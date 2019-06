Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, care a participat miercuri la o ceremonie prilejuita de cea de-a 75-a aniversare a Debarcarii din Normandia, a rostit o rugaciune rostita pe 6 iunie 1944 de președintele SUA de la acel moment, Franklin Delano Roosevelt, informeaza agenția de știri The Associated Press, potrivit mediafax.La…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat ca participarea sa la ceremonia de comemorare a Debarcarii din Normandia, desfașurata miercuri la Portsmouth, este un "dar al istoriei", subliniind ca aceasta operațiune militara a eliberat in cele din urma Germania de sub dominația nazista, potrivit mediafax.Merkel…

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit miercuri, in orasul englez Portsmouth, dupa ce au participat la ceremonia de marcare a 75 de ani de la Debarcarea aliatilor in Normandia (Ziua Z) in Al Doilea Razboi Mondial, transmit reuters si dpa. Cei…

- Un avion multirol rus Suhoi Su-35 a efectuat manevre periculoase in apropierea unei aeronave americane de supraveghere maritima P-8A Poseidon in cursul unui incident petrecut marți deasupra Marii Mediterane, susțin autoritațile SUA, dar Moscova neaga acuzațiile, informeaza site-ul The Moscow Times,…

- Donald Trump devine tot mai popular in randul francezilor, arata un sondaj realizat in contextul vizitei presedintelui american in Franta cu prilejul implinirii a 75 de ani de la Debarcarea din Normandia.

- Presedintele american Donald Trump va participa alaturi de Regina Elisabeta in Portsmouth la aniversarea a 75 de ani de la debarcarea din Normandia, in ultima sa zi in Marea Britanie, relateaza BBC potrivit news.roPremierul britanic Theresa May va gazdui 15 sefi de stat pentru a onora cea…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat luni ca vede pentru "prima data o complicitate intre nationalisti si interesele straine" pentru dezmembrarea Europei, vizandu-l pe lobbyistul Steve Bannon, "apropiat puterii americane", precum si pe rusi, care "nu au fost niciodata atat de intruzivi",…

- În opinia editorialistilor britanici, Regatul Unit nu a fost niciodata pus într-o situatie jenanta în asemenea masura în toata istoria tarii.Liderii europeni si Theresa May au cazut de acord în noaptea de miercuri spre joi asupra unei amânari a Brexit care…