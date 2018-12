Stiri pe aceeasi tema

- Jamal Khashoggi, colaboratorul The Washington Post ucis in luna octombrie in consulatul saudit din Istanbul, editorul filipinez Maria Ressa, jurnalistii Reuters inchisi in Myanmar, Wa Lone si Kyaw Soe, si Capital Gazette din Annapolis (Maryland) au fost desemnati de revista Time drept „Personalitatea…

- Mai multi jurnalisti, printre care sauditul Jamal Khashoggi si doi corespondenti ai agentiei de presa Reuters aflati in inchisoare in Myanmar, au fost desemnati, marti, "persoana anului 2018" de editorii revistei americane Time.

- Regele Salman al Arabiei Saudite va efectua incepand de marti mai multe vizite oficiale in tara, timp de o saptamana, in contextul in care regatul se confrunta cu cea mai grava criza politica din ultima perioada, in urma uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Ankara nu va permite ca cei vinovati de uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi sa scape de justitie, de la cei care au dat ordinul la cei care l-au pus in aplicare, transmite Reuters. "Suntem hotarati sa nu permitem acoperirea acestei…

- Autoritatile turce au plasat-o sub protectia politiei pe logodnica turca a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, mort la 2 octombrie in interiorul Consulatului Arabiei Saudite la istanbul, potrivit presei turce de stat, scrie Reuters, informeaza News.ro.Hotararea de a o plasa pe Hatice Cengiz…

- Ministrul sustine ca acuzatiile privind uciderea lui Khashoggi sunt "minciuni" care vizeaza Guvernul saudit, informeaza Reuters care citeaza agentia oficiala de presa. O delegatie din Arabia Saudita a ajuns, vineri, in Turcia ca parte a investigatiei comune privind disparitia jurnalistului saudit Jamal…

- Liderul din Myanmar, Aung San Suu Kyi, a aparat vehement sentinta celor doi jurnalisti Reuters, condamnati la sapte ani de inchisoare, dupa ce au scris despre masacrul asupra musulmanilor rohingya din statul...