- AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra. La fel ca multi artisti din Romania, cantareata ne-a marturisit ca a fost nevoita sa munceasca, la inceputul carierei, pentru ca altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. AMI, care a marturisit recent ca a fost complexata de inaltimea ei in adolescenta, abia…

- Un medic, de 38 de ani, a fost gasit mort la locul de munca marti dimineata. Barbatul a intrat de garda, aseara, la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului “Sfantul Ioan” din Capitala. Colegii l-au gasit fara viata, iar din ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru zece judete si municipiul Bucuresti, valabile in perioada urmatoare.

- Un barbat din Bucuresti, recidivist, arestat ultima data pentru furt, la inceputul acestui an, a fost eliberat din arestul Sectiei 12 din greseala. Barbatul a fost condamnat, insa, in decembrie anul trecut, pentru ca a condus fara permis si sub influenta alcoolului, iar instanta precizase la revocarea…

- Vremea ramane geroasa in urmatoarele doua zile Valul de ger va continua în întreaga tara, cel putin pâna vineri seara, 2 martie. Pentru 13 judete din vest si centru, aflate sub cod galben, frigul se va intensifica pe parcursul noptilor, astfel ca se vor înregistra…

- Caștigatoarea Ligii a 4-a din București va juca la barajul pentru Liga a 3-a cu invingatoarea din al patrulea eșalon din Giurgiu. Astfel, in Capitala bataia se da intre CSA Steaua, AS Tricolor și Academia Rapid. Una dintre aceste echipe ar putea intalni pe CSM Dunarea Giurgiu sau pe Argeșul Mihailești,…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- In noaptea de duminica spre luni, in centrele de asistenta sociala din Bucuresti au fost cazate 529 persoane fara adapost, unele fiind aduse de la spitalele din Capitala, iar altele identificate de politistii locali.

- Cei aproximativ 150 de salariati ai Spitalului de Penumoftiziologie „Tudor Vladimirescu" din Runcu nu vor trebui sa dea inapoi banii incasati in urma majorarii lefurilor cu 12%. Conducerea spitalului a contestat decizia...

- Aproape ca nu trece o zi fara ca polițiștii de la frontierele din sudul țarii sa nu captureze insemnate cantitați de marfa contrafacuta – imbracaminte, incalțaminte, parfumuri și jucarii – , care ar urma sa ajunga pe piața neagra din Romania. Bișnițarii romani care-și fac stocul doar din bazarele din…

- Mama modelului moldovean care a fost ucis de catre soțul ei vrea sa-și creasca nepoata. Aceasta s-a adresat deja la direcția municipala pentru drepturile copilului pentru a prelua tutela. In prezent fetița de doar trei saptamani este internata la Spitalul numarul 1 din Capitala și se afla in afara…

- Presedintele Consiliului Judetean Giurgiu, Marian Mina, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca o preocupare constanta a CJ in anul care a trecut a fost reabilitarea si dotarea cu echipamente si aparatura medicala a Spitalului Judetean de Urgente. “O sa vorbesc despre un subiect mai sensibil,…

- "Astazi este zi de salariu si, pana la aceasta ora, nimeni din Bucuresti nu a primit salariile si nici in alte judete nu s-a facut plata pana acum. Este posibil ca o parte sa intre in seara aceasta, dar cea mai mare parte sigur nu isi vor primi banii azi. De cand s-a schimbat fluxul acesta financiar…

- Un caine de expozitie a fost sfasiat de un Amstaff lasat liber, luni seara (12 februarie), pe un bulevard aglomerat din Bucuresti. Totul s-a intamplat sub privirile neputincioase ale stapanei sale.

- Au inceput probele orale la Bacalaureat 2018 , iar elevilor le sunt testate cumpetentele de comunicare in limba romana, in limba materna, intr-o limba straina si competentele digitale. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Luni, elevii din clasele a XII-a si a XIII-a au inceput examenul de…

- Situatie halucinanta la Spitalul de Arsuri din Capitala! Medicul Camelia Roiu acuza ca, recent, a descoperit ca nu i-au fost platite asigurarile la Casa de Sanatate si Casa de Pensii. ,,Din declarațiile actualei directiuni, am ințeles ca acești bani au fost ...

- O metoda evidenta de a castiga niste bani in plus este sa nu mai cumperi cafea in fiecare zi si sa-ti faci de acasa. Renunta la sala deoarece un abonament pe un an la o sala de forta te poate costa chiar si 600 de euro (50 de euro pe luna). Asta nu inseamna sa nu mai faci sport, ci poti sa alergi in…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, ca o femeie in varsta de 78 de ani, din Bucuresti, a murit, fiind confirmata cu virus gripal tip A, in curs de subtipare, avand conditii medicale preexistente si antecedente…

- Soferul care ar fi provocat accidentul care a avut loc sambata, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti, a fost dus la audieri dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a se urca la volan.

- Copilul de 9 ani din Oradea, care a fost externat in coma din spital, deși starea lui era foarte grava, va fi adus, vineri, la Spitalul ”Bagdasar Arseni” din București, anunța purtatorul de cuvant al unitații sanitare, dr Florin Bica. ”Confirm faptul ca s-a dat aviz de internare a copilului de la Oradea…

- Potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, spitalele de urgenta de adulti si copii care vor asigura asistenta medicala de urgenta sunt: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca - tel: 021/599.23.00, Spitalul Clinic de Urgenta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Lunca au fost sesizați de catre un barbat din București cu privire la faptul ca in perioada 18.12.2017-15.01.2018, persoane necunoscute au patruns in locuința sa pe care o deține pe raza comunei Slobozia Mandra de unde i-au sustras mai mule unelte și aparate…

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, anunta pe pagina sa de Facebook ca organizeaza o deplasare cu autocarul la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti. Fostul senator a declarat pentru Gandul ca actiunea ii apartine in totalitate si ca nu s-a consultat cu nimeni din UDMR pe marginea acestui demers.

