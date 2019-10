Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a informat ca va efectua o vizita la Barcelona, luni, pentru a se intalni cu ofițerii de poliție care au fost raniți in timpul protestelor din regiunea catalana, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Protestatarii au ieșit din nou in strada,…

- Protestele din Catalonia, manifestate ca reacție la decizia Curții Supreme din Spania de a condamna la inchisoare noua lideri ai mișcarii secesioniste, continua in cea de-a cincea zi, atingand un nivel inalt al violențelor și blocand intreg orașul Barcelona, relateaza site-ul postului BBC.Zeci de mii…

- Bazilica Sagrada Familia a fost inchisa, vineri, din cauza protestelor de amploare care au loc in Barcelona. Mii de oameni, care au ieșit in strada pentru a cere independența regiunii Catalonia, au blocat accesul in catedrala, relateaza agenția Reuters. Administratorii catedralei Sagrada Familia au…

- Poliția a interzis desfașurarea protestelor organizate la Londra de catre Extinction Rebellion, mișcare ecologista care a recurs la nesupunere civila și proteste care au avut ca ținta, in ultimele saptamani, cladiri guvernamentala și sedii ale instituțiilor financiare, transmite Reuters. ”Orice adunare…

- Panica printre reporterii acreditați la Casa Alba, care s-au trezit marți dimineața cu un șoarece în sala de presa, rozatoarea aterizând în camera prin plafon, relateaza The Hill.Corespondentul NBC News la Casa Alba, Peter Alexander, a scris marți într-un mesaj pe Twitter…

- Mii de ruși au ieșit în strada duminica la Moscova pentru a cere eliberarea protestatarilor închiși în cea ce oponenții Kremlinului spun ca este o campanie de a reprima disidența, relateaza Reuters.Protestatarii au fost arestați în timpul manifestațiilor din iulie împotriva…

- Uraganul Dorian a lovit sâmbata seara regiunea estica a Canadei, provocând pene masive de curent, relateaza Reuters, citata de Mediafax. O macara a fost darâmata în orașul Halifax, capitala provinciei Noua Scoție.Guvernul a anunțat ca va mobiliza Armata pentru a contribui…

- Mai multe imagini postate zilele acestea pe rețelele de socializare arata un numar impresionant de vehicule militare chineze indreptandu-se spre orașul Shenzhen, situat la granița cu Hong Kong. Vehicule militare chineze adunate in Shenzhen reprezinta un semnal de avertizare din partea Chinei dupa cele…