- Crescut cu muzicE lEutEreascE, invEtat sE petreacE cu tambalul xi spiritul autentic romanesc, IonitE de la Clejani este supErat pe artixtii romani care cantE melodii in limbi strEine.

- Vedeta care in luna august a parasit emisiunea „Te vreau langa mine” și, totodata postul Kanal D, spunand ca vrea sa dedice mai mult timp fiicei sale, tocmai a semnat un contract cu Antena 1. Bianca Dragușanu va participa in noua ediție a emisiunii „Asia Express” care, odata cu noua locație aleasa…

- ”Ne ocupam de #LucruriImportante ! Vesti bune pentru locuitorii comunelor tranzitate de Drumul Judetean 411! Am semnat contractul de finantare pentru continuarea lucrarilor la acest drum ce face legatura intre: limita de judet Calarasi – Hotarele – Isvoarele – Teiușu – Mironești – Comana – Budeni –…

- Nunta fiului lui Liviu Dragnea a fost evenimentul politico-monden al anului. Petrecerea grandioasa a fost organizata la Palatul Snagov, iar printre cei invitați sa cante s-a numarat și Florin Salam. Manelistul Florin Salam a cantat spre dimineața, fiind cel care a inchis petrecerea la nunta fiului lui…

- Fulgy a vorbit si despre prima sesiune a Bacalaureatului dar si despre planul de rezerva pe care il are in caz ca si de data aceasta se intampla sa pice, fapt putin probabil pentru ca, dupa cum spune chiar el, s-a pregatit!

- Taraful Caliu a concertat in Cetatea Oradea, in cadrul festivalului Oradea Summer Film, in weekend-ul dedicat filmului est-european. Lautarul Gheorghe Anghel, zis "Caliu" alaturi de ceilalti ai membri ai tarafului si solistele Cosmina Soare si Viorica Rudareasa, le-au oferit oradenilor un spectacol…