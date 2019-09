VIDEO Mașina unui șofer, scuipată și lovită de agenții unei firme de pază din Brașov Mai mulți agenți de paza au fost filmați, in județul Brașov, in timp ce scuipa și lovesc cu pumnul mașina unui șofer care nu le-ar fi facut loc in trafic.Imaginile au fost postate pe Facebook, iar polițiștii au deschis o ancheta, pentru purtare abuziva și distrugere. Pe imaginile surpinse, miercuri și postate pe un grup de pe Facebook din Brașov se vede cum agenții de paza vin spre o mașina. Unul dintre ei lovește autoturismul, apoi scuipa. Cel care a filmat a spus ca scandalul a avut loc miercuri, la intrare in Feldioara, intr-o zona unde se fac lucrari de reparații și ca agenții de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

