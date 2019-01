Stiri pe aceeasi tema

- Madonna a sustinut un show-surpriza de Anul Nou in localul newyorkez Stonewall Inn, unde, in 1969, a inceput miscarea LGBTQ, scrie news.ro.Stonewall Inn, din Greenwich Village, a anuntat ca Madonna este ambasadoarea sarbatorilor dedicate implinirii a 50 de ani de la inceputul miscarii.…

- Spectacolul colorat de pe cer din noaptea Anului Nou 2019 a scos oamenii in strada la Gherla. Inainte de miezul nopții, mulțimile uriașe s-au indreptat spre centrul orașului, locul tradițional de intalnire pentru a petrece impreuna intrarea in noul an. video Pregatiți cu pahare și șampanii, copii și…

- O tragedie de proporții a avut loc aseara in localitatea Voghera, din provincia Pavia, din Italia. O fetița in varsta de numai 12 ani, originara din Romania, a murit. Fetița a cazut de la etajul doi al blocului in care locuia. Distanța de circa zece metri fața de sol i-a fost fatala, a anunțat gazetaromaneasca.com…

- Guvernul irakian a anunțat ca sarbatoarea Craciunului va deveni o sarbatoare oficiala in Irak (țara majoritar musulmana). Anunțul a fost facut chiar in ziua Craciunului, pe 25 decembrie. „Guvernul irakian anunța ca ziua Craciunului va deveni o sarbatoare naționala pe tot teritoriul țarii. Craciun Fericit…

- Indragitul actor Adrian Titieni a revenit recent pe platourile de filmare ale serialului “Fructul oprit”, secvențele cu acesta putand fi urmarite in cadrul episodului pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara de la ora 20.00.