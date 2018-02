Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si totodata nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe ...

- A vrut sa demonstreze in instanta ca sotia lui l-a inselat, dar s-a trezit cu probe in care el era cel infidel. Maria Constantin a depus la dosarul divortului probe compromitatoare cu Marcel Toader, in care acesta agata pe site-uri de socializare femei carora le trimitea si poze deocheate. Vazand aceste…

- Oana Zavoranu a continuat discutia privind folosirea unei mame surogat, la o emisiune tv. Vedeta a vorbit despre limitarile legale ale acestui proces si a luat o decizie radicala in ceea ce o priveste. Invitata la Xtra Night Show, Oana a vorbit despre limitarile legale ale acestui proces, alegand sa…

- Conditii inumane de calatorie pe ruta CFR Giurgiu-Bucuresti! Caldura nu este pornita în vagoane, iar temperaturile sunt cu mult sub limita înghetului, povestesc pasagerii. Povestea s-ar repeta în fiecare dimineata, spun oamenii.

- Dupa o perioada extrem de dificila, in care nu au lipsit acuzații legate de infidelitatea Mariei Constantin fața de Marcel Toader, cei doi au divorțat, in sfarșit. Dupa cateva infațișari la tribunal, inutile cu toate, dupa ce nu s-au ințeles anul trecut sa se prezinte amandoi in fața notarului, astazi,…

- Batalionul 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor", misiune in Afganistan Batalionul 30 Protectia Fortei ''Vulturii Carpatilor''. Foto: Cristian Matei. Batalionul 30 Protectia Fortei ''Vulturii Carpatilor'' se pregateste sa plece într-o noua misiune în Afganistan, ne-a transmis…

- Oana Zavoranu isi doreste cu ardoare sa devina mamica. Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre dorinta sa de a avansa procedurile de gasire ale unei mame surogat. Ofera 100.000 de euro pentru copil! Vedeta isi doreste din ce in ce mai mult un copil si a mentionat dorinta de a realiza…

- Drumarii au intervenit, in ultimele ore, cu aproximativ 1.300 de utilaje de deszapezire si au imprastiat peste 8.800 de tone de material antiderapant, potrivit CNAIR. Luni, 22 ianuarie, se afla sub avertizare cod galben jumatate dintre judetele tarii, printre care si Ialomita.

- Dupa ce zilele trecute ministrul Sanatații, Florin Bodog, a cerut autoritaților locale sa urgenteze autorizarea corpului Maternitatii, care a fost reabilitat, documentul a fost semnat miercuri, la Primaria Brasov, iar joi a ajuns in posesia conducerii unitatii spitalicesti. Autorizatia de construire…

- Marcel Toader, marturisire neașteptata despre Gabriela Cristea. Afaceristul a povestit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre rochiile Gabrielei Cristea, ce i-au ramas dupa divorțul de aceasta. Marcel Toader a spus ca a aruncat toate acele haine ale Gabrielei Cristea, in ciuda sumelor mari investite…

- In cadrul emisiunii "Xtra Night Show", Marcel Toader s-a raportat la decizia Oanei Lis de a vinde hainele lui Viorel Lis si a rememorat clipele alaturi de Gabriela Cristea. Marcel Toader a sustinut ca si el a ramas cu haine in urma separarii de Gabriela Cristea.

- O familie cu 11 copii din Botiz traiește intr-o cocioaba. Cazul a fost prezentat de preotul Bisericii Greco-Catolice „sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Botiz, Mihai Huzau. Reprezentanții bisericii ii roaga pe toți cei cu dare de mana sa ajute aceasta familie. „Merita sa ii sprijinim pentru a fi mai…

- Omul de afaceri Marcel Toader a luat o decizie radicala. Acesta iși vinde apartamentul in care a locuit cu patru dintre fostele sale partenere de viața. Marcel Toader, care este in divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin , este pus pe fapte mari. Dupa ce i-a adus tot felul de acuzații,…

- Marcel Toader, primele declarații despre relația cu artista de muzica populara, Aida Preda. Afaceristul rupe tacerea, dupa ce s-a spus ca cei doi au o relație amoroasa. Acesta a dezvaluit in direct la tv , ca a cunoscut-o pentru prima oara in urma cu 5 ani și a dat mai multe amanunte despre relația…

- Monica Ene, fosta componenta a trupei Angels, a venit la Xtra Night Show. Costi Ionita a fost cel care le-a gasit pe ea si pe Raluca si le-a facut trupa in anii 2000. Hit-ul "Asa-s baietii" le-a facut celebre pe cele doua.

