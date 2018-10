Stiri pe aceeasi tema

- Alain Delon a fost operat in secret intr-o clinica privata. Actorul avea dureri insuportabile la șold, iar infecția din corpul lui ii punea viața in pericol. In luna iulie, presa internaționala dezvaluia...

- Sotia prezentatorului TV John Oliver, Kate Norley, a dat nastere celui de-al doilea copil in urma cu trei luni. John Oliver a marturisit totul la decernarea premiilor Emmy, cand a fost intrebat unde va aseza cel de-al noualea trofeu castigat.

- Fiul unui celebru medic pediatru din Prahova, santajat si escrocat de o femeie cunoscuta pe internet. Ce pedeapsa a primit? Nu mai incape in discutie: iubirea este oarba. Dovada sta si situatia neplacuta prin care a trecut si fiul unui celebru medic pediatru din Prahova. Vlad Gabriel Mitrache, de 50…

- Kristen Stewart, devenita faimoasa datorita filmului „Twilight“, a fost surprinsa recent de paparazzi in timp ce se plimba pe strazile din Los Angeles. Kristen Stewart, in luna mai a acestui an Actrita purta o pereche foarte scurta de pantaloni scurti si un tricou alb, fiind fotografiata alaturi de…

- Medic celebru, gasit decedat în propria locuința. Echipajul, trimis la fața locului, a acționat pe exteriorul blocului, patruzând în apartament pe o fereastra exterioara, iar într-una din camere l-au gasit decedat pe dr.Mircea Zavate.

- Veste bombE in showbiz! Un actor cunoscut in varstE de 66 de ani s-a cEsEtorit recent cu un model in varstE de 38 de ani. Totul s-a intamplat intr-un cadrul restrans, unde au fost doar apropiatii lor.

- Mihai Nicodim pleaca din tara in 1983 fiind convins la acel moment ca viitorul lui ca artist nu avea cum sa prinda contur in Romania comunista. Ajunge in Germania, dar acolo mai toata lumea vorbea despre nebunia din New York. Odata ajuns in State, Nicodim schimba „meseria“ de artist pentru cea de galerist.…