- Partidul Comunistilor ar putea sustine candidati nepartinici la alegerile noi care vor avea loc pe 20 mai in municipiile Chisinau si Balti, a anuntat presedintele PCRM, Vladimir Voronin, in cadrul emisiunii „Vinerea cu Anatolie Golea” de la RTR Moldova. Totusi, formatiunea nu a luat o decizie finala,…

- Partidul Șor, condus de primarul de Orhei va desemna, cel mai probabil, propriii candidați la alegerile noi de la Chișinau și Balți. Ilan Șor da asigurari ca vor fi candidați profesioniști de ale caror promisiuni va raspunde personal. Intr-o intervenție pentru presa, edilul a reiterat ca nu va pleca…

- Satul in care printul Charles are o proprietate este izolat de drumul rupt Circulatia se defasoara îngreunat din cauza ploilor din ultima perioada pe drumurile nationale 11B si 13E, între Valea Seaca si Casinu, respectiv între localitatile covasnene Araci si Vâlcele.…

- Circulatia pe DN 11 B, intre localitatile Cozmeni, din Harghita, si Targu Secuiesc, din Covasna, este ingreunata din cauza unor torenti formati in urma topirii zapezii, care traverseaza carosabilul. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Harghita, Adrian Panescu, a precizat ca fenomenul se semnaleaza pe…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a stabilit astazi organizarea alegerilor locale in municipiile Chișinau și Balți pe 20 mai curent. Tot atunci, urmeaza sa fie organizate alegeri locale noi in alte cinci localitati.

- Cateva zeci de polițiști se afla in aceste clipe in curtea sediului Comisiei Electorale Centrale. In cateva clipe urmeaza sa inceapa ședința CEC in care se va decide organizarea alegerilor locale in Chișinau și Balți.

- Un barbat de 30 de ani din Balti a decis sa se razbune pe guvernare chiar in ziua de joi, 8 martie, aruncand o sticla cu motorina in geamul de la intrarea in sediul Parlamentului de la Chisinau.

- Topirea brusca a zapezii incepe sa creeze probleme in zona de deal a județului Buzau. Circulația pe drumul județean care leaga comunele Pardoși și Murgești a fost inchisa in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce o porțiune din șosea a fost inundata. Creșterea temperaturii exterioare a determinat topirea…

- Miza liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care a anunțat ca PDM este gata sa susțina un candidat unic al forțelor proeuropene în lupta pentru șefia capitalei, nu este doar scrutinul local. De aceasta parere este președintele Igor Dodon. În opinia sa, poziția…

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe: M 1: Leușeni – Chișinau; R 1: Chișinau – Ungheni; R 2: Chișinau – Bender, km 22 – 54; R 3: Chișinau – Hincești – Cimișlia; R 6: Chișinau - Orhei – Balți; R 30: Anenii Noi – Caușeni – Ștefan…

- Mișcarea Civica Europeana, formata din deputați ai primului Parlament, care au votat Declarația de independența, și personalitați care au militat pentru renașterea și eliberarea naționala, îndeamna partidele proeuropene sa desemneze candidați comuni la alegerile locale noi din municipiile…

- Alegerile locale din Chișinau și Balți trebuie sa se desfașoare nu mai tirziu de 20 mai, așa cum prevede legea. Declarația aparține președintelui Igor Dodon și a fost facuta in cadrul unei intrevederi cu liderul PSRM, Zinaida Greceanii, noteaza Noi.md. Potrivit lui, orice tentativa de a amina alegerile…

- 700 de kilograme de fructe si aproape o tona si jumatate de legume au fost retrase de pe raft. Decizia a fost luata de Agentia pentru Siguranta Alimentelor dupa ce a efectuat controale in 11 magazine din Chisinau, Balti, Ialoveni si Straseni.

- Orchestra Romana de Tineret va sustine sub bagheta lui Cristian Mandeal un turneu prin care aniverseaza 10 ani de la infiintare. Primul concert va avea loc la Ateneul Roman din Bucuresti in seara de 17 martie, de la ora 18.30, evenimentul marcand in acelasi timp 140 de ani de la infiintarea Societatii…

- Ministerul Sanatatii vrea sa convinga cat mai multi moldoveni sa doneze sange voluntar. Autoritatile au derulat o campanie in acest scop in Chisinau, Balti si Comrat. Acest tanar este un exemplu bun de urmat. Are 26 de ani și pana acum a donat sange de 23 de ori.

- Un eveniment de donare voluntara de sange are loc astazi, 1 martie, la nivel național. Donatorii, persoane cu varsta de peste 18 ani, sunt așteptați cu un act de identitate in municipiile Chișinau și Balți, Cahul și Comrat, incepand cu ora 08.00, transmite IPN.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) anunta ca, in contextul unor informatii eronate aparute in presa, cu privire la examinarea cererilor de demisie a primarilor municipiilor Balti si Chisinau, institutia este nevoita sa vina cu mai multe precizari.

