- CFR nu prea a contat în meciul de pe Celtic Park, scoțienii impunându-se cu 2-0 dupa un meci pe care l-au controlat cu autoritate. Edouard ’20 și Elyounoussi ’59 au punctat pentru gazde, iar campioana României a suferit prima înfrângere din faza grupelor din…

- CFR Cluj a invins-o pe Lazio, joi seara, scor 2-1, in prima runda din grupele Europa League. Ardelenii au revenit dupa ce au fost conduși și au trecut pe primul loc in grupa E, din care mai fac parte Rennes și Celtic Glasgow.In minutul 25 al confruntarii de pe Stadionul "Dr. Constantin Radulescu",…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca adversara de joi din grupele Europa League, Lazio Roma, este o echipa buna care nu isi va permite sa piarda doua meciuri la rand, dupa esecul din campionat, cu SPAL Ferrara, dar a precizat ca si italienii…

- CFR Cluj a facut parte din urna a patra valorica la tragerea la sorti pentru stabilirea componentelor grupelor Europa League, efectuata pe 30 august. Echipa antrenata de Dan Petrescu a fost repartizata intr-o grupa dificila, cu Lazio Roma, Celtic Glasgow si Rennes.

- Antrenorul lui Celtic Glasgow, Neil Lennon, spera ca echipa sa isi va lua revansa in fata lui CFR Cluj in Europa League, dupa ce campioana Scotiei a fost eliminata de cea a Romaniei in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, scrie cotidianul The Scottish Sun. Dupa cum s-a anuntat, tragerea…

- CFR Cluj a avut ghinion la tragerea la sorți de astazi din Europa League. Ardelenii vor da piept cu Lazio Roma (Italia), Celtic Glasgow (Scoția) și Rennes (Franța), intr-una dintre cele mai echilibrate grupe din competiție. Prima etapa din faza grupelor este programata pe 19 septembrie, in timp ce…

- “Feroviarii” au fost repatizați in Grupa E a Europa League și se vor duela cu Lazio, Rennes, dar și cu Celtic, formație pe care trupa lui Dan Petrescu a eliminat-o in preliminariile Ligii Campionilor.

- Vineri a avut loc, la Monte Carlo, tragerea la sorți a grupelor din Europa League, iar pentru formația lui Dan Petrescu urmeaza înca o "dubla" cu Celtic Glasgow, formație pe care a eliminat-o din Champions League. Campioana României se va mai duela cu Lazio și cu Rennes.