Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Ludogoret Razgrad, Dragos Grigore, a inscris golul egalizator in meciul disputat vineri seara, in deplasare, scor 1-1, cu formatia Beroe, in etapa a sasea a play-off-ului campionatului Bulgariei.Grigore a marcat in minutul 90+3, dintr-o pasa a lui Adrian Popa, informeaza…

- Formatia Ludogoret Razgrad a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Cerno More Varna, in play-off-ul campionatului Bulgariei. Golul oaspetilor a fost marcat de Dragos Grigore.Grigore a inscris in minutul 34. Golurile invingatorilor au fost marcate de Iliev,…

- Presa italiana a luat act de gesturile provocare ale lui Cosmin Moți de la derby-ul Bulgariei, Levski Sofia - Ludogoreț Razgrad 0-2. Fost jucator la Siena, Moți, in prezent fundaș central al oaspeților, a marcat pentru 2-0 din penalty, apoi i-a scandalizat pe fanii gazdelor cu gesturi provocatoare.…

- Ludogoreț Razgrad a caștigat pe terenul lui Levski Sofia, scor 2-0, grație golurilor marcate de Claudiu Keșeru și de Cosmin Moți, iar dupa trei etape disputate in play-off-ul campionatului bulgar se menține pe primul loc in clasament. Meciul a fost marcat de un scandal uriaș, provocat chiar de fundașul…

- Claudiu Keșeru (32 de ani) și Cosmin Moți (34 de ani) au marcat in meciul caștigat de Ludogoreț pe terenul lui Levski, scor 2-0, din etapa a 3-a din play-off-ul bulgar. Atacantul roman a deschis scorul dupa 38 de minute, in timp ce Cosmin Moți a majorat diferența dintr-o lovitura de pedeapsa transformata…

- Ludogoret a invins, duminica, scor 2-0, pe terenul lui Levski Sofia, in runda a treia a play-off-ului din prima liga bulgara. Cosmin Moti, Dragos Grigore, Adrian Popa si Claudiu Keseru au fost titulari pentru campioana Bulgariei.Keseru (32 de ani) a deschis scorul pentru Ludogoret in minutul…

- Florin Andone a impresionat la Brighton, dar a fost lasat acasa de Cosmin Contra dupa ce a suferit o accidentare. Andrei Radu a devenit titular in poarta celor de la Genoa, dar pentru moment este lasat la U21, mai ales ca in vara va avea loc si turneul final din Italia si San Marino. Nicolae Stanciu…