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a fost sistata circulația rutiera pentru transportul de mare tonaj, pe drumul republican (D/R) R 30: Anenii Noi – Caușeni – Ștefan Voda, km 17 – 19, localitatea Troița Noua. Camioanele de mare tonaj vor fi stopate la parcarea pe D/R: R 30, km 0 + 800 m, Anenii…

- Circulatia rutiera in Bucuresti se desfasoara cu dificultate din cauza conditiilor meteorologie, iar pe strazi s-a depus deja un strat subtire de zapada. Brigada de Politie Rutiera a Capitalei sfatuieste soferii sa evite sa foloseasca masinile personale.

- Traficul rutier pe DN 11, blocat luni seara pe raza localitatii Oituz din cauza a doua tiruri care au derapat, a fost reluat pe ambele sensuri, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin. Potrivit acesteia, in zona se circula in conditii de…

- In judetul Salaj, incepand cu data de 22 februarie 2018, ora 22,00, din cauza dislocarii necontrolate de bolovani din versant, a fost inchis circulatiei, pe o perioada nedeterminata, DJ 109F Poiana Blenchii-limita cu judetul Maramures. Circulatia este deviata pe rutele DN1C Dej-Targu Lapus si DN1H Zalau-Targu…

- A ajuns la spital cu diverse rani, dupa ce a incercat sa treaca strada printr-un loc nepermis. Este vorba despre un barbat, in varsta de 54 de ani, din raionul Dubasari, care a fost lovit in plin de o masina pe carosabil.

- Partidul Democrat din Moldova va efectua un sondaj de opinie în Chișinau, pentru a vedea ce așteptari au locuitorii orașului de la viitorul primar și cum cred ei ca formațiunea ar trebuie sa abordeze alegerile locale anticipate. Un sondaj similar ar putea fi organizat și în Balți. Anunțul…

- Doua accidente în urma carora trei persoane au ramas încarcerate au avut loc duminica dimineața în județul Suceava, în localitațile Stroiești și Danila, unde ninge abundent și se circula în condiții de iarna. Carosabilul este acoperit cu zapada umeda. Conform reprezentanților…

- Sectoarele de drum Criva – Balti (drumul national M5), cu o lungime de 133 de kilometri, si Balti – Floresti – Gura Camencii (drumul national R13), cu o lungime de 40 de kilometri, vor fi reparate. Autoritatile planifica in acest sens sa contracteze un credit de la ce la cea mai mare banca chineza –…

- Demisia primarilor a celor doua mari municipii din Republica Moldova – Chișinau și Balți –denota starea deplorabila a democrației la nivel local. Astfel a comentat președintele PLDM, Viorel Cibotaru, demisia lui Renato Usatii si pe cea a lui Dorin Chirtoaca, noteaza Noi.md. Cibotaru a declarat ca PLDM…

- Ninsorile abundente, care au inceput inca ieri seara, au stricat planurile soferilor de curse lungi. Cateva camioane au ramas blocate pe drumul national Chișinau - Hancești, in apropiere de satul Fundul Galbenei.

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe: M 1: Chișinau – Dubasari, km 18 – 42; M 5: Chișinau – Tiraspol, km 281 -296; R 4: R 6 – Goian – Criuleni – M1, km 18-42; R 6: Chișinau – Orhei, km 13 – 21; R 13: Balți – Florești – R…

- In perioada 14.02.2018 ndash; 16.02.2018 se va desfasura un transport cu depasiri agabaritice pe traseul :Buzau DN2B DN2 ndash; Urziceni ndash; DN2A ndash; Slobozia ndash; DN2A ndash; Tandarei ndash; DN2A ndash; Harsova ndash; DN2A ndash; Ovidiu ndash; A4 ndash; Constanta Poarta 7.Etapele de desfasurare…

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe: M 1: Leușeni – Chișinau, km 56 – 74; R 1: Chișinau – Ungheni, km:40 - 70; R 4: R 6 – Goian – Criuleni – M1, km 18-42; R 6: Chișinau – Orhei, km 13 - 21; R 13: Balți – Florești – R 14;…

- Primaria municipiului Chișinau anunța ca maine traficul rutier de pe mai multe strazi din capitala va fi suspendat din cauza ca se vor efectua lucrari de defrișare si curatare sanitara a arborilor.

