- "Rasa alba" nativa a Italiei risca sa dispara daca migratia in masa va continua, a declarat un candidat considerat favorit in alegerile regionale din provincia italiana Lombardia si care face parte din coalitia conservatoare condusa de fostul premier Silvio Berlusconi, informeaza luni dpa. "Nu se…

- Cristina Manea, mamica de numai 23 de ani, s-a stins dupa ce a pierdut lupta cu boala, intr-o clinica din Turcia. Tanara a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer la cateva ore dupa ce a adus pe lume o fetița.

- Ionuț de la Exatlon, accident grav. Competitia din cea de-a treia editie a show-ului “Exatlon” a fost una acerba, concurentii celor doua echipe au dat totul pe campul de lupta, testandu-si limitele si riscand totul. Cu o accidentare serioasa care l-ar fi putut scoate din concurs definitiv, si avertizat…

- Trecerea timpului nu a ajutat-o pe mama regretatei cantarete sa-si gaseasca alinarea, femeia suferind cumplit dupa fiica ei, scrie stirilekanald.ro. Mariana Sarkany merge in fiecare zi la locul de veci al Nicoletei si nu vrea sa accepte ca fata ei cuminte, muncitoare si sufletista a plecat in lumea…

- Jayne a murit ca o eroina, dupa ce s-a luptat cu agresorul care a intrat peste ea în casa, în seara de Craciun. În acea seara, femeia se afla acasa împreuna cu fiica sa, Charlotte. Când agresorul a intrat peste ele, femeia și-a aparat fiica cu propriul trup. Înainte…

- Explozia unei bombe artizanale intr-un dulap de bagaje, intr-un supermarket, in al doilea cel mai important oras din Rusia, s-a soldat cu 14 raniti, dintre care 13 au fost spitalizati miercuri seara, cu patru zile inainte de Revelion si Anul Nou. Anchetatorii au deschis o procedura privind o "tentativa…

- Daca esti unul dintre reprezentantii acestei zodii, atunci trebuie sa stii ca anul 2018 depinde de actiunile tale, asa ca daca vei profita la maximum de toate oportunitatile, atunci acesta va fi anul in care vei realiza orice vis. Zodia Gemeni reuseste anul viitor sa isi gaseasca slujba pe…

- In ziua de Craciun, la Stefanesti, a fost tristete mare! Moartea Denisei Raducu a ramas inca in memoria oamenilor si, poate tocmai de aceea, Sarbatorile parca au fost mai triste ca niciodata in localitatea valceana! De cand tanara artista a incetat din viata, familia ei si, in special, tatal Denisei…

- Nimeni nu vrea sa isi petreaca sarbatorile in spital. Dar cu toate acestea, sunt si batrani care ajung aici din cauza faptului ca sunt singuri pe lume si nu primesc ajutor din partea nimanui. Pentru aceste persoane, spitalul ramane singura salvare. In aceasta situatie se afla si un batran in varsta…

- Betty Stoian sufera cumplit ca mama ei nu mai este alaturi de ea. Bruneta nu si-a revenit nici acum dupa moartea celei care i-a dat viata. Betty Salam a postat o imagine cu mama ei, iar iubitul ei a scris un mesaj cutremurator. „Ingerul nostru pazitor, care ne ocroteste de tot felul de oameni si face…

- Pentru ca suntem in luna decembrie, luna cu sarbatori magice, cand oamenii devin mai buni si mai visatori, noi va reamintim frumoasele colinde specifice acestei perioade din an.In decembrie, PUBLIKA.MD va va incalzi sufletele cu cate un colind in fiecare zi.

- Mai mulți membri reprezentativi ai etniei s-au strans marți dupa-amiaza la Partida Romilor intr-o noua tentativa de a schimba conducerea filialei Botoșani. Ei au reclamat lipsa de implicare a președintelui Loredana Lascarache, astfel ca și-au desemnat alți lideri.

- Abandonat de mama, dar salvat de oameni cu suflet și botezat de mai multe perechi de nași. Este povestea unui bebeluș de numai o luna. Baiețelul care a fost parasit, in frig, saptamana trecuta, in curtea spitalului județean Buzau, va fi ingrijit de un asistent maternal.

