- Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) organizatie care reuneste principalii investitori romani si straini care au afaceri in tara noastra, atrag atentia asupra necesitatii modernizarii si digitalizarii administratiei fiscale din Romania. Acestia au trimis in urma cu cateva zile…

- Hotarat sa aduca un pic de bucurie tinerilor de Valentine’s Day, din postura de ofițer de stare civila care sa uneasca destine pentru 24 de ore, intentia lui Viorel Lis a fost un fiasco din cauza ploii. Aversele care au cazut din abundența l-au facut pe ofițerul de stare civila al Zilei Indragostiților…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a laudat o Coree de Sud "foarte impresionanta", cu care intentioneaza "continuarea incalzirii climatului de reconciliere si dialog", dupa reintoarcerea unei delegatii de inalti oficiali nord-coreeni, printre care si sora sa, de la Jocurile Olimpice de iarna, a…

- ANUNȚ Agenția de Plați și Intervenție Pentru Agricultura (A.P.I.A)-Centrul Județean Cluj, invita toți fermierii din Campia Turzii și zonele limitrofe sa participe la “Campania de informare referitoare la depunerea cererilor

- 18 microintreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii din Regiunea Vest au semnat contracte de finanțare in cadrul Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala...

- Zilele acestea am aflat, din raportul de activitate de la Agenția de Dezvoltare Economica a județului Hunedoara, situația pe 2017 a turismului hunedorean (foto: Radu Barb – președinte ADEH). Astfel, din informațiile oferite, rezulta ca au fost aproximativ 852.000 de vizitatori la obiectivele…

- Viorel Pop, clarvazatorul vedetelor a fost martor al unui fenomen rar in lume. Acesta a povestit in emisiunea „Agentia VIP” despre episoadele prin care a trecut acesta, mai ales cu familia. De asemenea, clarvazatorul sustine ca avertismentele date catre cei cunoscuti s-au adeverit.

- Se stabilesc astfel termene stricte pentru campania de subventii derulata prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, aferenta anului 2018. Ordinul stabileste calendarul platilor subventiilor pentru campania 2018. Astfel au fost devansate doua termene, scopul fiind accelerarea…

- Regimul din Coreea de Nord a transmis un mesaj rar adresat "tuturor coreenilor, de acasa si din strainatate" in care face apel la un "pas inainte" pentru unificare, fara ajutorul altor tari. Potrivit mesajului, "toti coreenii ar trebui sa promoveze contactele, calatoriile, cooperarea dintre…

- Madalin Voicu a venit la TV alaturi de cel de-al șaptelea copil al sau, pe care l-a recunoscut oficial in instanța dupa 37 de ani. Madalin Voicu, care traiește o noua poveste de dragoste , a fost invitat in platoul emisiunii „Agenția VIP”, de la Antena Stars. Muzicianul și politicianul a venit insoțit…

- „Aceste discuții sunt deocamdata discuții informale care se poarta. Eu cred ca voi fi informat oficial despre persoanele care vor fi propuse. Insa parerea mea despre persoanele care sunt in curs de a fi cercetate penal sau care sunt in curs de a fi judecate penal, sau care au condamnari penale o cunoașteți.…

- Blocul de opt etaje pe care Cambela Prod SRL il ridica pe bulevardul Mamaia nr. 415 va fi supraetajat. Investitorul, societatea SC Cambela Prod SRL, a depus in acest sens, la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, memoriul justificativ al proiectului "Supraetajare cu inca un nivel, o singura data,…

- Duma de Stat a Federației Ruse a prezentat un proiect de Declarație a deputaților privind inadmisibilitatea „discriminarii” mass-media rusești în Moldova, transmite „RIA Novosti” citata de paginaderusia.ro. Despre Declarația în cauza se menționeaza în…

- Corina Caragea si logodnicul ei s-au intors in Romania, dupa cateva saptamani de vacanta absolut superbe. Invitata intr-un platou de televiziune, prezentatoarea stirilor sportive de la PRO TV, a vorbit despre ziua in care va imbraca rochia alba de mireasa. De asemenea, ea a marturisit si care e tara…

- Coreea de Nord pare sa fi lansat o racheta. Guvernul cere populatiei sa se adaposteasca in interiorul cladirilor sau in spatii subterane, a alertat NHK la ora locala 18:55 (11:55, ora Romaniei). Aceeasi alerta le-a fost trimisa pe telefoanele mobile utilizatorilor serviciului sau de stiri online.Dupa…

- Esteitinvest SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul: "Cladire cu apartamente de vacanta D P 2e E3 R , imprejmuire si amenajare teren continuare de lucrari cu modificare de proiectldquo;. Cladirea este amplasata in Eforie Sud, bulevardul…

- Fermierii pot depune, pana la 31 ianuarie 2018, cereri de plata pentru acordarea ajutorului pentru motorina achizitionata si utilizata in agricultura in perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017, a anunțat Agentia de Plati si Interve...

