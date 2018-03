Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mitrița, singurul jucator al Craiovei titular in amicalul de pe "Ion Oblemenco", caștigat in fața Suediei, scor 1-0, a parut vizibil afectat de huiduielile din momentul schimbarii. Vezi AICI VIDEO cu golul lui Rotariu! Vezi AICI FOTO de la meci! "Doream mult sa joc cu naționala acasa. M-am…

- Premierul Viorica Dancila a stalcit din nou limba romana in timpul unui discurs pe care l-a sustinut in Parlament cu ocazia aniversarii unirii dintre Romania si Basarabia. Dancila si-a citit... Source

- Numarul unic de identificare a unui vehicul (VIN) sau seria de sasiu, poate parea doar un sir aleator de numere si litere, dar prin decodarea acestuia, poti afla anul de fabricatie a modelului, tipul caroseriei si chiar echiparea initiala a masinii....

- Reprezentativa under 21 a Romaniei a remizat, marti, scor 2-2, cu Wolverhampton under 23, intr-un meci de pregatire din cadrul cantonamentului din Anglia. Golurile au fost marcate de Ashley-Seal ’59 si Ennis ’69 pentru echipa engleza, respectiv Dobre ’32 si Nedelcu ‘90 pentru Romania.Tricolorii…

- Dupa reanexarea Dobrogei la Romania, in 1878, apreciindu se valoarea Constantei ca viitor port maritim al tarii, s au inceput studiile pentru construirea unui port modern, capabil sa deserveasca economia intregii tari. Constienti ca dezvoltarea sa trebuia gandita prin legaturile pe care le avea cu tara,…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, ABA Crișuri a inaugurat „Muzeul de Gospodarire a Apei”, primul de acest gen din Romania. Invitați speciali au fost elevii Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea și elevii Școlii primare Zerind. Cei 50 de vizitatori au petrecut doua ore…

- Minister of Justice Tudorel Toader on Monday met officials of the World Bank to discuss the implementation of a World Bank-funded project to improve justice services in Romania. According to a press statement released by the Justice Ministry, an agreement in principle was reached in order to…

- Dacian Ciolos isi anunta revenirea in politica. Asa cum a declarat inca de acum cateva luni, acesta a pus bazele Platformei 100, o alternativa pentru cei ce sunt dezamagiti de actuala clasa politica din Romania. Fostul premier tehnocrat, poate unul dintre cei mai apreciati premieri de catre romani,…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat luni ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau, relateaza site-ul Radio Europa Libera. Citeste si: Augustin Zegrean, reactie DURA la REFUZUL CCR de a se…

- Prezenta Fortelor Aeriene americane in Romania va creste in perioada urmatoare, pe fondul imbunatatirii dotarilor de la baza militara Mihail Kogalniceanu, a declarat generalul Tod D. Wolters, comandantul Fortelor Aeriene americane din Europa si din Africa, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.…

- Politistii de imigrari din Galati in cooperare cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Galati au depistat cu sedere ilegala un cetatean tunisian. Pe numele sau a fost emisa decizie de returnare sub escorta de pe teritoriul Romaniei, fiind luat in custodie publica pana la indepartare. La iesirea din tara,…

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a cerut, luni, magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul unui avocat, incuviintare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica, sustinand ca are probleme de sanatate si nu se poate deplasa cu avionul in Romania, pentru…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- "Ultima data a zis iar ca nu vrea sa se mai implice. Nu, Gigi, nu ma mai implic, ca e vorba de prea multi bani si daca nu mai vin si aia patru... Nu stiu, a balmajit-o, asa. A zis: Ma, nasule, gata, nu ma mai intereseaza - a mancat acolo nu stiu cate kile de carne, de sticksuri, tot meciul 9n.r.…

- Sunt la Belgrad. Nu fara o anume emoție. In urma cu 17 ani, in martie 1999, ma aflam la Belgrad, in timpul Razboiului declanșat de NATO. Eram - cum sunt și acum – un inverșunat adversar al acestui Razboi, pe care l-am numit și-l voi numi in veci drept unul de agresiune.

