Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a propus, miercuri seara, convocarea alegerilor parlamentare anticipate in octombrie, in contextul impasului generat de hotararea Camerei Comunelor privind evitarea producerii unui Brexit fara acord."Tara trebuie sa decida daca liderul opozitiei sau…

- Romania si Spania se vor duela joi, de la 21:45, in preliminariile Euro 2020, iar gazonul de pe Arena Nationala lasa de dorit, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan, anunț bomba despre Kovesi:Ceruta de urgența la Parchetul UE Miercuri, cele doua echipe s-au antrenat pe gazonul montat…

- Mats Wilander (55 de ani) a declarat, pentru Eurosport, ca, dupa parerea sa, forma de invidiat pe care Elina Svitolina (5 WTA) o afișeaza i se datoreaza iubitului sau, Gael Monfils (13 ATP), anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan, anunț bomba despre Kovesi:Ceruta de urgența la Parchetul…

- Luptatorul UFC, B.J. Penn (40 de ani) a fost implicat intr-o lupta de strada, despre care sportivul a spus ca a fost legitima aparare, anunța MEDIAFAX.Site-ul TMZ a publicat recent mai multe videoclipuri in care luptatorul hawaiian ia parte la niște altercații fizice, insa Penn a declarat,…

- Administratorul judiciar al Elcen, Sierra Quadrant, va convoca comitetul creditorilor pentru a decide daca producatorul de agent termic va opri livrarea de agent termic catre Radet incepand cu luna octombrie, se arata intr-un comunicat al Sierra Quadrant.Primaria Capitalei asigura bucureștenii…

- O explozie la o fabrica de artificii din India a ucis, miercuri, cel puțin 16 oameni, a anuntat politia, citata de Reuters. In plus, alți 30 ar fi sub daramaturi, fara șansa de supraviețuire.Incidentul a avut loc cu cateva saptamani inainte de festivalul Hindu, care este marcat de impresionante…

- Peste 20 de pompieri din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit miercuri intr-o gospodarie din localitatea Surcea, potrivit Agerpres.Citește și: Rareș Bogdan, anunț bomba despre Kovesi:Ceruta de urgența la Parchetul…

- Mama președintelui Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, pensionara, deține o cota parte (4%) dintr-un teren, în București, alaturi de baronii Constanței – Radu Mazare și Nicușor Constantinescu dar și de alte persoane controversate, cum ar fi