Stiri pe aceeasi tema

- Parcagiul italian care a pacalit intregul sistem medical romanesc si a operat nestingherit va ajunge azi in fata judecatorilor. El si-ar putea petrece urmatoarele 29 de zile in arest preventiv.

- Cei doi medici care susțin ca au fost escrocați de „doctorul cu 8 clase”, italianul Matteo Politi care s-a dat chirurg estetician de lux rup tacerea! Prezenți in emisiunea „Xtra Night Show”, aceștia au spus totul despre cum au fost trași pe sfoara de medicul impostor care opera la 4 clinici de fițe…

- Dupa ce a incercat sa fuga din țara cu trenul, „medicul cu 8 clase” Matteo Politi a fost reținut de catre autoritați si dus la sectia 4 a Politiei din Capitala, miercuri seara. Se pare ca medicul impostor isi va petrece urmatoarele 24 de ore langa oamenii legii. Maine insa, il asteapta o zi si mai grea!

- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din Bucuresti, desi avea doar opt clase, a fost adus, miercuri seara, de catre politisti, pentru a fi audiat la Sectia 4 de Politie din Capitala. Italianul a fost prins in Arad, in timp ce voia sa fuga din tara.

- In urma cu scurt timp, Matteo Politi, „medicul cu 8 clase” a ajuns la secția de poliție 4 din Capitala. Italianul care s-a dat chirurg estetician de lux a incercat sa fuga din țara, dar a fost reținut și urmeaza sa se stabileasca ce anume se va intampla cu el.

- Diploma medicului fals, Matteo Politi, este scrisa in chirilica. Barbatul care a ajuns sa opereze pacienti romani in mai multe clinici private din Capitala a fost prins miercuri dimineata de politistii de Frontiera, dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat de aducere.

- Clinica privata Prestige din Capitala a admis, miercuri, ca au avut loc mai multe discutii cu Matteo Politi, italianul care se dadea medic desi are opt clase si este parcagiu. Institutia precizeaza insa ca nu a existat si o colaborare cu el. Barbatul a fost prins la frontiera miercuri dimineata, pe…

- Matteo Politi, italianul cu 8 clase care s-a dat drept medic specialist in București ducea o viața la care alții doar visau. Acesta posta pe rețelele de socializare numeroase fotografii din locații exclusiviste in care mergea și ii facea pe toți sa-l invidieze.