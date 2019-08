Stiri pe aceeasi tema

- Momente cumplite pentru Stelian Ogica. Afaceristul a fost martor la un incendiu cumplit și, cu aceasta ocazie, s-a transformat și intr-un erou de ocazie. Toate momentele critice au fost filmate, iar Spynews.ro a pus mana pe imaginile realizate chiar in timpul situațiilor critice.

- Este ancheta interna la Inspectoratul de Politie Galati, dupa ce doi politisti au fost filmati in timp ce refuza sa intervina pentru a ajuta o fata plina de sange, despre care se credea ca a fost victima unui viol, transmite Mediafax. La cateva ore, Mihai Fifor, ministrul interimar la MAI, a calificat…

- Cel putin 52 de detinuti si-au pierdut viata luni intr-o revolta dintr-o inchisoare din Altamira, in statul brazilian Para (nord), au anuntat autoritatile locale, precizand ca 16 dintre ei au fost decapitati, relateaza AFP. Mai multe persoane au fost decapitate, iar deținuții au jucat fotbal cu capetele."Este…

- Trupurile celor doua fete care ar fi fost ucise de presupusul criminal din Caracal, Mihaela Luiza Melencu și Alexandra Maceșeanu, ar fi fost tranșate și dizolvate in acid. Polițiștii au descoperit adevarate orori in casa suspectului.

- Mai multe zone din Europa se confrunta zilele acestea cu fenomene extreme. In Italia au facut prapad furtunile, in timp ce Grecia se confrunta cu al doilea val de canicula in numai cateva zile. Imagini...

- Un bloc de noua etaje s-a prabușit miercuri seara in orașul Otaci din Republica Moldova, iar 46 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuate inainte de prabușirea imobilului, informeaza site-ul publika.md.Inspectoratul pentru Situații de Urgența a confirmat informația și a adaugat ca nicio…