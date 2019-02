Stiri pe aceeasi tema

- Jenica Tabacu avea 50 de ani si s-a spanzurat la sfarsitul anului trecut. A fost gasita de catre o ruda apropiata, fara suflare, in locuinta ei. Era director al muzeului „Iulia Hasdeu” din Campina.

- Fata Jenicai Tabacu a postat un mesaj dur pe pagina ei de Facebook, in care a explicat cu ce problema se confrunta mama ei. Rafaela Moraru a afirmat cu mult regret in suflet ca nu a avut curajul sa mearga la poliție ca sa-l reclame la poliție pe doctorul care o trata de depresie pe mama ei. Jenica…

- Charlotte Reat, 22 de ani, a dansat pentru a-i aduce mamei ei un tribut. Femeia a fost injunghiata in timp ce incerca sa-și protejeze fata de un atacator inarmat cu un cuțit. Jayne, 43 de ani, a murit in brațele fiicei sale, Charlotte, anul trecut, in ziua de Craciun. Nathan Ward, un tanar de 19 ani…

- Trupul unei batrane, care ar fi murit in urma cu mai multe zile, a fost gasit de politisti in locuinta acesteia, ei intrand acolo dupa ce au obtinut un mandat de perchezitie. Oamenii legii aveau informatii ca femeia este moarta, dar ca este tinuta in casa de fiica ei, care nu ii anuntase decesul…

- Descoperire macabra intr-un sat din Vaslui, unde a fost nevoie de un mandat de perchezitie si interventia mascatilor pentru a scoate din casa cadavrul unei femei. Fiica defunctei a dormit cu cadavrul mamei in casa timp de mai multe saptamani.

- 1. Reese Witherspoon si Ava Phillippe Putem spune ca Ava Phillippe este clona perfecta a mamei sale. Fiica de 19 ani are aceleai trasaturi ca Resee si urmeaza si ea o cariera in lumea filmului si a modelingului. 2. Vanessa Paradis si Lily Rose Depp Asa mama, asa fiica. Genele de model s-au transmis…