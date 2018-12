Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Parva a fost vEzutE de multe ori in compania mamei lui ~tefan BEnicE Jr. xi multe persoane s-au intrebat care este, de fapt, relatia dintre cele douE. Sanda Liteanu, mama artistului, nu mai are alti copii, iar toatE viata xi-a dorit xi o fatE, iar fiul nu i-a adus acasE una, ci mai multe.

- Au trecut cateva decenii de la moartea lui tefan BEnicE Senior, moment care a lEsat o ranE adancE in cultura Romaniei. Fiul marelui actor, tefan BEnicE Jr., nu l-a uitat niciodatE pe pErintele sEu, cEruia i-a adus astEzi un omagiu.

- Evenimentele care au avut loc in lumea modei internationale in aceasta toamna au tot luat amploare pe internet in ultima perioada. De exemplu, luna modei care a avut loc in mai multe tari, a scos la iveala tot mai multe secrete despre diferite celebritati sau case de moda renumite. Aceste vesti au fost…

- ~tefan BEnicE Jr. implinexte astEzi varsta de 51 de ani, iar de ziua sa de naxtere a avut parte de o surprizE colosalE, in direct. Simpaticul artist a fost invitat la "Acces Direct", unde a fost surprins in cel mai frumos fel.

- ~tefan xi Ana-Maria, foxtii concurenti de la "MireasE pentru fiul meu", s-au cEsEtorit in septembrie xi sunt mai fericiti ca niciodatE. ~i axa cum fac, de obicei, toate cuplurile, ~tefan xi Ana Maria au plecat in luna de miere.

- Detalii uluitoare au iesit la iveala despre Diana Taicutu, directoarea din Focsani prinsa in tandreturi cu un elev. Diana Taicutu si-a dat demisia din functia de director in luna mai, iar apoi a intrat in concediu medical pana la finalul anului scolar.

- tefan BEnicE Jr. "i Lavinia Pirva trEiesc o poveste de dragoste frumoasE "i discretE. Dovada cea mai bunE a fost nunta lor, una secretE, potrivitE ritmului rela:iei lor. }nsE, din cand in cand i"i mai bucurE admiratorii cu cateva tandre:uri publice.

- Delia, Carla"s Dreams, Horia Brenciu xi ~tefan BEnicE Jr., pu"i in fa:a unei apari:ii cu totul xi cu totul speciale mar:ea aceasta, la ~X Factor! Bella Santiago, o tanErE de 28 de ani, i-a pus pe jar pe cei doi prezentatori, apoi i-a cucerit pe doi dintre jurati incE de la primii sEi paxi pe scenE.