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Traian Richard Branovici, administrator al SC Ariana Turism SRL, pentru savarșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credința de documente…

- "In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 16 octombrie - 30…

- Republica Moldova a început sa preia de facto controlul asupra frontierei de stat în regiunea transnistreana prin instituirea punctelor comune de control vamal moldo–ucrainean. Afirmatia a fost facuta de Prim-ministrul Pavel Filip într-un interviu acordat în exclusivitate…

- Vesti surprinzatoare pentru proxenetii care au vandut o tanara in bordelurile din Elvetia, Germania si Grecia! Vasile C. si Georgiana S. scapa de puscarie, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are detaliile eliberarii celor doi romani care au folosit o fata pentru a seduce un milionar elvetian,…

- O familie din Orhei și-a compensat 40% din bani, pentru un serviciu turistic prestat neconform de catre o agenție de turism, susține Agenția pentru Protecția Consumatorului și Protecția Pieței. Familia a procurat o foaie turistica pentru un sejur in Turcia. Ajunși la fața locului, aceștia și-au dat…

- Agricultorii timiseni beneficiari ai subventiei pentru motorina au inceput sa isi incaseze sumele aferente celui de-al treilea trimestru al anului. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a trecut la virarea ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina, aferent cantitatilor…

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- La Ungheni și Calarași invațamantul profesional dual se pare ca va prinde radacini in acest an. Nisporeniul e deja in sistem și e un exemplu de funcționare a acestuia. Despre aceasta s-a discutat la o sesiune de informare cu genericul: „Oportunitațile oferite de invațamantul dual in formarea cadrelor…

- Tania Popa, in varsta de 44 de ani, se afla la a treia casnicie, scrie spynews.ro. Actrita are o fiica de aproape 18 ani dintr-o casnicie anterioara, si un baietel cu actualul sot, Veaceslav Damian. Citeste si O actrita celebra din Romania, la un pas de puscarie in SUA Invitata intr-o…

- Agenția de presa Associated Press noteaza ca „moartea Regelui Mihai este un moment solemn și trist pentru mulți romani, insa, dincolo de lacrimi, este reuniunea unei familii colorate și ciudate”. Articolul AP a fost preluat de m ai multe site-uri de peste ocean, la fel ca și celelalte materiale despre…

- Oradea concureaza si anul acesta pentru titlul de „Cel mai frumos Targ de Craciun din Romania“. In perioada 30 noiembrie - 31 decembrie, in Piata Unirii, magia sarbatorilor de iarna este readusa printr-un peisaj de poveste, in jurul bradului de Craciun urmand sa cante artisti precum Stefan Banica Junior…

- Magda Ciumac și-a refacut viața și, mai mult, este gata sa se casatoreasca și sa o ia de la inceput. "Am fost ceruta de nevasta zilele trecute. Am zis "da"! Domnul este un fost primar. Ne intelegem foarte bine. Ne-am mai vazut acum 5 ani, tot intr-un aeroport și ne-am amintit, dupa 5 ani ca…

- Inainte de principalele sarbatori ale anului, Agentia pentru Protectia Consumatorilor (APC) a elaborat un set de recomandari pentru procurarea Pomilor de Craciun artificiali. In primul rind, consumatorii sint atentionati sa evite produse de calitate indoielnica, informeaza MOLDPRES. Potrivit specialistilor…

- Magda Ciumac se marita cu fostul primar din Italia.Fosta soție a lui Tolea Ciumac a acceptat in sfarșit cererea in casatorie, dupa ce prima oara a refuzat. Magda Ciumac iși va schimba total viața. Aceasta a acceptat cererea in casatoria din partea unui om influent din Italia. Magda Ciumac este indragostita…

- Misiunea NASA catre planeta Marte din anul 2020 urmeaza sa fie realizata cu un vehicul rover imbunatatit, fara personal uman, ce va avea ca scop cautarea de urme ale unor forme de viata microbiene stravechi pe suprafata Planetei Rosii nelocuita, informeaza recent Reuters.Succesorul roverului Curiosity…

- Dupa ce a anuntat ca va pleca din tara, Israela face noi marturisiri, de data aceasta despre gestul pe care este dispusa sa il faca pentru Liviu. Invitata in emisiunea „Agentia VIP”, Israela a spus ca Liviu se poate vindeca doar cu ajutorul ei.

