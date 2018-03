Stiri pe aceeasi tema

- O filmare postata, joi, pe pagina de Facebook "Craiova Cetatea Banilor Las Vegas-ul Romaniei", surprinde doi muncitori urcați intr-o nacela, care inspecteaza acoperișul stadionului de 55 de milioane de euro al Craiovei. Imaginea in detaliu arata insa cum acoperișul a crapat pe o porțiune…

- Lazio a fost eliminata de AC Milan in semifinalele Cupei Italiei, scor 4-5 la penalty-uri. Fundașul Ștefan Radu a luptat bine, dar a ratat șansa celei de-a 9 finale pentru trofeu in Italia. N-ar fi jucat, pentru ca luase "galbenul" suspendarii, și de aceea s-a ferit de loteria care le-a suras rossonerilor.…

- Jandermeria Romana anunta o campanie inedita sub titlul “Aducem primavara cu forta!”. Astfel, jandarmii vor deszapezi, pe 1 Martie, doua spitale de copii din Bucuresti. “De fiecare data, folosim forța pentru ca suntem nevoiți, nu pentru ca ne dorim neaparat. O folosim pentru a proteja sau a ajuta. Așa…

- Noua persoane, dintre care cinci copii, au fost evacuați de pompieri in aceasta noapte dint-un bloc de locuit de pe strada Mihail Kogalniceanu din orașul Caușeni, relateaza Noi.md. Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la ora 01.03. Din primele informații se cunoaște ca angajații IGSU au aflat…

- Cați romani sunt la meciul Lazio – FCSB. La ora redactarii acestei știri, joi, 22 februarie, 19.40, in tribunele arenei Olimpica din Roma sunt circa 4.000 de romani. Conform organizatorilor, la meciul retur din 16-imile Ligii Europa s-au vandut 30.000 de bilete. Mihai Stoica a anuntat ca FCSB va fi…

- Pe 10 martie, va avea loc, la Bucuresti, congresul extraordinar al PSD. Data a fost stabilita de conducerea PSD, miercuri, in sedinta Biroului permanent national al partidului, care a durat mai putin de o ora. Anuntul privind data Congresului a fost facut de purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre,…

- Douglas Costa, brazilianul celor de la Juventus, a relatat in presa din Italia o intamplare halucinanta petrecuta pe vremea cand evolua in Brazilia, pentru Gremio. Concret, echipa pentru care evolua a fost forțata de fani sa tranteaca un meci pentru a nu trimite titlul in curtea marii rivale, Internacional…

- Politistii din Prahova care au intrat in forta din greseala in apartamentul unor batrani nevnovati spun ca aveau mandat de perchezitie pentru trei adrese din Bucuresti. Eroarea s-ar fi produs din cauza coordonatelor GPS oferite de Directia de Operatiuni Speciale care aveau in supraveghere telefonul…

- Mihai Stoica s-a dezlanțuit dupa FCSB – Lazio 1-0: ”M-am saturat de toți idioții!”. Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a laudat atmosfera de la jocul de joi seara – „n-am mai vazut așa ceva de cand sunt in fotbal” – și a laudat performanța echipei sale. „A fost o victorie mai importanta și decat…

- "Gnohere o pedepseste pe Lazio: meciul tur este al Stelei", a notat Corriere dello Sport, in timp ce Corriere della Sera subliniaza diferenta de calitate dintre echipa Lazio la inceputul sezonului si acum. "Greseli si ocazii ratate, echipa lui Inzaghi nu invinge de cinci meciuri. Cinci meciuri fara…

- "La acest congres, si cei care au facut scrisori sa le afirme si sa le sustina", a mai afirmat liderul PSD. Dragnea a precizat ca la acest congres nu va fi desemnat si candidatul partidului la Presedintie. El a spus insa ca va fi redefinit programul de guvernare. "Vreau sa redefinim programul de guvernare,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, inainte de sedinta Comitetului Executiv PSD, ca va propune convocarea unui congres extraordinar, dorind redefinirea si relansarea programului de guvernare. Dragnea a precizat ca va cere si un vot de reconfirmare in functia de presedinte PSD.

- Juventus și Tottenham au terminat la egalitate, 2-2, in optimile UEFA Champions League. Massimiliano Allegri antrenorul italienilor, i-a criticat și pe jurnaliști, și pe fani: "Cred ca nu mai suntem obiectivi. Nu se poate ajunge in finala Ligii in fiecare an". Un start fulminant al lui Juventus, cu…

- Potrivit meteorologilor in urmatoarele ore, iarna lovește in forța. Și județul Dambovița este sub cod galben de ninsori abundente, local viscolite. Incepand din aceasta seara, 13 februarie, ora 22:00 și pana miercuri,14 februarie, ora 11:00, in Munții Banatului, in Carpații Meridionali, apoi…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui IONUT LEONARD CALIMENT, in varsta de 31 de ani, din municipiul Medgidia, judetul Constanta.Astfel, la data de 26 ianuarie a.c., acesta a plecat de la locul de munca, din Italia, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE: Inaltime 160 cm, greutate…