- SARBATOARE…Prima zi a primaverii a reunit toate presedintele organizatiilor de femei PSD din Romania la un eveniment festiv, la Bucuresti, din care nu a lipsit premierul Viorica Dancila. Printre participante: Ana Birchall, deputat de Vaslui, vicepremier, Doina Silistru, senator de Vaslui, presedinta…

- Cazul lui Sally Challen, femeia din Marea Britanie, care in 2011 si-a ucis sotul dupa 31 de ani de casatorie, ar putea stabili un precedent pentru femeile care sufera abuzuri domestice. Femeia a comis crima in urma anilor de tortura psihologica la care a fost supusa de catre sotul sau.…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta intr-un autocar, in autogara din Padova. Ea plecase din Romania și abia ce ajunsese in Italia, unde muncea. In urma cu doua zile, cand a fost gasita, autoritațile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, in urma…

- Ministerul Educatiei Naționale, prin Direcția Generala Educație Timpurie, Invațamant Primar și Gimnazial, continua si in anul scolar 2017-2018 competitia pentru obținerea certificatului „Scoala Europeana”. Competiția se adreseaza tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar, care au fost si sunt…

- Circa 300 de timisoreni protesteaza joi seara in Piata Victoriei din oras, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "DNA sa vina sa va ia!", "Slugile…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) semnaleaza o situație inadmisibila: un membru al confederației nu reprezinta opinia tuturor membrilor și nici poziția oficiala a confederației. Acest aspect ar trebui sa fie ințeles de jurnaliștii care preiau, pe surse,…

- Balgradean, ales de Gigi Becali dintre 50 de portari. Cu Lazio, apara Vlad. FCSB ii infrunta joi seara, ora 20.00, pe romani, in ”Cetatea Eterna”. ”L-aș fi consultat pe Duckadam in privința portarului, dar l-am auzit spunand ca Ramniceanu e un portar bun. M-am consultat cu alții și mi-au spus ca nu…

- Gigi Becali a precizat ca se referea la calitatile de portar ale lui Balgradean atunci cand l-a numit "maimuta". Gigi Becali a dat afara UN TITULAR de la FCSB. Jucatorul n-a fost luat la ROMA "Duckadam, il consultam, dar l-am vazut ca zice ca Ramniceanu e foarte bun porrtar. M-am interesat…

- Patronul de la FCSB a explicat de ce ii place sa-i terorizeze pe jucatori: ”Cea mai buna metoda este «bataia» in public, care ustura”. Conform „obiceiului” sau, Gigi Becali a inceput sa dea detalii despre felul cum va arata echipa de start la meciul viitor, care va fi joi, cu Lazio, in Liga Europa.…

- George Becali, finanțatorul celor de la FCSB, i-a transmis un mesaj clar goalkeeper-ului Andrei Vlad și a explicat culisele transferului lui Cristi Balgradean de la Chiajna. "Vlad ramane in poarta cu Lazio, avem incredere in el. V-am spus parerea mea despre el, dovada ca am adus un portar. Am crezut…

- "Sunt mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici și Va mulțumim!", au declarat Carla's Dreams. Anul acesta, Carla's Dreams deja au lansat doua piese "413" și "17 ani". Single-ul anterior "Beretta" are peste 27 de milioane de vizualizari, iar "Pana la sange"…

- "Principalul argument (al trecerii contributiilor de la angajat la angajator, n.r.) este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul pe pensii era de 18 miliarde de lei, iar acum acesta se reduce pana la 7 miliarde lei,…

- Stelian Tanase, analist politic și scriitor, explica intr-un articol publicat pe blogul sau, in contextul scandalului de la DNA Ploiești, de ce apariția procurorului DNA/Prahova, Lucian Onea nu a facut decat sa adanceasca și mai mult intrebarile legate de tot acest scandal care a pus pe jar justiția…

- Proiectele Start-up Nation, vandute pe OLX. “Cesiunea de acțiuni este legala” Cesiunea de acțiuni ale societaților comerciale este legala in cadrul programului guvernamental Start-up Nation, iar identificarea unor oportunitați de afaceri este o caracteristica a spiritului antreprenoriatului, susține…

- Presedintele e in vacanta. Iohannis a fost vazut in Tenerife Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Germania si Spania, intre 3-10 februarie, potrivit unui raspuns al Admnistratiei Prezidentiale, dupa ce o romanca stabilita in Tenerife anunta pe Facebook hotelul la care sta seful…

- Garanti Bank, una dintre cele mai dinamice banci de pe piața locala, susține in mod activ proiectele care incurajeaza antreprenoriatul romanesc, dezvoltarea sustenabila și respectarea mediului inconjurator, precum și alte inițiative care au un impact pozitiv asupra comunitații. Ca dovada a acestui angajament,…