- Maria Constantin a revenit in țara dupa vacanța de sarbatori și a facut cateva marturisiri despre viața sa de acum. Invitata la emisiunea „Star Matinal”, de la Antena Stars a povestit despre vacanța pe care a petrecut-o la Vatican, dar a și marturisit ca ar schima multe lucruri din viața ei daca ar…

- Monalisa Pandelea, o tanara din Pitești, a pierdut lupta cu viața. Tanara a fost diagnosticata cu cancer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Artista in varsta de 26 de ani, Monalisa Pandelea, a fost o fata extrem de talentata, iubita și apreciata. Munca sa a fost intotdeauna…

- A fost o veste șocanta pentru admiratorii Danei Grecu, realizatoarea de la Antena 3, atunci cand a facut publica desparțirea de tatal copiilor ei. Dar nu și pentru apropiați. Toți cei din jurul lor știau ca soțul Danei are o amanta de ani buni și ca cei doi sunt legați doar formal, de actele casatoriei…

- Brigitte Sfat și-a scos cateva randuri de piele de pe fata. Soția lui Ilie Nastase continua seria operațiilor estetice. Peste doua luni, bruneta face 41 de ani este hotarata sa se transforme total. Mi-am facut un tratament la nivelul pielii. Am avut doua zile ca un fel de fasa. Mi s-au scos cateva randuri…

- De cand s-a anuntat logodna Printului Harry cu Meghan Markle, presa internationala a incercat sa dea de urma lui Thomas Markle, tatal actritei americane. Ei bine, dupa multe incercari, iata ca Thomas a fost gasit de fotografii de la DailyMail intr-un resort retras din Mexic.

- Marcel Toader a facut o dezvaluire fara precedent! Invitat in cadrul emisiunii "Xtra Night Show", afaceristul a dezvaluit ca i s-a propus sa duca un martor fals la proces care sa declare ca a fost martor la momentul infidelitatii Mariei Constantin.

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, a avut vineri o intrevedere cu ambasadorul Italiei la București, Marco Giungi, pentru a stabili masurile necesare in vederea asigurarii asistenței imediate in cazul romancei și al celor doi copii ai sai, descoperiți in condiții inumane…

- Marcel Toader si Maria Constantin sunt in plin divort, iar marti a avut loc, la Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, primul termen. Interpreta de muzica populara a venit insotita de mama si avocat. A

- Marcel Toader a facut un gest cu totul neașteptat legat de lucrurile fostei sale partenere de viața, solista de muzica populara Maria Constantin. Omul de afaceri Marcel Toader, care a dezvaluit ce are de gand sa faca in procesul cu fosta sa partenera de viața , a luat o decizie cu totul neașteptata…

- Omul de afaceri Marcel Toader susține ca cineva suspect ii cotrobaie prin locuința. Acesta a explicat ce schimbari a observat in casa in care sta. Marcel Toader este in plin scandal de divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin, despre care a facut dezvaluiri care mai de care mai șocante…

- Anul trecut Papa Francisc, aflat pe campurile cu refugiati, a adresat un apel Europei si s-a intors la Roma cu o familie de sirieni. Apelul pe care l-a lansat Papa Francisc a ramas fara ecou pana azi. Noaptea care a trecut, centrul de migranti in care traiesc ca prizonieri aproape 10.000 de persoane…

- Scrisoare lui Marcel Toader pentru mama Mariei Constantin i-a lasat masca pe toți. Afaceristul a citit totul in direct la tv, spre surprinderea celor prezenți in platou. Marcel Toader nu se lasa și continua seria dezvaluirilor despre Maria Constantin, in direct la tv. Pana acum, cei doi nu au divorțat…

