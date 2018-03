Stiri pe aceeasi tema

- ITM Teleorman atrage atentia: nu se mai percep comisioane pentru plasarea fortei de munca in strainatate in Economie / Activitatea de plasare forța de munca in strainatate poate fi desfasurata de un agent de plasare a fortei de munca persoana juridica, potrivit normelor legale in vigoare. Incepand…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, intentioneaza sa achizitioneze o participatie la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect. Prin această preluare, operatorul irlandez își extinzânde prezenţa în…

- Vrei un loc de munca bine platit? In caz ca raspunsul este ”da”, atunci tot ce trebuie este sa aplici la unul dintre posturile scoase la ”mezat” de catre retailerul Lidl. In acest caz, este vorba de un post de ”șef vanzari pe zon Sud-Vest”. Pe romanește, vei coordona magazinele din Oltenia, caci aceasta…

- Trei cazuri de munca nedeclarata, la trei societați din Ciumbrud și Bistra au fost sancționate de inspectorii ITM Alba, dupa ce a fost descoperita ca a primit in activitate persoane muncind fara documente legale. Saptamana trecuta, au fost aplicate 13 avertismente, pentru nereguli depistate la firme…

- Se cauta angajati care vor putea ridica salarii lunare de zeci de mii de lei. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a realizat un top 100 al celor mai bine platite joburi vacante de la noi din tara. Clasamentul este deschis de o companie care activeaza in domeniul IT.

- ES Elektro, companie cu experiența de 10 ani în domeniul aplicațiilor și soluțiilor industriale, devine importator și distribuitor Universal Robots - firma care a inventat roboții colaborativi, denumiți și coboți. Colaborarea dintre cei doi parteneri va oferi antreprenorilor și companiilor…

- Compania chineza de stat China National Nuclear Corporation (CNNC) si-a exprimat interesul de a investi in proiectul centralei nucleare de la Belene, a declarat vineri ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, informeaza Reuters.

- Grupul KMG International a realizat un profit net de 80 milioane dolari, anul trecut, in crestere de sase ori comparativ cu 2016, iar in perioada urmatoare se va concentra pe dezvoltarea in Romania, se arata intr-un comunicat de presa al companiei. Contribuţia grupului la bugetul României…

- El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca "trebuie schimbata paradigma" in materie de investitii, astfel incat lucrarile sa fie efectuate in scurt timp si sa fie achitate ulterior pe termen lung, nu pe bucati, cu plata pe termen lung. "Schimbam paradigma" "Dupa…

- Dupa doctoratul in economie, Ligia Munteanu a facut cursuri de voce și comunicare. Pentru ca, deși a studiat mereu științele exacte, in adancul sufletului și-a dorit sa faca televiziune sau teatru. In copilarie și adolescența, ce meserie visai sa ai? Pentru ce te pregateai in liceu? Am studiat mereu…

- Ințelegerea și instalarea corespunzatoare a produselor este cea mai importanta parte a construirii unei soluții care sa raspunda nevoilor clientului. In acest context, ELKO Romania a organizat astazi, 8 martie 2018, seminarul dedicat prezentarii produselor 2N, desfașurat in propriul Demo & Training…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari reprezentantilor Ministerului Sanatatii ca vor incepe, din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalte piete europene a unor cantitati de medicament necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor…

- O nava-cargo la bordul careia se afla un marinar roman a luat foc in Marea Arabiei, in largul statului Oman, patru membri ai echipajului fiind dati disparuti. Compania maritima daneza Moller-Maersk a confirmat incidentul, precizand ca patru marinari sunt disparuti. „Dupa ce au…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Compania romaneasca UiPath, care produce ”roboți software”, a primit o finanțare de 153 de milioane de dolari, compania fiind evaluata la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Reuters . Orice start-up cu o valoare mai mare de un miliard de dolari este considerata un ”unicorn”. Intre companiile care au investit…

- Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere si aplica pentru aceste pozitii la varste mai inaintate, desi se prezinta la interviu cu CV-ul mult mai bine organizat si completat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii, potrivit unui studiu publicat miercuri de compania…