- Viitorul s-a impus in fața celor de la Juventus, 1-0, grație golului marcat de Ianis Hagi, din penalty. Dupa meci, Ianis, aflat la primul gol marcat de la revenirea in Liga 1, a vorbit despre partida cu ultima clasata și despre ce urmeaza pentru Viitorul. "A fost un meci greu, pe un teren greu. Este…

- S.C. INCONTRO PREFABBRICATI S.A. ANGAJEAZA Asistent manager Cerinte : – Studii superioare – Utilizarea tehnicii de calcul si a aplicatiilor soft specifice activitatii sale (MS OFFICE) – Cunoasterea limbii italiene la nivel mediu (vorbit, scris, citit,…

- Senatorul PMP Severica Covaciu, prezenta la ședința Consiliului Județean Maramureș. O prezența activa la nivelul politicii maramureșene! Senatorul PMP, Severica Covaciu a inceput anul in forța. Interesata de problemele cu care se confrunta județul a participat la ședința Consiliului Județean Maramureș.…

- Consiliul de administrație al S.C. Cupru Min S.A., reunit luni pentru prima data dupa ce directorul general Nicolae Turdean și-a anunțat demisia, a decis ca interimatul la conducerea companiei sa fie asigurat de Gheorghe Chindriș, membru in C.A. și director tehnic. De partea economica a fost desemnat…

- Miercuri dimineata, se deruleaza 8 perchezitii domiciliare în Bucuresti într-un dosar de evaziune fiscala. Au fost eliberate 13 mandate de aducere, iar prejudiciul este estimat la 4 milioane lei.

- "Traficul de organe se facea in miezul zilei la Cluj. Noi nu o sa ne vindecam ca tara daca MApN nu va raspunde cu ce avioane au fost transportati cetateni azeri veniti sa isi cumpere un rinichi, ce implicare a avut MAE in activitatea de rezolvare a unor acte prin Ambasada Romaniei la Vatican si fostul…

- GSP.RO l-a prezentat azi pe Ștefan Craciunescu, un tanar de 29 de ani din Alexandria care are in plan sa candideze la șefia FRF in 18 aprilie. Fost student la Academia de Poliție, la Drept și "Sport și performanța motrica", Ștefan Craciunescu și-a construit deja programul cu care vrea sa-i faca pe oamenii…

- Acesta este mesajul protestatarilor care au venit la DC News pentru a acorda un interviu in exclusivitate. Cristian Mihai Dide a menționat episodul in care Mihai Tudose s-a opus organizarii unui targ de Craciun in Piața Victoriei, așa cum voia Gabriela Firea. "Era normal ca premierul sa nu…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia IULIANEI SAVA in varsta de 28 de ani, din localitatea Amzacea, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta la data de 18 ianuarie a.c., aceasta a plecat de la domiciliul concubinului ei din localitatea Vama Veche si nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE…

- Coaliția PSD-ALDE pregatește in detaliu consultarile de miercuri, de la Cotroceni. Pentru a se asigura ca nu vor fi refuzați de Iohannis, liderii coaliției merg in fața președintelui pregatiți.Senatorul Claudiu Manda a dezvaluit, marți seara, la Antena 3, ca reprezentanții coaliției (Liviu…

- ASS FC Vaslui este lidera ligii a patra, fiind singura echipa neinvinsa in campionat, avand la activ noua victorii și doua remize. ASS FC Vaslui a terminat turul ligii a patra pe primul loc al clasamentului, la o distanța de trei puncte de principala urmaritoare, Flacara Muntenii de Sus, și la șase…

- Camera inferioara a parlamentului rus a aprobat vineri un proiect de lege pentru a permite autoritatilor sa forteze jurnalistii sa se inregistreze individual ca "agenti strain", informeaza dpa. Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate,…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrului Cultural “Lucian Blaga” Sebeș au onoarea de a lansa o invitație de suflet pentru a marca Ziua Culturii Naționale, printr-un spectacol extraordinar intitulat “Dor de Eminescu”, oferit de artistul din Basarabia, Cristofor Aldea Teodorovici.…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca nici guvernul sau si nici el nu-i considera pe musulmanii care sosesc in Europa drept refugiati musulmani, ci o "forta invadatoare musulmana", migranti economici in cautarea unei vieti mai bune, intr-un interviu publicat luni de ziarul german Bild, citat…

- Spargerea reședinței ambasadorului din Pakistan, obiectiv cu grad ridicat de risc pazit de jandarmi, ar trebui sa-i arate ministrului de Interne, Carmen Dan, faptul ca Jandarmeria trebuie sa-si perfectioneze atributiile, nu sa primeasca sarcini „bizare”, a spus pe Facebook deputatul PNL, Ovidiu Raețchi,…

- Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime.FOTO Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul a…

- Dinamoviștii vor sa se miște repede pe piața transferurilor, iar pana luni vor sa-i aduca pe Ronaldo Deaconu, de la Concordia Chiajna, fotbalist de care s-a interesat și FCSB. Mijlocaș central și stanga, puștiul de 20 de ani este feblețea lui Vasile Miriuța, care i-a convins și pe fotbalist, și pe parinții…

