Stiri pe aceeasi tema

- In ziua agresiunii, barbatul consumase in jur de cinci litri de bere si a mers la locuinta in care se afla fosta sa concubina. A strigat-o pe aceasta la poarta sub pretextul ca vrea sa ii inmaneze corespondenta. Inainte de a o stropi cu benzina, Duca i-a spus femeii sa mearga in casa sa ii aduca o tigara.…

- Una dintre legendele lui Dinamo, Marius Niculae, este acuzat ca și-a batut iubita, pe Oana Marica, in plina strada, imediat dupa ce aceasta a fost lasata in apropierea locuinței de actualul sau iubit, bogatașul Bacneanu Capalnaș.

- Fostul fotbalist al lui Dinamo, Marius Niculae, și-ar fi bagat in spital o ex-prietena, Oana Marica, dupa ce-a batut-o in fața blocului unde aceasta locuia. Cancan.ro a publicat o informație incredibila care l-ar fi avut in prim-plan pe fostul atacant al lui Dinamo, Marius Niculae. O fosta prietena…

- Denisa Nechifor a anuntat ca se muta din Romania, impreuna cu Rania. "Imi doresc foarte mult sa plec din țara și sa o iau de la capat. Sa fac o schimbare. Vreau sa cred ca nu aș lua-o chiar de la zero. Niciodata nu pleci cu ideea ca o iei de la zero. In primul rand, nu-mi permit asta, pentru…

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

- Florenta are 44 de ani si o poveste desprinsa parca din scenariul unui film. Astazi, de la ora 14.00, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste” prezentata de Mirela Vaida la Antena 1, Florenta incearca sa-si regaseasca linistea dupa o lunga perioada de timp.

- Florența are 44 de ani și o poveste desprinsa parca din scenariul unui film. Astazi, de la ora 14.00, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste” prezentata de Mirela Vaida la Antena 1, Florența incearca sa-și regaseasca liniștea dupa o lunga perioada de timp.

- Prioritatile s-au schimbat total pentru ea in momentul in care au venit pe lume copiii, scrie fanatik.ro. Mai intai, fetita. Si apoi, tripletii. Nicoleta a ales familia si s-a mutat in provinicie, la Miercurea Ciuc. O perioada, i-a mers inca bine pe plan financiar, asta pentru ca a mai avut ceva…

- Cum arata Denisa Nechifor dupa ce și-a operat nasul. Fosta iubita a lui Adi Cristea traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Este iubita și radiaza de fericire. Denisa Nechifor arata altfel, dupa ce și-a operat nasul. Vedeta a vorbit in direct la tv, despre schimbarile din viața ei. „Sunt iubita…

- Cu o ora inainte ca pe covorul roșu al galei Premiilor BAFTA sa ajunga Ducii de Cambridge, a pașit ea: fosta lor cumnata, Cressida Bonas. Cressida Bonas Frumoasa actrița de 29 de ani, care s-a iubit cu Prințul Harry timp de doi ani, a surprins audiența cu alegerea ei vestimentara: o rochie neagra cu…

- Presedintele Klaus Iohannis si fost primar al Sibiului era cercetat in 2009 pentru neglijenta in serviciu, in legatura cu retrocedarea in 2005 a unor terenuri catre persoane care nu indeplineau conditiile, scria Ziare.com pe 14 noiembrie 2009.

- Denisa de la Bambi a format un cuplu cu Catalin Cazacu, inainte ca tanarul campion la motociclism sa o cunoasca pe Ana Roman, tanara care a ramas acasa sa il astepte cat el este plecat in Republica Dominicana la Exatlon. Denisa Tanase a fost intrebata despre scandalul lui Catalin Cazacu cu Ana Roman,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie astazi o mega-bomba din showbiz: Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Cei doi locuiau in vila artistului, din zona Baneasa, insa Anda a parasit locuința in urma cu doua saptamani, susțin sursele noastre. (VEZI ȘI: Fosta iubita a lui Liviu Varciu…

