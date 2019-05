VIDEO - Madonna a stârnit controverse la Eurovision: recital cu mesaj politic în finala concursului Cantareata americana Madonna a starnit controverse cu recitalul sustinut in finala concursului Eurovision 2019, care a avut loc sambata seara, la Tel Aviv, doi dintre dansatorii sai afisand steagurile palestinian si israelian, in ceea ce a parut a fi un apel la unitate, potrivit Reuters. Citește și: ALERTA de vreme rea: ploi, grindina și vant in toata tara . Citește și: ALERTA de vreme rea: ploi, grindina și vant in toata tara . Eurovision 2019 a fost o ediție marcata de controverse, numeroase personalitați internaționale cerand boicotarea concursului gazduit de Israel, motivul fiind acela ca palestinienii "sunt privați de drepturi fundamentale". Madonna… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