- Ocupat pana peste cap in aceasta perioada in a dovedi vinovația și infidelitatea Mariei Constantin, Marcel Toader a decis ca este cazul sa se bucure totuși și de cateva momente de liniște, scrie spynews.ro. Și, cum altfel, daca nu in compania singurului om care, cu siguranța, il admira și il iubește…

- Dorinel Munteanu (49 de ani) nu este fanul patronului Gigi Becali si spune ca nu se va mai intoarce la FCSB atat timp cat echipa se afla pe mainile omului de afaceri. La noua ani distanta de la momentul in care era indepartat din Ghencea, fostul mijlocas si-a adus aminte de modul in care Becali…

- Maddie Burgess, o eleva model din Marea Britanie, a plecat de la o petrecere dar nu a mai apucat sa ajunga acasa. Tânara participase alaturi de mai mulți prieteni la un foc de tabara. Bucuria s-a transformat brusc într-un coșmar. Pe drum, eleva a fost calcata de un camion, apoi…

- Un barbat de 41 de ani din orașelul Codru, suburbie a Chișinaului, a ajuns in arestul oamenilor legii, fiind banuit de faptul ca racola cetațeni și ii trimetea la munca in Federația Rusa, unde erau exploatați. In cadrul perchezițiilor efectuate de oamenii legii la domiciliul acestuia, au fost gasite…

- Este acheta la Liceul Tehnologic "Ghenuta Coman" din Murgeni, judetul Vaslui, dupa ce s-a aflat ca un elev a fost santajat de un coleg pentru taxa de protectie. Inainte sa se produca vreo drama, victima si-a facut curaj si le-a povestit prietenilor, dar si parintilor chinul pe care il traia.

- Radița Toader, mama lui Marcel Toader, a facut un gest cu totul neașteptat pentru fiul ei și l-a contactat pe presupusul amant al nurorii sale. Radița Toader, mama omul de afaceri Marcel Toader, care recent a facut declarații despre Maria Constantin , a decis sa se implice in scandalul de divroț al…

- Detalii șocante ies la iveala din primul mariaj al interpretei de muzica populara Maria Constantin. Fostul soț al acesteia ar fi trait cu sora sa, Camelia. Cantareața de muzica populara Maria Constantin a fost casatorita de doua ori. Ultimul mariaj, cel cu omul de afaceri Marcel Toader s-a sfarșit cu…

- Marcel Toader vorbește la Xtra Night Show despre presupusul amantlac din prima casatori a Mariei Constantin. ”Mi se fare de domeniul fantasticului, dar de ce nu infirma, de ce nu are nicio reacție?”, s-a intrebat acesta.

- Ce au facut Marcel Toader și Maria Constantin dupa ce au decis sa divorțeze. Afaceristul continua seria dezvaluirilor, in direct la tv. Marcel Toader este convins ca soția lui i-a fost infidela și este in stare de orice pentru a demonstra acest lucru. Se pare ca atunci cand au decis sa se desparta,…

- O femeie care a aratat degetul mijlociu catre coloana oficiala a președintelui american Donald Trump, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe langa aceasta a declarat luni ca a fost concediata pentru gestul ei, relateaza marți DPA.Gestul de revolta al lui Juli Briskman a fost fotografiat de…

- Marcel Toader vine la Xtra Night Show cu noi declarații care pot naște controverse. ”Soția domnului Tutilescu nu vrea sa fie in acest scandal, totuși a profitat de scandal și și-a promovat o piesa...”, se intreaba acesta.

- Catalin Tutilescu, comisarul sef al Garzii de Mediu Mehedinti si presupusul amant al Mariei Constantin, ii cere lui Marcel Toader sa isi prezinte scuze publice pentru afirmatiile sale, in caz contrar urmand sa il dea in judecata.

- Conform standardelor din Paleolitic, membrii grupului Homo neanderthalensis erau printre cei mai evoluati. Aceasta specie straveche de hominizi a existat in majoritatea zonelor din Europa si parti ale Asiei, timp de peste 300.000 ani, timp in...

- Presupusul amant al Mariei Constantin, mesaj pentru Marcel Toader, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Soțul Emiliei Dorobanțu a transmis mesajul prin avocatul Daniel Ionașcu. In cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, avocatul Daniel Ionascu a transmis un mesaj din partea lui Catalin Tutilescu.…