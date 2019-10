Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a vazut, din nou, moartea cu ochii, dupa intervenția chirurgicala la colon, efectuata in Turcia. Cea mai recenta postare a designerului il arata vizibil transformat, slabit și tras la fața. Fanii s-au speriat.

- Antonia este una dintre cele mai frumoase femei din tara, iar Alex Velea este un barbat norocos. Vedeta isi surprinde fanii cu fotografii incendiare, iar fanii sunt in delir de fiecare data cand o vad.

- Margherita de la Clejani s-a aflat in aceste zile la mare, acolo unde a filmat noul ei videoclip. In timp ce transmitea un mesaj fanilor, fiica lui Ionita si a Vioricai de la Clejani a avut parte de un mic incident.

- Margherita de la Clejani s-a filmat in timp ce le transmitea un mesaj fanilor. la sfarșitul filmarii, insa, artista a avut parte de un mic incident. Fata Vioricai și a lui Ionița de la Clejani a ținut sa-și informeze admiratorii in legatura cu ceea ce se intampla in viața ei. Cantareața le-a marturisit…

- Este cea mai neașteptata informație din showbiz. Celebrul actor al filmelor de acțiune a reușit sa iși surprinda fanii printr-un gest de care, cu excepția persoanelor foarte apropiate, nimeni nu a știut.

- Geanina, blonda timida de la Insula Iubirii sezonul 5, s-a schimbat total dupa emisiune. Iubita lui Costas e de nerecunoscut dupa ce a trecut printr-o serie de operații estetice și și-a schimbat inclusiv culoarea parului. Geanina (20 de ani) și Costas (28 de ani) erau impreuna de aproximativ doi ani…