Stiri pe aceeasi tema

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.Citeste…

- Lidia Buble a fost deseori criticata pentru nasul ei considerat puțin cam….mare și a fost indemnata sa-și faca o operație estetica. Cantareața a spus de multe ori ca este extrem de mandra de nasul ei și are de gand sa-l lase exact așa. Ce spune insa altcineva aflat de cealalta parte a ”baricadei”: Iata…

- Lidia Buble, in lacrimi dupa lansarea celei mai recente piese, „Sarut mana, mama”, care a avut un succes incredibil la doar cateva ore dupa lansare. Vedeta a povestit in direct la Kanal D, ce a determinat-o sa compuna aceasta piesa. Cantareața a facut mai multe dezvaluiri neașteptate despre viața ei.…

- Zi grea pentru soțul Elenei Merișoreanu, dar și pentru cunoscuta cantareața de muzica populara! Barbatul și-a rupt o coasta, in timp ce se indrepta catre caini, pentru a le da de mancare. Soțul artistei a alunecat și a cazut. Elena Merișoreanu a povestit, in cadrul emisiunii „Rai Da’ Buni”, moderata…

- Elena Carstea este stabilita definitiv in America și, cu toate ca este departe de țara unde s-a nascut, de locurile copilariei și de familie, artista nu pare a suferi de dor. Ba mai mult, aceasta a declarat ca este suparata pe țara sa natala. Elena Carstea refuza sa mai cante in Romania. Artista a trecut…

- Cantareata americana Joan Baez a acordat recent un interviu jurnalistilor de la AFP, la Paris, in care a vorbit despre activism, Bob Dylan, cariera, vocea, noul album si turneul ei de adio. Renumita artista nu a evitat nici trecutul ei, nici prezentul, dezvaluind ca locuieste in mijlocul unei paduri…

- Invitata in emisiunea ”Neața cu Razvan și Dani”, emisiunea prezentata de iubitul ei, Lidia Buble nu și-a putut stapani lacrimile. Din fericire, Razvan i-a sarit in ajutor cand a vazut ca nu mai poate continua sa vorbeasca. Lidia Buble a fost invitata la emisiunea pe care o prezinta Razvan Simion ca…

- Lidia Buble a vorbit despre noua sa piesa, inspirata din viața personala. Iubitul ei a incercat sa o susțina și sa o scoata din starea in care se afla, dar cantareata a fost copleșita de emoții. "E foarte greu sa cantam aceasta melodie live, de aia am prezentat doar videoclipul", a explicat…

- Anul trecut, pe 16 noiembrie, Andreea Banica a devenit mamica pentru a doua oara, dupa ce a adus pe lume un baietel sanatos tun. Viata ei s-a schimbat complet de atunci, iar vedeta traieste cea mai frumoasa perioada. Cantareața ia in calcul sa mai faca un copil, dar la momentul potrivit. Pana atunci,…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a facut declarații despre viața sa personala la o emisiune TV. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a finalizat, in luna ianuarie a acestui an, divorțul de omul de afaceri Marcel Toader . Dupa separarea de acesta, vedeta iși vede liniștita de…

- Gabriel, baiatul care in urma cu mult timp canta la flaut in strada, a venit in platoul emisiunii "Rai Da' Buni" alaturi de tatal sau. Cei doi au cantat o buna perioada de timp impreuna, insa Gabriel a depasit cu mult talentul tatalui.

- Iggy Azalea, cantareața ce a cucerit topurile in 2016 cu hit-ul “Fancy” a luat o pauza prelungita de la viața publica datorita unor experiențe ce i-au schimbat viața. Cantareața in varsta de 27 de ani vorbește despre durerea din spatele desparțirii de basketballistul american Nick Young, dar și despre…

- La 46 de ani, cantareata Carmen Serban si-a vazut moartea cu ochii de mai multe ori, scrie cancan.ro. De fiecare data a imbratisat credinta si a trecut peste obstacolele vietii prin rugaciune. Citeste si Carmen Serban se casatoreste: "Am si un iubit, dar deocamdata nu am inel de la el. O sa…

- In 2010, Narcisa Suciu renunța la muzica și la viața din Romania pentru a se muta in Finlanda, unde locuia actualul ei soț, Veikko. Chiar daca s-a departat de locurile natale și de prietenii din Romania, artista nu regreta nicio clipa. Nici nu ar avea de ce. Narcisa Suciu este rasfațata permanent de…

