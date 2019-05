Stiri pe aceeasi tema

- Comuna gorjeana Peștișani va imbraca straie de sarbatoare. Autoritațile locale vor organiza in data de 5 mai o noua ediție a Festivalului Cantecului, Jocului și Portului Popular, un complex de evenimente cultural-artistice menit sa...

- Pe parcursul a doua zile, comuna Ulmi a imbracat straie de sarbatoare. Ministrul Rovana Plumb, presedintele PSD Dambovita si numarul unu pe lista PSD la alegerile europarlamentare, a ales sa mearga in duminica Floriilor, a doua zi de sarbatoare in comuna Ulmi , sa stea de vorba cu cetatenii. Ministrul…

- In primul rand trebuie facuta o distincție in ceea ce privește destinația pe care o alegeți: daca calatoriți intr-o țara membra a Uniunii Europene (de aici inainte UE) sau intr-o țara nemembra. Documente necesare in cazul unei țari membre UE a) cartea de identitate sau pașaportul…

- Autoritatile judiciare din Germania au solicitat Ministerului Justitiei din Romania sa faca demersurile necesare in vederea recunoasterii si executarii de catre autoritatile romane a unei sanctiuni dispuse pe teritoriul german impotriva unui cetatean roman, Manole Iulian Valeriu (39 ani). In solicitarea…

- Un barbat, in varsta de 64 de ani, din Motru, a fost prins in flagrant delict pe raza localitații Strehaia, in timp ce transporta cantitați impresionante de țigarete provenite din contrabanda. Pachetele de țigari urmau sa fie comercializate in municipiul Motru. In jurul orei 02:00, un barbat, in…

- Patruzeci și noua de persoane au murit in atacul de vineri de la doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda. Autoritațile incearca acum sa identifice victimele, dar niciun nume nu a fost facut public oficial. Totuși, familiile mai multor victime au vorbit despre cei dragi pe care i-au pierdut in atac.…

- Autoritatile publice, pe care noi le platim din banii publici si pe care le-am angajat sa aiba grija de noi sa avem o piata corecta, ar trebui sa inteleaga sa faca publice toate controalele, a declarat, vineri, Sorin Mierlea, presedintele InfoCons. "Autoritatile publice pe care noi le…