- Augustinei Staicu, de 55 de ani, romanca, cu doua licente, aproape trei, obtinute in tara sa, nu-i este deloc rusine sa spuna ca lucreaza ca maturatoare. Munca sa este una pe care, de obicei, o fac barbatii. Nu merge sa lucreze in fusta si cu pantofi cu toc, ci in blugi si cu vesta portocalie, matura,…

- Qualitance a intrat in topul „Financial Times” al companiilor cu cea mai rapida ascensiune si nu este singura performanta. Figureaza și in clasamentul Deloitte Fast 50, pentru una dintre cele mai rapide cresteri din Europa. Iar anul trecut a fost desemnata compania IT a anului de catre ANIS Romania.

- Un accident deosebit de grav s-a produs, miercuri, in Peru, dupa ce un autobuz s-a prabușit intr-un rau. Cel puțn 22 dintre pasageri și-au pierdut viața și alți 20 sunt raniți, scrie Reuters. Autobuzul a cazut de la o inalțime de 100 de metri și a aterizat in albia unui rau. Acesta este al doilea cel…

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt…

- Forta de munca bine pregatita, flexibila si motivata reprezinta secretul retetei oricarei afaceri. Insa, asa cum stie orice antreprenor roman, acesti lucratori sunt greu de gasit si usor de pierdut. Asa se face ca interesul pentru robotii ieftini, usor de instalat si flexibili este in crestere in…

- Romanii care doresc sa lucreze in domeniul agricol in Danemarca pot opta, pana la data de 20 februarie 2018, pentru unul dintre cele 100 de locuri de munca sezoniere puse la dispozitie prin intermediul EURES Romania, la recoltat mazare.

- Cand va fi gata podul ce autostrada peste Somes FOTO/VIDEO Tirrena Scavi, constructorul ciotului de autostrada de 766 metri care va conecta lotul-muzeu Gilau-Nadașelu de restul Autostrazii A3 pana la Campia Turzii, a inceput sa mareasca mobilizarea dupa ce a primit amplasamentul la Canalul Someșul Mic.…

- Point Pick-up(PPUP), una din cele mai puternice platforme digitale de curierat din Statele Unite ale Americii, analizeaza piața romaneasca din perspectiva oportunitații de business. Platforma digitala pentru noul serviciu, similar celui oferit de Uber, a fost realizata de agenția de consultanța in comunicare…

- Un mare producator de componente auto, Delphi, a inchis o fabrica din Romania, pentru ca, au spus ei, nu au gasit angajati. Ca sa preintampine viitoarea criza a fortei de munca, mari companii din Romania investesc in sistemul de invatamant care sa le produca angajati pentru viitor. Zilele trecute au…

- Noi detalii in dosarul „Microfonul”. S-a aflat identitatea celor care au gasit dispozitivul de inregistrare in apartamentul ministrului de interne, Carmen Dan, anunța Realitatea.net . Unul dintre cei care i-au facut ”verificarea” ar fi Catalin Coman, fost ofițer inMAI, pana in 2016, cand s-a pensionat.…

- Profitul consemnat de Facebook in ultimul trimestru din 2017 a crescut cu 20% comparativ cu perioada similara din 2016, ajungand la 4,26 miliarde de dolari. Totodata, veniturile au crescut cu 47%, la 13 miliarde de dolari. Compania a incheiat anul cu 25.105 de angajati si 1,4 miliarde de utilizatori…

- Laura Toporascu Inceputul acestui an vine cu mai puține oportunitați de angajare peste hotare, in țari unde munca este respectata și remunerata așa cum se cuvine. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 662 de joburi vacante, cele…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca. Intrebati privind criza de…

- CCR a declarat neconstituționale mai multe articole din legile justitiei Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale si a cerut redefinirea erorii judiciare si a relei credinte, dar si a gravei neglijente.…

