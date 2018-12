VIDEO/ Lumea trece în anul 2019. Momentul este marcat de spectacole de artificii grandioase Revelionul este sarbatorit in intreaga lume. Samoa a fost primul stat care a intrat in anul 2019, dupa ce in urma cu sapte ani a trecut la un alt fus orar. UPDATE Dupa ora 22:00, anul 2019 a venit si pentru locuitorii din Dubai. Momentul a fost marcat cu un grandios spectacol de artificii pe Burj Khalifa. La ora 18:00, ora Romaniei, au sarbatorit intrarea in noul an și oamenii din Honk Kong. O ora mai tarziu, au trecut in anul 2019 și thailandezii. Coreea de Nord a intrat in noul an la ora 17:00, ora Romaniei. Iata cum s-au vazut focurile de artificii de la Phenian. Focuri de artificii spectaculoase… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statul insular Samoa din Oceanul Pacific este primul care a intrat in 2019, dupa ce in urma cu sapte ani a trecut la un alt fus orar. In noul an au intrat și Noua Zeelanda, iar de la ora 15:00, ora Romaniei, și Sydney. Coreea de Nord a intrat in noul an la ora 17:00, ora Romaniei. Iata cum s-au vazut…

- Anne Marie Cerato și Patrick Bardos s-au intalnit online și au vorbit cateva saptamani pe internet inainte sa se cunoasca. Ei s-au intalnit pentru prima oara intr-o cafenea din Toronto și lucrurile au mers neașteptat de bine. Considerand ca nu exista timp de pierdut, la a doua intalnire, Anne și-a luat…

- Cateva sute de mii de romani vor fi afectați de decizia unuia dintre cei mai importanți operatori de telecomunicații de la noi de a scoate din grila de distribuție nu mai puțin de șapte posturi TV indragite de telespectatori. Telekom Romania a anunțat ca BBC World News (SD/HD), BBC Earth (SD/HD) și…

- O petrecere de botez organizata recent la Filiași a avut parte de un moment mai puțin „gustat” de invitați. Tocmai la masa lautarilor și-a facut apariția un „invitat” nepoftit: un șoarece. Animalul s-a urcat pe mese, a mirosit prin farfurii și și-a vazut liniștit de plimbarea lui printre cele de pe…

- Statul insular Samoa din Oceanul Pacific este primul care a intrat in 2019, dupa ce in urma cu sapte ani a trecut la un alt fus orar. In noul an au intrat și Noua Zeelanda, iar de la ora 15:00, ora Romaniei, și Sydney. Focuri de artificii spectaculoase in Sydney Samoa, primul stat care a intrat in anul…

- Statul insular Samoa din Oceanul Pacific este primul care a intrat in 2019, dupa ce in urma cu sapte ani a trecut la un alt fus orar. In noul an a intrat și Noua Zeelanda, urmatorul stat care va celebra trecerea in 2019 fiind Australia. Localnicii și turiștii care au venit in capitala Apia ca sa fie…

- Noua Zeelanda a intrat in 2019, cu un spectaculos foc de artificii, urmand sa pașeasca in noul an Sydney și Tokyo, potrivit Mediafax.Tarile Samoa, parti din Kiribati si Tonga din Oceania au fost primele locuri din lume care au trecut in anul 2018. Citește și: Primele ținuturi care au…

- Romania va prelua, incepand cu 1 ianuarie, presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene pentru o perioada de șase luni. Pentru marcarea acestui eveniment, steagurile Romaniei și Uniunii Europene, precum și logo-ul oficial al președinției noastre la Consiliul UE vor fi proiectate in aceasta noapte…