- Pe Silvana Riciu, fanii o vad mereu fericita, la concerte sau la emisiuni tv, insa putini stiu ce se ascunde in spatele acelui zambet larg. Cantareata de muzica populara nu are o casnicie asa cum au majoritatea cuplurilor. Silvana Riciu, la un pas de divort! “De ani de zile, noi stam impreuna DOAR pentru…

- Simpatica foc, dar deloc ușor recunoscut chiar și pentru cei mai infocați fani ai ei – așa este Lidia Buble intr-o imagine de pe vremea copilariei sale. Lidia Buble, care are o relație de iubire cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion , este acum o tanara senzuala și foarte atenta la imaginea…

- Sarbatoare in familia Cristinei Vasiu! Mama acesteia, Daniela, implinește, astazi, 46 de ani, iar cantareața nu iși mai incape in piele de fericire. Deși se afla departe de țara, in Statele Unite ale Americii, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.

- Intrata in monahism la 18 ani, maica Mina Hociota si-a riscat viata in ambele razboaie mondiale pentru a salva viata soldatilor romani raniti pe front si pentru a ii ingriji. A avut gradul de sublocotenent si a primit mai multe decoratii majore pentru faptele sale de eroism.

- Americanca Naomi Parker Fraley, cea care a inspirat cu bandana ei rosie si buline albe posterul "Rosie the Riveter" (simbol al celor 6 milioane de femei care lucrau in industria de armament americana, n.r.

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- Andra si Catalin Maruta sunt cu siguranta unul dintre cele mai solide si iubite cupluri de la noi. Cei doi se inteleg de minune, dar ca in orice cuplu exista tensiuni si momente in care ajung sa nu fie de acord in unele privinte, asa cum se intampla si in relatia lor. Cantareata a marturisit ca se mai…

- Stephan Pelger a vorbit in cadrul emisiunii "Rai Da' Buni" despre viata sa, dar si despre prima persoana pe care a imbracat-o. Surpriza este reprezentata de faptul ca acesta din urma si-a insusit cariera de creator de moda alaturi de bunica sa.

- Oana Matache, sora Deliei, a vorbit in cadrul emisiunii "Rai Da' Buni" despre cum i-a fost schimbata viata de cand a devenit mamica. Proaspata mamica sustine ca are o fetita sanatoasa, mancacioasa si linistita.

- Cantareata si compozitoarea irlandeza, originara din Limerick, a murit luni, la Londra, la varsta de 46 de ani. Ea se afla in capitala Marii Britanii pentru o scurta sesiune de inregistrari - urma sa pregateasca o versiune a piesei „Zombie" impreuna cu trupa Bad Wolves, scrie AFP. „Suntem socati si…

- Pe Silvana Riciu, fanii o vad mereu fericita, la concerte sau la emisiuni tv, insa putini stiu ce se ascunde in spatele acelui zambet larg, scrie wowbiz.ro. Cantareata de muzica populara nu are o casnicie asa cum au majoritatea cuplurilor. Artista a dezvaluit ca de cativa ani ea si sotul ei…

- Se pare ca 2018 este anul divorturilor. O indragita cantareata de muzica populara a facut un anunt socant: “Noi stam impreuna, de foarte multi ani, pentru copii. In rest, fiecare cu viata lui!“. Desi nimeni nu banuia, cantareata Silvana Riciu nu are o casnicie fericita, ba mai mult, ea si sotul ei stau…

- Cantareața argeșeanca Alexandra Naftanaila, cunoscuta sub numele de Sandra N, s-a apucat de scris. De cateva zile, artista incearca sa-și puna pe foi gandurile, sentimentele, trairile, dar și poveștile și conexiunile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu diferiți oameni din industria muzicala și…

- Lucky Marinescu a murit la varsta de 83 de ani. A facut furori in anii ’60-’70, cand a devenit una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Ba mai mult, a plecat in turnee in strainatate și a facut furori la Paris, unde a impresionat cu piese precum „Ploaia și noi” sau „Țarancuța”. In acea ...

- La 10 ianuarie, a murit artista Lucky Marinescu. interpreta de muzica ușoara avea 83 de ani. Vestea trista a fost anunțata de fiul ei, care a transmis din Statele Unite un mesaj plin de durere și admirație pentru marea cantareața.

