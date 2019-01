Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a anuntat ca Marea Britanie ar putea avea un nou acord Brexit, dupa ce Parlamentul britanic l-a respins in mod coplesitor pe cel negociat de premierul Theresa May, dar numai daca Londra isi schimba cerintele cheie, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Adresandu-se miercuri…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti ca Marea Britanie ar avea cel mai mult de pierdut in cazul unei iesiri din UE fara un acord, dupa parlamentarii britanici au respins in mod categoric acordul negociat de Guvernul Theresa May cu liderii europeni, informeaza agentia Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti ca Marea Britanie ar avea cel mai mult de pierdut in cazul unei iesiri din UE fara un acord, dupa parlamentarii britanici au respins in mod categoric acordul negociat de Guvernul Theresa May cu liderii europeni, informeaza agentia Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea afecta comerțul intre Washington și Londra, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Acesta a declarat pentru reporteri ca ințelegerea pare benefica pentru…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea afecta comertul intre Washington si Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Germania spera ca Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana intr-un mod ordonat, insa Berlinul este pregatit inclusiv de posibilitatea ca Londra sa paraseasca Blocul comunitar fara sa ajunga la un acord cu UE, a declarat Olaf Scholz, ministrul german de Finante, potrivit agentiei Reuters.

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a declarat ca va reveni sambata la Bruxelles pentru noi discutii cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce la intalnirea de miercuri dintre cei doi nu s-a reusit ajungerea la un acord asupra relatiilor viitoare dintre Marea Britanie…

- Sa fii plictisitor este un lucru bun in vremurile incerte de azi, a apreciat luni presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset, intr-o ironie amicala la adresa presedintelui american Donald Trump si a referendumului din Marea Britanie cu privire la Brexit, relateaza Reuters. La un dineu gazduit…