- „Eu m-am indragostit cu ușurința de el, flatata de atenția pe care mi-o acorda, și din acel moment a facut ce a vrut din mine și cu mine, scrie viatasanatoasa.biz. Pentru inceput, l-am avansat, facandu-l peste noapte director la firma mea, și astfel a ajuns sa conduca atelierul in locul meu. Era…

- Bogdan Mardale, din echipa „Razboinicii” de la „Exatlon”, a fost macinat de dorul de casa și a decis sa iși incheie parcursul din Republica Dominicana. Intors in țara, la aeroport la așteptat o surpriza de proporții, dupa ce și fosta lui logodnica și-a facut apariția la Otopeni. Au sarit scantei.

- Gabi Enache a divorțat de Madalina, iar in locul ei a ales-o pe Lena, cu care are și un copil. In spatele acestei desparțiri sta totuși o telenovela intreaga. Se zvonește ca Madalina ar fi avut o relație cu Mihai Balașa chiar in timp ce era casatorita cu Gabi Enache, scrie Spynews. "Mihai nu a avut…

- Aflat in carți pentru echipa naționala a Romaniei, Ianis Hagi nu este la fel de fericit și in viața personala. Fotbalistul s-a desparțit de iubita, nimeni alta decat nepoata nepoata fostului portar al echipei naționale de fotbal, Silviu Lung. Pe langa faptul ca amandoi vin din familii…

- Cristi Mitrea s-a ferit sa se mai afiseze cu alta femeie dupa ce a pus punct relatiei cu Andreea Mantea, iar de casatorie nici nu s-a pus problema. Acum, luptatorul MMA a fost dat de gol de fratele lui ca urmeaza o nunta mare in familia lor.

- Polițiștii clujeni au reținut un barbat , acuzat de nerespectarea hotarârii judecatoresti si amenințare.”La data de 5 februarie a.c., polițistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 4 Poliție au dispus reținerea unui barbat, de 33 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Un tânar de 24 de ani a fost batut crunt de doi gealați la cererea fostei iubite, care a asistat la toata scena. Barbatul a fost ademenit și dus la un bar din Turda, cu un taxi, de cei doi agresori, de 22 și 40 de ani, cel mai tânar fiind fost partener…

- In aceasta iarna, Mauro Icardi a refuzat un transfer la Real Madrid și se pare ca lucrurile nu merg prea bine pentru el nici pe plan sentimental. Ambele situații par sa se lege de soția sa, Wanda Nara, care ii este și agent. Din Argentina pana in Italia și in Spania, presa susține ca relația celor…

- Iubita lui Marcel Toader este mult mai tanara decat el. Afaceristul a vorbit despre noua cucerire, la doar cateva zile dupa divorțul de Maria Constantin. Chiar daca se afla la inceput, acesta spera ca lucrurile sa evolueze frumos. Mai mult, Marcel Toader spune ca nu isi doreste sa se mai insoare si…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dupa o perioada in care a preferat statutul de lup singuratic, dornic sa faca „victime” noi, Lucian Becali si-a bagat mintile-n cap. Nepotul favorit al lui Gigi Becali s-a impacat cu fosta iubita!

- Fosta soția a militarului Florin Oprea, care și-a ucis iubita la Titu, face public un document din care reiese ca Post-ul Și totuși, polițiștii din Titu știau ca militarul iși batea atat fosta soție, cat și iubita! Insa, nu s-au autosesizat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tânar de 19 ani din Rusia a povestit gestul înfricoșator pe care l-a comis. Acesta și-a strangulat fosta iubita pâna a lasat-o fara suflare, iar apoi a întreținut relații intime cu trupul ei neînsuflețit. Criminalul le-a povestit acest lucru parinților…

- Fratele militarului retinut dupa ce si a ucis iubita intr un coafor din Titu, judetul Dambovita sustine ca barbatul avea probleme cu bautura si spune ca parintii lui, batrani si bolnavi, sunt devastati. Si fosta sotie a militarului a sustinut ca problemele de comportament ale lui Florin Oprea erau cunoscute…

- Fosta sotie a celui care si-a ucis iubita, injunghiind-o cu un cutit, a dezvaluit cum au fost anii de casnicie cu militarul ucigas. Ea a mai spus ca are o fetita cu el, care este acum traumatizata, dupa ce a aflat ce a facut tatal sau.

