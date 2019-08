Stiri pe aceeasi tema

- Clauvino da Silva, relateaza The Guardian, a incercat sa evadeze dintr-o inchisoare din Rio de Janeiro purtand hainele fiicei sale, care venise sa il viziteze, dar și o masca de femeie, respectiv o peruca. L-a dat de gol insa comportamentul suspect, extrem de agitat, gardienii intrand la suspiciuni…

- Seful unei bande mafiote din Italia, cunoscut ca „regele cocainei din Milano“, a evadat dintr-o inchisoare din Uruguay, unde isi astepta extradarea in Italia, a anuntat Ministerul de Interne al tarii sud-americane, potrivit The Guardian.

- Un capitan de armata din Cipru a primit sapte sentinte de inchisoare pe viata, dupa ce a pledat vinovat pentru uciderea a cinci femei si doi copii, in decursul a trei ani, potrivit The Guardian.

- Nikos Metaxas, criminalul in serie care a ucis șapte femei pe parcursul a trei ani in Cipru, printre care și o romanca și fiica acesteia, a fost condamnat la inchisoare pe viața, potrivit The Guardian.Cazul a provocat revolta in randul opiniei publice din Cipru din cauza modului superficial…

- Presedintele rus Vladimir Putin a inscris opt goluri la un meci demonstrativ de hochei, alaturi de fosti jucatori ai National Hockey League in Domul de gheata Bolsoi de la Soci, apoi s-a impiedicat in timp ce saluta spectatorii, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: Anunț facut…