(VIDEO LIVE) Să ascultăm împreună… Pentru vizita in Romania, au fost alese localitatile Bucuresti, Iasi, Sumuleu-Ciuc si Blaj. Prin alegere, Francisc vrea sa asigure prezența simbolica in intreaga Romanie, in provinciile istorice, cu interconexiunea realitatilor etnice. Cea de-a doua calatorie apostolica a unui Papa in Romania marcheaza cateva premiere: prima vizita a unui papa care imbratiseaza atat capitala țarii, cat si fostele principate istorice ale Romaniei – cu etapele invocate –, prima intalnire a unui papa cu reprezentantii comunitatii rom, prima prezenta a unui Papa la Bacau si Sibiu (adevarat, numai pentru escale tehnice)…… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calatoria apostolica a Suveranul Pontif cuprinde vizite in: București, Șumuleu-Ciuc, Iași, Blaj și Sibiu. Vremea 31 mai – 2 iunie 2019. Sub motto-ul „Sa mergem impreuna!” Vizita Papei Fracisc vine la doua decenii dupa cea a Papei Ioan Paul al II-lea. Este a doua calatorie apostolica a unui Suveran Pontif…

- Papa Francisc in Romania. Afla cum va fi vremea in perioada vizitei Suveranul Pontif. Calaloria apostolica va cuprinde vizite in: Bucuresti, Sumuleu-Ciuc, Iasi, Blaj si Sibiu. Vremea 31 mai - 2 iunie 2019.

- Conform Episcopiei Romano-Catolice Timișoara, din listele parohiilor privind inscrierile pelerinilor doritori sa participe la Sfintele Liturghii cu ocazia vizitei Sf. Parinte Papa Francisc in Romania reiese ca din Dieceza de Timișoara cei mai mulți pelerini, peste 1.300 de credincioși, vor…

- Papa Francisc vine in Romania, la finalul lunii mai, inceputul lunii iunie. Traseul stabilit al vizitei papale este București (31 mai) - Șumuleu Ciuc - Iași (1 iunie) și Blaj (2 iunie). Cand va pași pe pamant romanesc, Papa Francisc va primi și cadouri: o caseta care contine moastele a trei dintre episcopii…

- Pana la Vizita Papei Francisc in Romania mai sunt doar 5 zile. Iata traseul vizitei pe care Suveranul Pontif il va urma in perioada 31 mai - 2 iunie 2019, unde il puteți intalni pe Papa Francisc in București, Sumuleu Ciuc, Iași, Blaj, Sibiu

- Papa Francisc a fost surprins in timp ce se ruga singur in Catedrala Aleksandr Nevski din Sofia dupa ce Biserica Ortodoxa din Bulgaria a boicotat vizita și nu a participat la manifestații și prin urmare nu l-a insoțit la evenimentele religioase prevazute cu prilejul vizitei șefului de la Vatican. Sfantul…

- Papa Francisc a inceput, duminica, o vizita de trei zile in Bulgaria și Macedonia de Nord. Suveranul Pontif va avea discuții cu liderii politici, un discurs intr-o piața publica și va vizita in capitala Sofia o tabara de refugiați. Duminica dimineața, Papa Francisc s-a imbarcat de pe Aeroportul Fiumicino…

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…