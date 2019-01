Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ripan, tanara de 20 de ani care a decedat la inceputul saptamanii, in urma unui accident rutier grav, petrecut la Cluj a fost condusa pe ultimul drum de sute de persoane.Tanara, originara din Suceava, era studenta la Cluj, iar in momentul petrecerii accidentului, la volanul autoturismului se…

- Familia, prietenii și apropiații lui Gabi Ripan, tanara de 20 de ani care a pierit in accidentul din Cluj, au condus-o astazi pe ultimul drum. Sute de oameni au venit sa ii aduca un ultim omagiu la capela mortuara de la Biserica „Sfanta Vineri”, din municipiul Suceava. Gabi Ripan și urmeaza sa fie inmormantata…

- Controverse in cazul groaznicului accident din Cluj, in urma careia a murit Gabi Ripan, fata unui renumit afacerist. Inițial IPJ Cluj a comunicat ca Ștefan Tudor Carja, care se afla la volan in momentul producerii accidentului, consumase substanțe psihoactive. Ulterior, informația s-a schimbat: șoferul…

- Dupa 2 zile de la moartea fiicei sale, Gabi Ripan, mama tinerei a facut un gest sfașietor. Aceasta a postat pe contul ei de Facebook o fotografie cu ea și familia, iar internauții au reacționat cu sute de emoticoane triste.

- Gabi Ripan, tanara de numai 20 de ani ce și-a pierdut viața in cumplitul accident din Cluj, este plansa cu lacrimi amare de familie și de toți prietenii sai. Contul ei de Facebook a fost transformat in pagina memoriala, iar cei care au cunoscut-o nu mai contenesc cu mesajele.

- In urma cu 2 ani, Gabi Ripan, tanara moarta in cumplitul accident produs in Cluj implinea varsta de 18 ani. Pentru ca facea parte dintr-o familie instarita, aceasta a primit drept cadou, in ziua majoratului, bolidul de lux in care și-a gasit sfarșitul, in acest weekend.

- In accidentul din noaptea de duminica spre luni a murit o tanara de 20 ani din Suceava, fiica unui cunoscut om de afaceri din localitate.Gabi Ripan era studenta la Management - FSEGA Cluj, iar Mercedesul care a fost implicat in accident a fost primit cadou de la tatal ei. La volan era prietenul fetei,…

- Prietenilor nu le vine sa creada ca Gabi Ripan, tanara de doar 20 de ani, a murit in tragicul accident din Cluj. Gabi era studenta si locuia in Cluj, acolo unde se mutase din Suceava pentru a merge la facultatea dorita, Management.