- Cum poate o planta si ulei essential sa ajute in acest fel Atit de profund Habar nu am Sau mai bine zis nu am o explicatie clara. Dar cred in intelepciunea si armonia Creatorului. Ma gindesc ca structura moleculara a acestor plante are ca target anumite emotii. Fiecare emotie mai ales cele neprocesate…

- Lacrimi amare curg neincetat pe obrajii unui tanar tatic de dorul fiicei sale de numai doi anișori. Durere, disperare, neputința și o lupta oarba cu mama copilului care sta ascunsa de zile intregi. Sta ascunsa cu tot cu fiica lor!

- O adolescenta de 16 ani din Murfatlar, mama a unui copilas de numai cateva luni sustine ca intra in greva foamei nemultumita de faptul ca bunicii fetitei a fost plasat in grija bunicilor dupa plecarea concubinului la munca in strainatate. Cazul, intens mediatizat a ajuns si in atentia DGASPC Constanta…

- Peste 50.000 de transportatori vor protesta, saptamana viitoare, in toata tara, nemultumiti ca piratii din transporturi le fac concurenta neloiala. Protestatarii vor sa vina inclusiv la Bucuresti, in Piata Victoriei.

- În urma cu 20 de ani, Qian Fenxiang a nascut al doilea copil, unul care nu ar fi trebuit sa existe, conform legilor chineze în vigoare. Nașterea a fost asistata de soțul femeii, care a taiat cordonul ombilical al copilului cu un foarfece. Cinci zile mai târziu, femeia a dus…

- SUA trebuie sa-și instaleze o prezența militara permanenta in Europa de sud-est pentru a stabiliza aceasta regiune. Este concluzia unui raport al grupului de reflecție din Washington Atlantic Council care avertizeaza totodata impotriva intensificarii tentativelor ruse de a exercita influența in zona,…

- Adrian Enache sufera cumplit dupa pierderea colegelor mult iubite, Stela Popescu si Cristina Stamate. Artistul si-a transpus intreaga suferinta si a facut totul public printr-o postare coplesitoare.

- Dupa ce lumea teatrului romanesc a fost lovit din plin cu vestea ca marea actrita Stela Popescu a trecut in nefiinta, o alta stea ii urmeaza calea. Cristina Stamate a avut o cariera de peste 40 de ani in teatru si a fost foarte apreciata de oameni. Valentina Fatu a spus pentru Antena Stars ca ii pare…

- Moartea Stelei Popescu a lasat in urma durere si tristete pentru familia ei, dar si pentru romanii, care au iubit-o decenii la rand. Regretata actrita nu a avut copii, dar a adoptat-o pe nepoata lui Puiu Maximilian, Doinita, pe cand aceasta avea 16 ani. A crescut-o ca pe propria fiica, iar ea i-a daruit…

- Un barbat din comuna Miraslau, judetul Alba, a fost retinut de politisti dupa ce acesta ar fi agresat-o pe fiica sa in varsta de 16 ani si a ignorat un ordin de protectie, emis de catre Judecatoria Aiud.

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Miraslau a ajuns dupa gratii dupa ce si-a lovit fiica si a incalcat un ordin de protectie prin care nu avea voie sa se apropie de familie. Incidentul s-a petrecut duminica. Potrivit IPJ Alba, barbatul era obligat, printr-un ordin de protecție, emis de catre Judecatoria…

- Un barbat din comuna Miraslau a fost retinut de politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Aiud – Postul de Politie Miraslau dupa ce acesta ar fi agresat-o pe fiica sa in varsta de 16 ani si a ignorat un ordin de protecție, emis de catre Judecatoria Aiud, prin care barbatul era obligat sa pastreze…

- Zeci de oameni au participat la inmomantarea lui Viorel Acirnaresei, afaceristul din Falticeni ucis de fiica lui cu probleme psihice. Cei care au venit sa-l conduca pe ultimul drum spun ca barbatul ar fi fost atacat in propria locuința de mai mulți indivizi deoarece camerele de supraveghere au fost…

- Durere fara margini in familia Narcisei, tanara de 34 de ani din Gorj care a murit dupa ce a consumat ceaiuri pentru slabit. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic deoarece femeia avea grave probleme la ficat.

