- Transportul, energia, turismul și zona sociala – principalele puncte de colaborare Primarul General al Municipiului București, Gabriela Firea, Primarul Municipiului Brașov, George Scripcaru, și Primarul Municipiului Constanța, Decebal Fagadau, au semnat astazi, la Brașov, statutul și actul constitutiv…

- Primaria Capitalei spune, intr-un comunicat de presa transmis joi, dupa ce a fost „acuzata ca nu ia masurile necesare pentru realizarea Centurii Capitalei”, ca soseaua nu se afla in administrarea Primariei Bucuresti, ci a Ministerului Transporturilor si, in consecinta, potrivit legislatiei in vigoare,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, solicita intensificarea tratamentelor de combatere a tantarilor si face apel la asociatiile de proprietari sa elimine apa adunata in subsolurile inundate, pentru ca reprezinta un factor favorizant dezvoltarii larvelor si ulterior populatiilor adulte de tantari. Firea…

- Primarul general, Gabriela Firea, a semnat astazi contractul privind elaborarea "Strategiei pentru dezvoltarea unui oras inteligent Smart City Bucuresti", document care va fi realizat de compania Deloitte Consultanta S.R.L.”Strategia va fi realizata in termen de 17 saptamani de la data emiterii…

