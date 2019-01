Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May este de parere ca proiectul de Acord Brexit, respins marti seara de Camera Comunelor de la Londra, poate sta la baza tratatului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat un purtator de cuvant al sefei Guvernului de la Londra, potrivit Reuters.

- Premierul britanic Theresa May incepe marti consultari cu liderii europeni pentru a incerca sa obtina asigurari suplimentare privind acordul de Brexit in scopul de a-si convinge Parlamentul sa-l ratifice, relateaza AFP. Aproape sigură că acordul va primi un vot negativ din partea deputaţilor,…

- Guvernul de la Londra a piedut dreptul-cheie asupra procesului de iesire a Marii Britanii din UE , asa-numitul Brexit. Votul a fost caștigat cu 311 voturi pentru și 293 de voturi impotriva, fapt ce dovedeste slabiciunea guvernului Theresa May, care va trebui sa emita aceasta notificare in…

- Premierul britanic Theresa May continua marti sa lupte pentru a-si convinge majoritatea de faptul ca a obtinut cel mai bun acord de divort posibil cu Uniunea Europeana (UE), pregatitnd deja viitorul post-Brexit cu Bruxellesul, relateaza AFP, informeaza News.ro.Sefa Guvernului urmeaza sa participe…

- PSD i-a inmanat presedintelui Klaus Iohannis, miercuri, la Palatul Cotroceni, un document continand 10 principii si sapte intrebari in legatura cu legile Justitiei, una dintre intrebari fiind de ce seful statului a convocat consultarile cu partidele ''dupa si nu inaintea adoptarii'' acestor acte normative…

- Premierul britanic Theresa May a incercat luni sa dezamorseze nemultumirea majoritatii sale fata de strategia in negocierile Brexitului, prezentandu-si in Parlament planul in vederea iesirii din impasul problemei frontierei irlandeze, relateaza AFP, informeaza News.ro.Cu cinci luni inainte…