- Cei doi tineri decedati in cumplitul accident din aceasta noapte se numesc Stefania Hurmuz, in varsta de 20 de ani, din Ciocarlia si Nicolae Rusu, in varsta de 29 de ani, din Navodari. Potrivit martorilor, cei doi lucrau la Nikos Greek Taverna.Mesajele de condoleante curs pe pagina de socializare. Redam…

- Mama tinerei de de 18 ani care s-ar fi aruncat de pe Podul de la Cernavoda în aceasta dupa amiaza a postat un mesaj sfâșietor pe pagina sa de Facebook, în care o roaga pe fiica sa sa se întoarca acasa. Un mesaj plin de durere, un mesaj în care mama își roaga fiica,…

- Mama Denisei Raducu, Geta Dovleac, isi plange si acum fiica, care a murit in urma cu trei luni la doar 27 de ani. Femeia face niste dezvaluiri care te vor emotiona pana la lacrimi. Isi doreste sa fie alaturi de fiica sa, in Ceruri.

- autor: Alexandru Tiepac “Sunt ultimele spasme, a mai deschis odata ochii si inca odata, a lacrimat intens, a deschis si a inchis si iar a deschis gura, a tremurat tare, liniste, s-a facut liniste, totul a incremenit, gandurile, lumina si vantul, cel din urma vant, au incremenit, si eu si voi, taci,…

- Carlos Carillo, mergea spre serviciu cand a observat bietul animal, abandonat pe camp. Desi, la inceput nu si-a dat seama despre ce este vorba exact, barbatul s-a apropiat si a descoperit catelusul legat.

- Adina Apostol a trecut prin momente cuplite, greu de descris cu ajutorul cuvintelor. Ne-am putea rezuma la durere, groaza și deznadejde, in fața unui sistem care, la doi ani de la tragedia care a indoliat o țara intreaga, demonstreaza ca nu-i pasa.

- Un barbat din Breaza a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina sub acuzatia de viol. Barbatul, Catalin Ghiaus (40 de ani) este suspectat ca si-a violat fiica, o minora in varsta de 16 ani.

- „Nici o fapta buna nu trece nepedepsita” – acest proverb se potrivește dureros de bine lui Claudiu Petre, eroul de la Colectiv. El este cel care a intrat de mai multe ori in club, cand cladirea era in flacari, iar fumul era mai gros decat disperarea celor prinși in interior care-și numarau clipele pana…

- A fost un eveniment șocant, care a traumatizat o țara intreaga și care, dupa doi ani, continua sa aduca durere și sa provoace frustrare: justiția nu a stabilit niciun vinovat, sunt prea puține schimbari in bine, prea puține din lucrurile care atunci s-au dovedit a fi profund greșite s-au indreptat.…

- Andrei era doar un pui de om cand pompierii l-au scos din maruntaiele pamantului. Povestea copilului salvat acum zece ani din puț la Vidra , Ilfov, a induioșat la vremea respectiva o țara intreaga. Acum, insa, drama prin care trece e scenariul terifiant pe care-l traiesc mii de puști din Romania. Abandonat…

- Durere fara margini in familia polițistului Catalin Motoașca, din județul Buzau, mort in spital la doar 35 de ani. Drama familiei este imparțita intre tristețea copilei de 3 ani a polițistului, care nu contenește sa intrebe cand vine tati de la serviciu, și revolta adulților impotriva medicilor, pe…

- Prietena unei paciente a Maternitatii "Doctor Dumitru Popescu" din Timisoara, cunoscuta ca Maternitatea Odobescu, dupa numele strazii pe care se afla, a postat pe Facebook o poza cu un soarece aflat sub un pat de spital. ,,As dori sa se faca publica povestea spitalului de ginecologie Odobescu. Ieri…

- Tavi Clonda a starnit emotii frumoase dupa ce a facut publica o poza de colectie cu micuta lui. Imaginea a fost insotita de un mesaj, iar toti fanii cuplului au aflat cine e prietenul de nadejde al Victoriei, fetita Gabrielei Cristea cu sotul ei.