- Oprea Florin Victor este cel care, in urma cu o zi, si-a ucis iubita intr-un coafor din Titu, Dambovita. Fosta sotie a acestuia a povestit ca barbatul era foarte violent cu ea, aceasta fiind nevoita sa fuga departe de traumele fizice si psihice la care era supusa.

- Carabinierii din Paterno, Italia, l-au arestat Vasile Diaconu, un roman acuzat de violare de domiciliu, sechestrare de persoana și vatamare corporala. Romanul, in varsta de 27 de ani, ar fi facut parte dintr-un comando compus din șase persoane, inarmate cu bate, cuțite și șurubelnițe, care, pe 16 septembrie…

- TALHAR… In urma cu cateva zile, un vasluian de 41 de ani a fost reținut de polițiștii ieșeni și acuzat de talharie. Conform acestora, barbatul a sustras, din buzunarul hainei fostei concubine, un telefon mobil in valoare de 1.300 de lei. Dupa comiterea infracțiunii, barbatul s-a intors liniștit acasa…

- Seful partidului britanic eurofob si antiimigratie Ukip, Henry Bolton, a anuntat luni ca s-a despartit de noua si tanara sa iubita Jo Marney, dupa ce aceasta a facut comentarii rasiste la adresa actritei metise americane Meghan Markle, logodnica printului Harry, relateaza AFP.

- Diana Roibu si Dorin Cocos s-au casatorit la numai cateva luni de la divortul omului de afaceri de Elena Udrea, scrie cancan.ro. Cei doi au avut parte de o nunta de vis la Palatul Snagov, insa casnicia nu a durat prea mult. Omul de afaceri a fost arestat preventiv in Dosarul Microsoft, iar la intoarcerea…

- Razbunare ca in filme! Un tinar moldovean, fiind certat cu iubita sa, i-a sustras actul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, și l-a prezentat polițiștilor de frontiera pentru a lua masurile ce se impun in privința acesteia. Cazul a fost semnalat astazi, 4 ianuarie 2018, in punctul de…

- Un tanar moldovean a hotarat sa se razbune pe concubina sa, cu care era in conflict. Astfel, i-a sustras actul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, și l-a prezentat polițiștilor de frontiera. Cazul a fost semnalat pe 4 ianuarie, in punctul de trecere Sculeni, se anunța intr-un comunicat…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie. In urma cu multi ani, vedeta a mai trecut printr-o experienta de acest gen, cu Lucian…

- Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecându-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a încheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu. Se pare ca cei doi si-au spus adio de circa doua luni, potrivit realitatea.net. ”Rocsana…

- Gheorghe Gheorghiu a revenit in Romania la mai putin de o luna de la scandalul cu fosta iubita, Mariana Calfa. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu artistul care s-a intors din Canada, ca sa faca sarbatorile acasa. (CITESTE SI: DECLARATII IN EXCLUSIVITATE. N-a mai suportat acuzatiile…

- Maria Constantin a fost casatorita prima data cu Ciprian Tapota, cu care are si un baietel. In urma divortului de Marcel Toader si a scandalului mediatic iscat pe seama acestui subiect, blondina a fost acuzata ca nu-si iubeste nici macar copilul. Artista nu a suportat aceste acuzatii si la scurt timp…

- Politistii din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au organizat o actiune de prindere in flagrant a unui barbat care si ar fi santajat fosta prietena cu publicarea unor fotografii nud. Acesta a fost retinut de politisti in timp ce primea 5.000 de euro.La data de 27 decembrie a.c., ora…

- Fosta campioana a Romaniei i-a reziliat contractul brazilianului Marquinhos Carioca (24 de ani). Mijlocașul n-a stat insa mult fara echipa. S-a ințeles imediat cu Zalgiris, vicecampioana Lituaniei, cu care a semnat un contract pe doi ani. ...