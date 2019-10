​VIDEO Manifestaţii de amploare în Croaţia, după ce cinci bărbați acuzați că au violat o fată de 15 ani au fost puşi în libertate Mii de persoane au participat sâmbata la manifestatii în Croatia pentru a protesta împotriva justitiei acestei tari, pe care femeile ce au luat parte la aceste proteste o acuza ca nu le protejeaza, dupa ce cinci barbati acuzati de un viol colectiv asupra unei adolescente au fost pusi în libertate, relateaza AFP, citata de Agerpres.



Cei cinci suspecti sunt acuzati ca au violat în mod repetat timp de un an a fata în vârsta de 15 ani într-un sat din apropierea orasului Zadar. Mai mult, ei au filmat scenele cu telefoanele mobile si astfel au santajat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

