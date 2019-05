Stiri pe aceeasi tema

- Maha Vajiralongkorn a fost incoronat, sambata dimineata, la varsta de 66 de ani, rege al Thailandei in cadrul unei ceremonii desfasurate la Marele Palat din Bangkok si transmise de televiziunile thailandeze.

- La ora locala 12:09 (05:09 GMT), suveranul si-a asezat singur pe cap "Marea Coroana a Victoriei", care cantareste mai mult de 7 kilograme si este facuta din aur si batuta cu pietre pretioase. Vajiralongkorn a fost supus unei bai "purificatoare", fiind stropit cu apa sfintita colectata din cinci rauri…

- Maha Vajiralongkorn, in varsta de 66 de ani, a fost incoronat, sambata dimineata, rege al Thailandei in cadrul unei ceremonii desfasurate la Marele Palat din Bangkok. Evenimentul a fost transmis de televiziunile thailandeze. Ca parte din ceremonia incununata de ritualuri budiste si brahmanice mostenite…

- Maha Vajiralongkorn a fost incoronat, sambata dimineata, in varsta de 66 de ani, rege al Thailandei in cadrul unei ceremonii desfasurate la Marele Palat din Bangkok si transmise de televiziunile thailandeze, informeaza AFP, potrivit Agerpres. La ora locala 12:09 (05:09 GMT), suveranul si-a asezat…

- Noua regina a Thailandei, a carei casatorie surpriza cu regele a fost anuntata miercuri seara, cu doar cateva zile inainte de incoronare, si-a facut prima aparitie oficiala joi, informeaza AFP. Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya s-a inclinat in fata statuilor regilor dinastiei Chakri, alaturi de regele…

- Biroul de Presa al Casei Regale Thailandeze a transmis, miercuri, ca Regina Sirikit a Thailandei, in varsta de 86 de ani, a fost internata intr-un spital din Bangkok cu febra. Regina a fost spitalizata marti dupa ce a facut febra de la o infectie a vezicii urinare, a afirmat Biroul intr-o declaratie,…

- Un hotel și o cladire comerciala de 57 de etaje au Izbucnit in flacari, in Bangkok, Thailanda. O persoana a decedat, sarind de la etajul al șaselea, in incercarea de a se salva, iar alte...

- Thailanda a decis inchiderea temporara a aproximativ sase sute de fabrici din apropierea capitalei Bangkok pentru reducerea emisiilor de poluanti atmosferici, informeaza agentia VNA joi, porivit Agerpres. Premierul thailandez Prayut Chan-o-cha a anuntat aceasta masura in timpul convorbirilor…