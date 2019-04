VIDEO Libia: Statele Unite se întorc în joc Statele Unite nu uita de spațiul mediteranean. În timp ce criza din Libia continua, Washingtonul își întarește prezența navala în apropierea coastei nord-africane. Acolo unde zboara avioanele mareșalului Khalifa Haftar și unde lupta pentru Tripoli se înasprește. Dar, mai presus de toate, unde alte puteri își muta pionii. Și de aceea Statele Unite doresc sa vada situația clar, scrie Occhidellaguerra.it, platforma de reportaje de razboi susținuta de cotidianul Il Giornale.