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) aduce la cunoștința fermierilor și celorlalte categorii de beneficiari ca pot depune cererile de acord pentru motorina cu aciza redusa utilizata in agricultura, anul viitor, pana pe data de 3 ianuarie 2018 inclusiv. Cererile de acord pentru finanțare…

- Actorul Cuzin Toma, cunoscut pentru roluri din productii precum "Aferim!” si "Las Fierbinti”, a declarat, miercuri, pentru Agentia de presa News.ro, ca este hotarat sa intenteze un al patrulea proces impotriva Centrului Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) prin…

- Mos Nicolae nu a putut sa o uite nici pe Andreea Banica, care a avut grija sa fie toate ghetutele pregatite! Invitata in emisiunea “Agentia VIP”, Andreea Banica a marturisit ce a primit de la Mos Nicolae, dar si unde va pleca dupa aceste sarbatori.

- Brigitte Sfat a fost cuminte tot anul si bineinteles ca Mos Nicolae a trecut si pe la ea cu un cadou pretios. In emisiunea „Agentia VIP”, Ilie Nastase a dezvaluit ce a primit Brigitte Sfat in aceasta dimineata. Bruneta a gasit in cizmulite un cadou extrem de pretios.

- Oana Zavoranu vorbește in emisiunea „Agenția VIP” despre amintirile pe care le are alaturi de Viorel Pop, bioenergoterapeutul care i-a prezis desparțirea de artistul Pepe, dar și cel care i-a spus ca se va ridica in viața, ori de cate ori va cadea. De asemenea, aceasta a aratat, in exclusivitate, pentru…

- Online-ul provoaca si inoveaza. Marketingul se adapteaza, iar creatorii de continut au devenit jucatori importanti pe piata de advertising. Trending Influencers (www.trendinginfluencers.com), cea mai noua agentie de influencers powered by Global, aduce laolalta cateva sute de influenceri cu comunitati…

- Oana Zavoranu vorbește in emisiunea "Agenția VIP" despre amintirile pe care le are alaturi de Viorel Pop, bioenergoterapeutul care i-a prezis Oanei desparțirea de artistul Pepe, dar și cel care i-a spus ca se va ridica in viața, ori de cate ori va cadea. De asemenea, aceasta a aratat, in exclusivitate…

- Inundațiile și alunecarile de teren provocate de un ciclon tropical au provocat moartea a 25 de persoane pe insula indoneziana Java in aceasta saptamana, a anunțat sambata Agenția pentru gestionarea dezastrelor.Potrivit romanitatv.net, Ciclonul Cempaka a provocat haos in districtul Pacitan…

- Oana Zavoranu a reacționat dupa ce unele dintre lucrurile pe care ea le-a donat au ajuns rapid de vanzare pe un site specializat de pe internet. Oana Zavoranu a creat o adevarata isterie zilele trecute, cand a anunțat ca iși doneaza o parte dintre lucruri și accesorii. La apartamentul unde a avut loc…

- Miresele isi doresc sa arate perfect in ziua nuntii. De la machiaj, coafura, rochie si buchet si pana la decorarea meselor si tema principala a marelui eveniment, viitoarele mirese se gandesc la toate. Fiecare detaliu este atent analizat si pus la punct pentru ca nunta sa fie una de poveste.

- Situația în care se afla astazi Republica Moldova cere o poziție clara vizavi de doctrina social-politica care trebuie promovata în tara, pentru a asigura o înțelegere clara privind dezvoltarea de mai departe a statului. A elimina geopolitica din Republica Moldova înseamna…

- Invitata la emisiunea Tribuna 0, moderata de Ovidiu Ioanițoaia la Europa FM, Gabriela Szabo, directorul general al CSM București a raspuns intrebarilor venite din partea ascultatorilor. ... despre protocolul dintre CSM și echipa de baschet Steaua: "Coordonez unul dintre cele mai importante cluburi…

- Cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent, potrivit raportului anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody’s, citat de News.ro. Moody’s recomandă României să ţină sub control…

- Suma este asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2018, arata un proiect de Hotarare publicat in dezbatere pe site-ul ministerului. Culturile amplasate pe teren arabil sunt: cereale pentru boabe (grau, secara, orz, orzoaica,…

- Trei angajati militari ai Casei Albe ar fi avut contacte necorespunzatoare cu femei straine in timp ce il insoteau pe presedintele american Donald Trump in turneul de luna aceasta din Asia, a relatat marti cotidianul Washington Post, citat de Reuters si EFE, scrie agerpres.ro. Cei trei ofiteri…

- Regele Harald al V-lea al Norvegiei, in virsta de 80 de ani și care a fost operat in urma cu 14 ani pentru un cancer la vezica. El a fost internat in spital din cauza unei infecții, a anunțat Palatul Regal, transmite Agentia afp.com. "Majestatea Sa regele a fost internat vineri la Spitalul regal din…