- Simona Halep va debuta luni la turneul de la Shenzhen, unde e principala favorita, insa pana atunci ea se pregatește intens in sala de forța. Jucatoarea noastra s-a antrenat astazi sub ochii antrenorului australian Darren Cahill, iar apoi imaginile au fost postate pe pagina de Facebook Simona Halep…

- Portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a castigat pentru a cincea oara premiul Globe Soccer pentru fotbalistul anului, decernat de Asociatia europeana a impresarilor si de Asociatia cluburilor europene, cu prilejul unei gale desfasurate la complexul Madinat Jumeirah din Dubai (Emiratele Arabe…

- La sfarșitul unei zile pline de lucru, rezultatele incep sa se vada. In acesta dimineața (azi, 23 decembrie) la locul incendiului au ajuns forțele și mijloacele solicitate din cadrul ISU Bihor, ISU Maramureș, ISU Satu Mare, ISU Salaj și ISU Timiș (in total peste 70 de cadre). Aceștia au adus materialele…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reactionat, vineri, la scrisoarea transmisa de ambasadele a sapte state europene privind modificarea legilor justitiei, MAE sustinand ca autoritatile sunt deschise pentru un dialog real si concret cu partenerii europeni si ca vor continua consultarile si cu Comisia…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Anghel Saligny” Vrancea a primit o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime. Inspectorul șef al ISU Vrancea, Flaviu Chiscop, a anunțat, ieri, ca echipamentul este dotat cu nacela și va permite intervenții la o inalțime de peste 40 de metri.…

- Artistul Stefan Hrusca va sustine un concert extraordianr de colinde pentru borseni in data de 25 decembrie. Evenimentul va avea loc in Sala Mare a Centrului Cultural al Orasului Borsa. Ora la care va incepe concertul este 18.30, intrarea urmand sa fie libera. ZiarMM The post Stefan Hrusca, concert…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,1% in UE, in trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 16,5%, potrivit datelor publicate…

- Liberala Florica Chereches a fost aleasa, duminica, presedinta Organizatiei Femeilor Liberale. La Congresul Organizatiei Femeilor Liberale (OFL) de la Palatul Parlamentului au participat aproximativ 1.200 de femei liberale. Florica Chereches a obtinut 692 de voturi, iar contracandidata…

- Deputatul PNL Florica Chereches a castigat, duminica, cursa pentru sefia Organizatiei Femeilor Liberale, obtinand 692 de voturi, in timp ce contracandidata sa Cristina Traila a obtinut 485 de voturi voturi. Florica Chereches le-a promis participantelor la Congres ca va fi un exemplu de implicare pentru…

- "Duminica incercam și altceva. Haideți sa ne strangem cu toții la ora 15.00 in Piața Victoriei și sa facem cel mai mare flashmob pentru susținerea Justiției. Dupa ce ne strangem, ne punem cu benzi negre pe ochi și stam in tacere 30 de minute. Fara sa vedem, fara sa putem spune ceva. Neputincioși.…

- Angajatorii romani sunt cei mai optimisti din regiunea EMEA in ceea ce priveste activitatea de angajare in intervalul ianuarie - martie 2018, alaturi de cei sloveni, potrivit celei mai recente editii a studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta de Munca. Previziunea Netă de…

- "Fuziunea dintre ThyssenKrupp si Tata inseamna reduceri de costuri, combinarea cheltuielilor de cercetare, noi sinergii si masuri de restructurare", a declarat oficialul de la ArcelorMittal, cel mai mare producator de otel din lume. Acesta a adaugat: "Din 2000, cererea pentru otel in Europa…

- Fostul mare portar italian, Angelo Peruzzi (47 de ani) este in prezent managerul sportiv al celor de la Lazio, formație pe care FCSB o va intalni in șaisprezecimile Europa League. Trecut pe la Roma, Inter, Juventus și Lazio, portarul cu 31 de selecții in naționala Italiei a vorbit despre duelul cu FCSB…

- Un roman de 31 de ani a fost condamnat, pe 4 decembrie, de o instanta din Augsburg, Germania, la 3 ani si jumatate pentru trafic de persoane si obligat sa plateasca peste 43.000 de euro despagubiri.

- Intr-un moment in care Rezerva Federala americana si alte mari banci centrale se pregatesc sa puna capat programelor de relaxare cantitativa, Banca Centrala a Ungariei (NBH) intentioneaza sa demareze un astfel de program, informeaza Bloomberg. Incepand din luna ianuarie 2018, Banca Centrala…

- Cosmin Olaroiu a fost demis de Shabab Al Ahli, cu doua zile in urma, iar presa din Emirate a dezvaluit salariul uriaș pe care fostul tehnician al Stelei il avea la echipa din Dubai.Emaratalyoum susține ca Oli ajunsese sa incaseze in acest sezon 6,5 milioane de euro, fiind cel mai bine platit…

- Zeci de interpreti indragiti de folclor vor evolua, miercuri, 6 decembrie, la Alba Iulia, in concertul extraordinar „Tezaur Folcloric – Cantec din suflet de roman”, eveniment cu un concept artistic unic realizat impreuna cu Televiziunea Romana si care va fi inregistrat si difuzat pe postul public de…