VIDEO / Maria Simion a ajuns pe perfuzii. "Eram praf cu toate"

- Maria Simion traieste o poveste de dragoste de sase luni alaturi de chipesul Alexandru. Cei doi s-au ferit de ochii curiosilor, dar acum au simtit ca este momentul sa apara pentru prima data la tv.

- Președintele Sindicatului Liber Cariera Roșiuța a facut o lipotimie in centrul orașului Motru, la final saptamanii trecute, starea de rau impunandu-i deplasare, de urgența, la spital. Nelu Roșca a primit ingrijiri medicale la UPU Motru, timp de cateva ore, iar apoi a cerut sa plece acasa. Caderea…

- Maria Simion iși cauta jumatatea! De cateva ori parea ca și-a gasit-o, dar mereu a intervenit ceva și nu a fost sa fie. Dacian Varga, fotbalistul donjuan, de pilda, s-a regasit alaturi de Maria, iar relația mergea ca pe roate. Cei doi au fost vazuți in tandrețuri de multe ori, dar finalul a fost… desparțirea.…

- Andreea Balan a ajuns cu fetița la spital, iar la scurt timp i s-a facut și rau. Artista a povestit pe vlogul ei panica prin care a trecut, dupa ce Ella a capatat un virus care se raspandește rapid. Dupa ce Ella a ajuns acasa de la spital si Andreea Balan s-a confruntat cu stari de rau și a avut nevoie…

- Doi copii de 14 și 16 ani au ajuns aproape in coma alcoolica la spitalul din Iași, dupa ce au baut votca și whisky. Medicii au stabilit ca aveau alcoolemie de 2 și 3 la mie și i-au pus sub perfuzii. Nu mai puțin de 488 de copii au fost internați la spitalul din Iași, intoxicați cu alcool, in ultimii…

- Liviu Varciu a speriat pe toatE lumea miercuri, cand s-a filmat pe un pat de spital, pe perfuzii. Cunoscutul om de televiziune nu a vrut atunci sE dezvEluie ce s-a intamplat, ci a spus totul astEzi, cand a ajuns acasE.