- In decembrie 2017, inspectorii de munca suceveni au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, in cadrul a 35 de controale efectuate la firme unde iși desfașurau activitatea cetațeni straini. Amenzile au totalizat 6.500 de lei. Potrivit unui comunicat semnat de șeful ITM Suceava, Romeo Butnariu, verificarile…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a facut apel, luni, in plenul Parlamentului, la opozitie si minoritati sa nu voteze guvernul Dancila, sa nu lase „paranoia lui Liviu Dragnea sa distruga complet Romania”.Raluca Turcan a criticat cea de-a patra propunere pentru functia de prim-ministru…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, sustine ca declaratia adoptata de Duma de Stat ca reactie la legea anti-propaganda din R. Moldova demonstreaza ca Federatia Rusa are „un moment de slabiciune”. In opinia acestuia, propaganda rusa ramane „singurul obstacol in calea unirii R.Moldova…

- Putin peste cinci ani au trecut de cand Andrei Ungureanu, ”olimpicul” de numai 16 ani, a pierit intr-o noapte de octombrie, pe o straduta din Ferentari, injunghiat in inima! Mama lui nu l-a uitat! Parca ieri s-a intamplat, inca nu-i vine sa creada, il jeleste, il implora, il vrea inapoi... Printr-un…

- 420 de intreprinderi din tara si-au anuntat participarea la editia din anul acesta a expozitiei-targ „Fabricat in Moldova”, care se va desfasura intre 31 ianuarie si 4 februarie la Moldexpo. Alaturi de companiile din Moldova, la expozitie vor participa agenti economic din Ucraina, Belarus, Federatia…

- La 33 de ani, Victor Spirescu era un barbat implinit pe toate planurile. Peste cateva luni urma sa se casatoreasca, avea un loc de munca stabil, care ii aducea un salariu cu multe zerouri, din care isi permitea sa isi ia tot ce isi doreste. Iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat in exclusivitate…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, scrie…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor. Rovinieta…

- Salariul mediu brut, una dintre conditiile care trebuie indeplinita de strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca, a fost majorat de la 3131 la 4162 de lei, ca urmare a unor modificari legislative. Totodata, incepand cu data de 01 ianuarie a.c., salariul minim…

- Este un domeniu care vizeaza viața și sanatatea noastra la locul de munca, vizeaza modul in care ne protejam impotriva incendiilor și a alor situații de urgența (cutremure, alunecari de teren, inundații, etc.). Lucrez de 25 de ani in acest domeniu, timp in care, pe langa acumularea unei experiențe…

- Forța de munca specializata și salariile mici au reprezentant, ani buni, un mare avantaj competiv al Romaniei. De ceva timp, paradigma s-a schimbat. Salariile au inceput sa creasca, iar de pe bancile școlilor nu prea au mai ieșit specialiști. In plus, din ce in ce mai mulți romani, mai ales cei cu spirit…

- Inspectoratele teritoriale de munca verifica in aceste zile daca angajatorii s-au supus noii reguli de transfer al contribuțiilor catre angajați și derularea negocierilor pentru majorarea salariului brut, potrivit Romania TV. In caz contrar, amenzile pregatite sunt cuprinse intre 5.000 de lei și…

- LOCURI DE MUNCA… La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania pentru vasluienii interesati. Potrivit celor de la AJOFM VASLUI, grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe…

- Anul 2018 vine cu schimbari pe toate planurile pentru vedetele din Romania! Adriana Bahmunteanu a anuntat ca demisioneaza de la Antena Stars, dupa mai bine de sase ani. Se pare ca vedeta isi doreste sa se implice in alte proiecte si sa aiba parte de noi provocari. Adriana Bahmuteanu facea echipa cu…

- Dupa ce a prezis moartea Regelui Mihai I si accidentul rutier in care un tanar si-a pierdut viata, se pare ca ultima premonitie terifianta s-a adeverit. Astazi o personalitate celebra a parasit scena vietii. Conform afirmatiilor facute de Carmen Harra in urma cu putin timp, Romania va fi afectata de…

- Israelul este in contact cu "cel putin 10 tari, dintre care unele din Europa" pentru a muta ambasadele la Ierusalim, a declarat viceministrul israelian de Externe, Tzipi Hotovely, citat de AFP. Radioul public citeaza surse diplomatice israeliene prin care anunta ca Romania, Honduras, Filipine si Sudanul…

- Noi Contracte Colective de Munca, valabile intre 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2019, au fost incheiate de Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor de transport de pasageri sau cargo, si Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de…