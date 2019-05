Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru a deveni cu adevarat cetateni europeni cu drepturi depline, ne propunem ca obiectiv aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Sigur ca acest obiectiv nu putem sa nu-l legam de prezenta la guvernare, pentru ca o spunem din capul locului, atat timp cat aceasta alianta toxica, aceasta monstruoasa…

- Pentru ca romanii sa devina cetateni europeni cu drepturi depline, PNL isi propune ca obiectiv aderarea Romaniei la spatiul Schengen, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Resita, presedintele acestei formatiuni politice, Ludovic Orban. "Pentru a deveni cu adevarat…

- UNPR va sustine, prin masuri concrete, aderarea urgenta a Romaniei la spatiul Schengen, intrucat romanii trebuie sa fie tratati ca cetateni egali, afirma presedintele formatiunii politice Gabriel Oprea. "Romania ar trebui sa fie astazi in Schengen! Nu cersim nimic, cerem sa ne fie respectate…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, ca liberalii se angajeaza, prin programul politic privind alegerile europarlamentare, sa atinga câteva obiective, printre care încetarea MCV, aderarea României la Schengen si la zona euro."Ne angajam, dar acest lucru va…

- Locul Romaniei este in spațiul Schengen, spune premierul Viorica Dancila, intrebata la Alba Iulia despre declarația prim-ministrului olandez Mark Rutte, care a spus la Sibiu ca Romania va putea intra in spațiul Schengen dupa ce va incepe sa respecte valorile democrației și ale statului de drept,…

- Suntem de 12 ani in Uniunea Europeana, iar pe 26 mai avem alegeri europene care vor avea un impact direct in viața noastra. Știrile PRO TV demarează campania “E.U. YES LA VOT!”, în care veți vedea de ce este important să fim părtași la alegerile care vor…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, vineri, cu omologul sau slovac, Peter Pellegrini, despre cooperarea dintre Romania și Slovacia. Premierul slovac a afirmat sprijinul fața de aderarea Romaniei la OECD și la spațiul Schengen.Viorica Dancila se afla intr-o vizita oficiala in Republica Slovaca.…

- Secretarul general al Partidului Popularilor Europeni spune ca guvernul roman face pași inapoi fața de aderarea la spațiul Schengen. Acum doi ani, Romania indeplinea trei dintre cele cinci criterii obligatorii, iar acum mai indeplinește unul singur, a spus Antonio Lopez. Statul de drept și independența…