- Deputatii au adoptat, marți, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectul de lege privind combaterea ambroziei, planta cea mai alergena din Romania. Proiectul a fost initiat de un grup de parlamentari PNL, și urmeaza sa mearga la promulgare, la președintele Iohannis. Potrivit proiectului, proprietari ide…

- Liviu Dragnea s-a aflat luni seara in studioul Antena 3, in primul interviu dupa instalarea Guvernului Dancila. Ceea ce trebuia sa fie, in mod normal, interviul cu cea mai mare audiența a serii a fost, de fapt, abia pe poziția a doua in intervalul 21.00-22.00. Pe primul loc in topul audiențelor s-a…

- Suntem in sezonul rece, iar la nivel national numarul bolnavilor de gripa creste cu fiecare zi care trece. Chiar daca in randul oamenilor se mentine o stare foarte tensionata, medicii ne sugereaza ca nu sunt motive sa ne facem griji. In ultimele zile, mii de romani au fost diagnosticati cu infectii…

- Polițiștii de frontiera timișeni au organizat, zilele trecute, impreuna cu colegii din cadrul secțiilor 1 și 4 de poliție din Timișoara, mai multe acțiuni pe linia combaterii migrației ilegale. Oamenii legii au descoperit in Timișoara 15 cetațeni irakieni (14 barbați și o femeie), cu varste cuprinse…

- Ministrii din Guvernul Dancila, al treilea Executiv PSD-ALDE de la alegerile parlamentare de acum doi ani, sunt audiati in comisiile Parlamentului. De la ora 15:00, este convocat plenul reunit pentru investirea Guvernului. Noul Guvern este condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania.…

- Cel mai dificil caz este cel de la gradinita Voinicel din Calarasi. Asta pentru ca cea diagnosticata cu TBC este asistenta care facea triajul la intrarea in gradinita, deci femeia care a intrat in contact cu toti copiii de aici. Un alt focar de TBC este la liceul Tehnologic din comuna Borcea.…

- Ai tot mai multe probleme in casnicie și nu știi cum poți divorța cat mai repede? E bine de știut ca, dintre cele trei modalitați de divorț prevazute in legislația din Romania, divorțul la Primarie este cel mai simplu. In cazul in care este vorba despre un divorț amiabil, soții, care nu au copii sub…

- Portarul Ciuculescu, stelist convins, a semnat cu Academia Rapid! ”Imi va fi greu, ținand cont de trecutul meu”. Ștefan Ciuculescu, 24 de ani, a fost juniorul Stelei, iar, la un moment dat, in 2012, cand la echipa a venit antrenor Laurențiu Reghecampf, a fost promovat la echipa mare. A calcat pe bec…

- Romania detine 33% din numarul total de exploatatii agricole la nivelul Uniunii Europene, o singura tara, Polonia, avand o pondere mai mare de 10%, respectiv 13,2%, insa, din punct de vedere al suprafetei utilizate in agricultura, tara noastra se afla in spatele unor state precum Franta sau Spania,…

- In toamna anului trecut, conducerea CJ Bihor a trebuit sa anunțe ca proiectul fusese respins, informație ce a generat o adevarata leapșa intre Puterea PSD, UDMR, ALDE și Opoziția PNL, ambele tabere invinuindu-se reciproc. „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabila in zona montana…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei. Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- Ideea "Marșului Speranței" este a clujeanului Sorin Bobis, caruia i s-au alaturat Reka Denes, o tanara din Targu Mures, Nicolae Campan, dar și un francez care traiește de cațiva ani in Romania - Alexandre Lacaille. Alaturi de ei vor fi de sambata sau duminica, de la Sighisoara, Cristinel Ciolacu, Gheorghe…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- ”Daca a fi foarte ferm si a urmari niste actiuni inseamna a fi nervos, voi spune ca voi fi nervos in continuare. Mi se pare ca dupa 27 de ani de nefacut nimic mai poti sa fii calm? Eu cred ca daca mai poate fi cineva calm, nu intelege ce se intampla. Nu avem autostrazi, spitale, nu pot sa fiu calm",…

- Autorul triplului asasinat de la Stoenesti, Pavel Laurentiu Durleci, s-a sinucis in penitenciar, in noaptea de vineri spre sambata, conform unor surse judiciare, citate de Realitatea TV.Barbatul s-a sinucis in penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa de inchisoare pe viata pentru…