- Fortele democratice siriene (SDF), sustinute de SUA, au anuntat joi descoperirea unei gropi comune cu cadavrele a zeci de oameni ucisi de Statul Islamic, inclusiv numeroase femei, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul Capitalei, despre incidentele…

- Doua sute de familii se afla in ultima zona aflata in continuare sub controlul gruparii Statul Islamic (SI), in estul Siriei, si sunt impiedicate sa plece de catre jihadisti, un lucru care poate fi considerat o crima de razboi, a declarat marti Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului Michelle…

- Cetațenii germani care au luptat alaturi de gruparea jihadista Stat Islamic în Siria au dreptul fundamental de a reveni în Germania, a declarat luni un purtator de cuvânt al ministerului de Interne, citat de Reuters.Acesta a precizat, într-o conferința de presa, ca Germania…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a informat ca Fortele Democrate Siriene, sustinute de SUA, au preluat controlul asupra ultimei enclave controlate de ISIS in estul Siriei, sambata, dupa ce jihadistii s-au predat, scrie Reuters preluat de news.roVezi și: NEBUNIE in SUA: procurorul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

- Ordinul presedintelui american Donald Trump de retragere a trupelor americane din Siria prevede de asemenea si incheierea campaniei aeriene a SUA impotriva organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) in aceasta tara, au declarat joi pentru Reuters oficiali americani sub rezerva anonimatului. Razboiul…

- Statele Unite se pregatesc sa-si retraga militarii din Siria, unde sunt desfasurati sa lupte impotriva gruparii Statul Islamic, alaturi de Fortele Democratice Siriene (FDS), o coalitie arabo-kurda. Aceasta retragere a fost decisa de catre presedintele Donald Trump persoanl, in urma unei conversatii…