Stiri pe aceeasi tema

- Ploile musonice inregistrate in ultimele trei zile au afectat puternic regiunea de coasta a statului Maharashtra, inclusiv hub-ul financiar Mumbai, peste 30 de persoane pierzandu-si viata in urma prabusirii unui zid si a mai multor case, dar si a inecului si a electrocutarii. Marti noapte, o fisura…

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP.

- Cel putin șapte persoane au murit in urma celui mai puternic ciclon tropical produs in India in ultimii 20 de ani, care a lovit cu vanturi puternice și ploi torențiale coasta de est a tarii, potrivit CNN, scrie Mediafax.Ciclonul tropical Fan, echivalentul unui uragan de categoria 4, care s-a…

