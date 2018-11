Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au facut publice mai multe inregistrari video in care apar trei marinari ucraineni de pe navele sechestrate de Rusia in Marea Neagra, doi dintre ei afirmand ca navele au ignorat somatiile navelor rusesti si au incercat sa intre in Stramtoarea Kerci, relateaza cotidianul Kyiv Post.

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a condamnat luni ”utilizarea fortei de catre Rusia in Marea Azov”, si a cerut Moscovei ”sa se abtina de la orice noua provocare”, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Condamn utilizarea fortei de catre Rusia in Marea Azov”, a scris pe Twitter polonezul,…

- "Cerem ca ei sa fie predati urgent partii ucrainene" a declarat seful statului ucrainean luni, intr-o sedinta a Consiliului National ucrainean de Securitate. Porosenko a indemnat totodata la "dezescaladare" in criza in centrul careia se afla Crimeea, anexata de Rusia in 2014. Parlamentul ucrainean urmeaza…

- Conform unor surse diplomatice, preluate de AFP, Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci. Atat Rusia cat si Ucraina au solicitat reuniunea,…

- Serviciul de securitate rus FSB a anuntat in cursul noptii de duminica spre luni ca navele sale de patrula la frontiera au capturat duminica trei nave ucrainene in Marea Neagra si ca au folosit armamentul din dotare pentru a le forta sa se opreasca, relateaza agentia de stiri rusa RIA, preluata de…