- Pe retelele de socializare, de mai multe zile, a fost pornita o mobilizare pentru participarea la un protest urias, sâmbata, 20 ianuarie. „Haideti cu noi! Pe 20 ianuarie, la Bucuresti, la miting. Nori negri se aduna: premierul desemnat a declarat ca sprijina total contrareforma…

- Medic din Cluj da lectii la Bucuresti. Va opera copii cu probleme cardiace O echipa "100% romaneasca", condusa de un medic din Cluj, va opera, de la 1 februarie, copii cu probleme cardiace la Spitalul de Urgenta ''Grigore Alexandrescu'' din Bucuresti. "În aceste zile am reusit sa punem bazele…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei…

- Prețul apartamentelor a crescut la Cluj-Napoca în mod radical în 2017, fața de 2016. Raportat la anul anterior, capitala Transilvaniei se distinge prin creșterea-record fața de trimestrul al patrulea din 2016, respectiv 18,9%; acest salt poate fi pus pe…

- Un tanar dintr-o comuna de langa București a pus la punct un plan ingenios de a scoate bani. Se dadea comisar-șef in cartierul Floreasca din Capitala și cerea bani de la oamenii carora le spunea ca poate sa le rezolve anumite probleme. Anul trecut tanarul de 34 de ani l-a abordat pe proprietarul…

- ♦ Lantul de supermarketuri si magazine de proximitate Mega Image detine doar in Bucuresti 430 dintre cele aproape 600 de unitati, acoperind astfel toate cartierele dormitor, zonele de birouri si chiar si dezvoltarile rezidentiale noi ♦ Retailerul care a devenit cel mai important chirias de la parterul…

- Inventivitatea infractorilor nu mai e de mult o noutate pentru polițiștii care sunt, mai tot timpul, pe urmele raufacatorilor. Un individ dintr-o comuna de langa București a ticluit un plan ingenios de a scoate bani. Țeparul se dadea comisar-șef in cartierul Floreasca din Capitala și cerea bani de la…

- Lorelai Mosnegutu (15 ani) a visat multa vreme la momentul în care avea sa se mute în Bucuresti, si, recent, si-a cumparat un apartament în zona Popesti Leordeni, în Capitala, unde s-a mutat imediat, alaturi de mama ei.

- Andreea Marin are un loc special unde merge sa se relaxeze – casa sa de vacanța de pe Valea Prahovei. Andreea Marin, care in februarie anul trecut a divorțat de cel de-al treilea soț al sau, medicul turc Tuncay Ozturk , are o casa de vacanța pe Valea Prahovei, la Telega. Pana la vila din Telega, diva…

- Programul farmaciilor si spitalelor in perioada sarbatorilor Foto: Arhiva În toate orasele mari este deschisa cel putin o farmacie în aceste doua zile de Craciun. De asistenta medicala se vor ocupa spitalele de primiri urgente judetene, iar în Bucuresti noua…

- * Parlamentul a tinut o sedinta solemna consacrata implinirii a 28 de ani de la Revolutie, ocazie cu care liderii politici au vorbit despre momentele din 1989. - Premierul Mihai Tudose si-a exprimat respectul profund fata de romanii care au platit cu viata in decembrie 1989 pentru libertate…

- * Senatul a adoptat, in sedinta plenului, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. * Medicul Mihai Lucan a fost adus la sediul central al DIICOT din Capitala,…

- In aceste zile, brașovenii care au drum prin mall-ul Coresi vor putea cumpara decorațiuni de Craciun realizate de micii pacienți internați in Spitalul de Pediatrie. Spitalului de Copii și Clubului Rotary colaboreaza in aceasta actiune menita sa stranga fonduri pentru unitatea sanitara. Toți banii stranși…

- Protest spontan in Bucuresti! In jurul orei 7:00, zeci de taximetristi au parcat in fata Guvernului, nemultumiti fiind de cea mai recenta hotarare adoptata de Primaria Capitalei, care prevede ca toate firmele de taximetrie vor avea nevoie de licenta, inclusiv Uber, iar taximetristii trebuie sa trebuie…

- USR Bucuresti va sesiza Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale. De asemenea, va avertiza autoritatile din domeniul ahizitiilor publice pentru ca acestea sa fie mai atente la procedurile derulate in zilele urmatoare de catre companiile…

- Proiectul Planorama din zona Baicului se anunta acum 10 ani unul de succes, iar mai multe vedete s-au grabit sa-si achizitioneze un apartament, chiar in stadiul de constructie. Andreea Balan a platit apartamentul ales cu banii jos, 90.000 de euro, in 2007, scrie WOWbiz.ro. Andreea Balan, despre…

- Cine se afla, pe bune, in spatele protestelor din Romania Am vorbit cu o parte din oamenii care se ocupa, prin intermediul unor grupuri in social media, de mobilizarea romanilor pentru a ieși in strada, impotriva corupției. Denigrate pe televiziuni sau idealizate în social media, protestele…