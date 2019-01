Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce Marinela Mavrodin, fosta concurenta de la "Insula Iubirii" s-a afisat cu noul iubit si a afirmat ca are o noua relatie, in aceasta seara, in platoul emisiunii "Xtra Night Show", blondina a marturisit ca este din nou singura!

- Prezenta pentru prima data in platoul emisiunii "Xtra Night Show", Marinela Mavrodin, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", a povestit ca a primit numeroase amenintari, iar unele chiar cu moartea! Din aceasta cauza, a fugit in Italia, acolo unde si-a gasit din nou linistea.

- Marinela Mavrodin, fostE concurentE a emisiunii "Insula Iubirii", a fost acum putin timp pe partie impreunE cu prietenii, care au aruncat-o in zEpadE. VEzand imaginile in care Mari apare nervoasE xi tipE cat o tin plEmanii, Iulian, bErbatul cu care fusese in Thailanda, a reactionat imediat.

- Marinela Mavrodin, fosta concurenta de la "Insula Iubirii" si-a facut ordine in viata si s-a schimbat complet dupa experienta traita in Thailanda. Toata lumea se intreba insa, daca blondina si-a gasit si sufletul pereche. A dat cartile pe fata si a spus tot adevarul, pe contul personal de Instagram.

- Marinela Mavrodin arata diferit acum, dupa ce și-a schimbat look-ul. Fosta iubita a lui Iulian și-a schimbat culoarea parului și dupa cum au observat admiratorii ei, aceasta ar fi apelat și la extensii, pentru ca parul ei sa fie mai bogat. Dupa ce a terminat relatia cu Iulian in Thailanda si a avut…

- Chloe Grace Moretz si-a refacut viata! Faimoasa actrita a fost surprinsa de paparazzi in timpul unui sarut pasional cu modelul Kate Harrison. Imediat ce au realizat ca sunt privite, s-au oprit si au fost mai discrete.

- Elevii de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” din Municipiul Blaj au participat in data de 18 octombrie 2018 la Concursul Regional Interdisciplinar „Ioan Bojor”. Aflat la a treia ediție, concursul a avut loc la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin, avand ca scop promovarea valorilor tradiționale…