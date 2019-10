Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca Legea pensiilor este in vigoare si ea va fi respectata ca atare de noul Guvern. "Este o lege in vigoare. Orice lege care este in vigoare trebuie respectata de Guvern. Nu ne sta in fire, ceea ce au facut Guvernele anterioare, in special…

- Premierul desemnat Ludovic Orban nu exclude angajarea raspunderii guvernului în cazul legii care prevede pensionarea anticipata a magistraților, al carei termen de intrare în vigoare este anul viitor și care ar putea bloca activitatea instanțelor. Orban a declarat ca îsi propune…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat luni, dupa intalnirea cu partenerii sociali, ca discutiile cu acestia s-au axat pe nevoia de stabilitate legislativa, predictibilitate, consultarea societatii civile inainte de adoptarea oricarei decizii sau oricarui proiect de act normativ, dar si pe…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, joi, ca în proiectul Legii bugetului de stat al viitorului guvern subvențiile acordate partidelor politice vor fi reduse "cel puțin la jumatate".

- Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat joi, dupa negocierile cu UDMR, ca liberalii si liderii formatiunii maghiare nu s-au inteles pe modificarea legii electorale dar au puncte asemanatoare de vedere pe politica fiscala.„Din punctul meu de vedere a fost o discutie…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a explicat la „Adevarul Live” de ce senatorii liberali nu au votat in favoarea legii initiate de PSD pentru impozitarea pensiilor speciale. Acesta a explicat ca este neconstitutionala si ca ar crea o discriminare. Totodata, Orban afirma ca legea nu va trece de Camera Deputatilor…

- Noua lege a pensiilor prevede o faciliate speciala pentru pensionari sau viitorii pensionari. Portrivit noii legi, romanii vor putea sa iși cumpere vechime pentru anii in care nu au cotizat la la sistemul public de pensii, scrie dcnews.ro. Conform noii prevederi, la acest mecanism va putea apela teoretic…