- Cantareata de muzica populara Elena Merisoreanu a povestit cu durere in glas despre ultima amintire pe care o mai are cu Stela Popescu, inainte ca actrita sa se ridice la Ceruri. Artita a intalnit-o, intamplator, in oras, iar cele doua s-au oprit si au stat putin de vorba. Asa cum ne-a obisnuit in intreaga…

- Una dintre cele mai iubite artiste de la noi, Lidia Buble, a avut parte, in seara dintre ani, de o surpriza placuta. Zeci de fani care o iubesc au sosit la concertul Lidiei tocmai din Miercurea Ciuc. Cantareața se afla in concert la Codlea, Brasov. Artista le-a mulțumit fanilor care au venit special…

- Zeci de prieteni ai lui Sergiu Curca, tanarul cantareț de muzica populara care s-a sinucis luni, au postat mesaje de adio pe contul de Facebook al solistului.Citeste si: Avocatul lui Radu Mazare, primele declaratii dupa ipoteza ARESTARII in lipsa a fostului edil "Sergiu Curca, nu pot…

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct", unde a marturisit ca urmeaza o noua etapa in viața ei personala. Cantareața de muzica populara s-a logodit…

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Viitorul soț este un barbat pe care-l știe de 30 de ani, cu care a avut doar o relație profesionala. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct”, unde a marturisit…

- Daca Craciunul l-au petrecut impreuna in Deva la parintii Lidiei Buble , Revelionul nu-l va petrece alaturi de iubitul ei, Razvan Simion. Cantareata are spectacole in București și pe Valea Prahovei, așa ca va trece in 2018 pe scena. Razvan Simion se va afla tot pe Valea Prahovei, dar nu langa Lidia…

- Doua meserii care in mod normal nu au nicio legatura una cu alta: preot ortodox si bodybuidler de mare succes. Maxim Pastukov, este cel mai atipic preot ortodox. Fotografiile cu el aratandu-si muschii fac ravagii pe web, iar enoriasii din toata Rusia il indragesc

- Nadine nu și-a sarbatorit niciodata ziua nunții. Mulatra cunoscuta de public drept cantareața care s-a lansat la ”Școala Vedetelor”, se considera acum o femeie implinita, cu o familie minunata. In Ajunul Craciunului, telespectatorii Antena Stars pot urmari o ediție speciala a emisiunii ”Dincolo de aparențe”…

- Irena Sendler este un nume care a schimbat vietile a peste 2.500 de copii evrei, pe care i-a scapat de la moarte din ghetoul nazist din Varsovia. Curajoasa poloneza a fost nominalizata la Premiul Nobel pentru Pace in 2006, dar nu l-a primit. Viata sa a devenit subiect de carte, de reprezentatii de teatru…

- Alina Eremia s a nascut pe data de 15 decembrie 1993, la Buftea. Este o actrita si cantareata romana cunoscuta pentru evolutia din serialul Pariu cu viata, difuzat pe postul de televiziune Pro TV si pentru telenovela muzicala romaneasca O noua viata, difuzata pe postul Acasa TV.In 2008, la varsta de…

- Are 76 de ani, dintre care aproape 60 i-a petrecut pe scena, si are o poveste de viata care i-ar putea inspira pe scenaristii de la Hollywood. Sofia Vicoveanca a facut marturisiri despre viata petrecuta in fata fanilor, dar si cea privata. Ea nu s-a ferit sa vorbeasca despre dramele care au marcat-o…

- Cornel Galeș a mers la biserica și a dat de pomana la implinirea a noua luni de la moartea celei care i-a fost partenera de viața, Ileana Ciuculete. Cantareața de muzica populara Ileana Ciuculete a incetat din viața in data de 14 martie 2017 . Ileana Ciuculete, al carui nume real era cu totul altul…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a marturisit cine este persoana care i-a fost alaturi atunci cand i-a fost foarte greu. Interpreta de muzica populara Maria Constantin este in divorț cu cel de-al doilea soț al sau, omul de afaceri Marcel Toader . Ultimele luni din viața Mariei Constantin,…

- Pink este de parere ca viata e „traumatizanta” si a marturisit ca trece prin faze, deseori, in care „se uraste”. Cantareata in varsta de 38 de ani – care are doi copii impreuna cu sotul ei, Carey Hart, pe Willow, in varsta de sase ani, si pe Jameson, in varsta de un an – a […]

- Daniela Gyorfi nu a dus-o intotdeauna pe roze, ba dimpotriva, a trait in mare saracie, dupa cum a afirmat chiar ea. Daniela Gyorfi, care are o relație de ani de zile cu george tal, este considerata una dintre cele mai non-conformiste vedete de pe scena muzicala din țara noastra. daniela Gyorfi, care…

- O studenta in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata, iar o alta a fost ranita grav in urma unui accident rutier care a avut loc ieri-dimineata in zona localitatii Carlig, langa Iasi, pe soseaua spre Sculeni. Gabriela Bonta, din Popricani, si-a pierdut viata in timp ce se afla ca pasager intr-un autoturism…