- Persoanele fara adapost vor beneficia de servicii de cazare si reintegrare sociala. Cel puțin, asta promite Guvernul. Pe 25 ianuarie, a fost aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului adapost de noapte pentru persoanele fara adapost și standardele minime de calitate…

- Bechet Boris – actor de teatru si film, implinește astazi 65 de ani. Actorul s-a nascut la 7 februarie 1953 in satul Vadul Leca, raionul Telenesti, Republica Moldova. In anul 1975 a absolvit Institutul de Arte, Facultatea de Actorie. A lucrat in calitate de actor la Teatrul dramatic „V. Alecsandri…

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe: M 1: Chișinau – Dubasari, km 18 – 42; M 2: Chișinau – Soroca, km 68 – 93; R 1: Chișinau – Ungheni, km:128 - 70; R 4: R 6 -Goian – Criuleni – M1, km 18 – 42; R 6: Orhei – Balți, km 13 -…

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe: R 3: Hincești - Cimișlia; M 2: Chișinau – Soroca, km 68 – 93; R 1: Chișinau – Ungheni, km: 40 - 70; R 1: Ungheni, km: 128 - 70; R 4: R 6 -Goian – Criuleni – M1, km 18 – 42; R 6: Chișinau…

- Situația epidemica la rujeola ramâne a fi tensionata în Regiunea Europeana a OMS pe parcursul anilor 2016 – 2018. În aceasta perioada izbucniri de rujeola au avut loc în Italia, Germania, Belgia, Franța, Tadjikistan, Grecia, Federația Rusa. În legatura…

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe: M 5: Chișinau – Tiraspol, km 255 – 266; R 1: Chișinau – Ungheni, km 128 – 70; R 4: R 6 – Goian – Criuleni – M 1, km 18 – 42; R 6: Chișinau - Orhei, km 13 – 21; R 13: Balți – Florești – …

- Imagini rupte din basm pe traseul Chișinau - Leușeni in apropiere de Dumbrava! Ninsoarea de ieri și astazi a acoperit copacii și pamantul cu un alb imaculat.Țara noastra devine plina de farmec, spre bucuria copiilor care, deja, așteapta cu nerabdare sa plece la saniuș.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a creat trei celule de criza in zonele de nord, sud și centrul țarii. Acestea vor funcționa in cadrul subdiviziunilor IGSU din municipiile Balți, Cahul și Chișinau.

- Circulatia pe drumul european E 578, in zona Baile Tusnad, si pe drumul national DN 15, intre Toplita si Borsec, este ingreunata miercuri din cauza unor masini de mare tonaj care nu si-au mai putut continua deplasarea, in conditii de ninsoare abundenta, potrivit Politiei Rutiere Harghita. …

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe urmatoarele trasee: R 1: Chișinau – Ungheni, km 128 – 70; R 3: Chișinau -Hancești; R 13: Balți – Florești - R14, km 86 – 101; R 20: Orhei – Rezina, km: 0 – 23; R 30: Anenii Noi – Caușeni,…

- Strazile din Balti sunt pline de gunoi din nou, la doar doua saptamani dupa ce autoritațile au fost ajutate de zeci de carabinieri și muncitori din Chișinau sa curete toate platformele. In pubele s-au adunat tone de deseuri menajere care sunt golite cu intarziere.

- EMOTIONANT… Un drapel tricolor, cu o lungime de 100 de metri, a legat, in ultima zi din 2017, cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918. Sute de oameni din Bucuresti, Cluj-Napoca, Ploiesti, Iasi, Vaslui, Barlad, Chisinau, Balti au pus umarul la desfasurarea…

- Sectoarele de drum în care se produc cele mai multe accidente rutiere vor fi patrulate de catre echipaje ale poliției pentru a descuraja comportamentul nedisciplinat al șoferilor. Marți, 2 ianuarie, în cadrul unei ședințe la Inspectoratul General al Poliției (IGP), au fost fixate prioritațile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de COD GALBEN valabil in intervalul 29.12.2017 ora 22.00 si 30.12.2017 ora 02.00. Se vor semnala : ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m in zonele joase din judetul Buzau.

- Conform bazei de date a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pina marți, 22 decembrie 2017 erau in evidenta 8896 locuri de munca vacante. Cele mai multe dintre ele sint in Chișinau și Balți, iar cele mai puține in Drochia - 23, și Dubasari - 18. Pentru persoanele cu nivel de instruire…

- Vremea a fost in general inchisa. Pe arii relativ extinse a nins slab. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre -3 grade la Ocna Sugatag și -1 grad Celsius in Baia Mare și Sighetu Marmației. In zona montana inalta s-a semnalat ceața. Strat de zapada este prezent indeosebi…

- Sase persoane au ajuns la spital in urma expunerii prelungite la temperaturile scazute inregistrate in ultimele 24 de ore. Cinci dintre ele au ajuns la spital cu hipotermie, iar un pacient a suferit degeraturi. Cazurile au fost inregistrate in mai multe raioane din nordul tarii si anume: Balti, Singerei,…