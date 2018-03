Stiri pe aceeasi tema

- A devenit cunoscuta datorita muzicii populare, a dat-o pe muzica de petrecere, iar acum are de gand sa lanseze si o piesa de muzica usoara. Insa pana atunci, artista s-a filmat intrepretand una dintre piesele celebrei Whitney Houston. Carmen de la Salciua, una dintre cele mai apreciate artiste din muzica…

- Lavinia Goste, una dintre cele mai iubite interprete de muzica populara a generatiei sale laseaza melodia: ”M-a gasit dragostea in viața”. Piesa, realizata de interpreta impreuna cu soțul sau, maestrul dirijor Marius Zorila, se anunța hitul petrecerilor din aceasta vara. ”Inca o parte importanta din…

- Artista Lavinia Goste lanseaza ”M-a gasit dragostea in viața”. Piesa, realizata de interpreta impreuna cu soțul sau, maestrul dirijor Marius Zorila, se anunța hitul petrecerilor din aceasta vara. ”Ideea pentru piesa “M-a gasit dragostea in viața” a plecat de la o piesa populara romaneasca la care am…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai indragite și apreciate artiste de muzica populara din țara noastra. De o frumusețe rara, cu o voce deosebita, un trup de invidiat și un zambet care te molipsește, Maria Dragomiroiu a reușit sa cucereasca inimile tuturor, insa puțini cunosc dramele prin care…

- Elena Merișoreanu este foarte atenta cu imaginea sa, ii place sa fie cocheta, sa aiba un aspect bine pus la punct și reușește de fiecare data sa fie o apariție apreciata, insa ceea ce mulți au criticat de-a lungul timpului a fost faptul ca indragita interpreta de muzica populara a exagerat in privința…

- Cantareața de muzica populara Silvana Riciu arata total diferit fața de cum arata acum in urma cu 18 ani, atunci cand a avut loc debutul ei. Interpreta de muzica populara Silvana Riciu, care a fost in lacrimi la TV in urma cu ceva timp , și-a amintit de debutul sau, din urma cu 18 ani. Se intampla in…

- Momente grele pentru familia unui cunoscut cantareț de muzica populara din vestul țarii.Fiul cel mic al cantarețului lipovean Lele Craciunescu s-a stins din viața la varsta de 36 de ani....

- Valeriu Sfetcu, fostul soț al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, este in doliu. Actuala sa partenera de viața. Luciana Vaduva, și-a pierdut tatal. Fostul partener de viața al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, care a incetat din viața in luna martie a anului trecut, este…

- - In dimineața asta, urbea in care traiți, și nu e doar o parere, are atata liniște... The post Ramona Miheț, interpreta de muzica populara: „Pe om cantecul il bucura dar, uneori, il și rascolește…” (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Ziua Femeii. Cele mai frumoase urari si felicitari de 8 Martie Mesaje de 8 Martie. Fie ca este vorba de mamici, sotii, iubite, prietene sau colege, cu totii transmitem de 8 Martie un gand bun femeilor din viata noastra. Mesaje de 8 Martie. Sunt cel mai fericit barbat, am trecut impreuna prin bune…

- Cantareata de muzica populara Mariuca Verdes vrea sa aduca folclorul in scoli prin intermediul unui proiect numit ”10 pentru folclor”. Proiectul iși propune sa aduca folclorul in școli.De asemenea, promoveaza studierea folclorului in unitațile de invațamant ca materie opționala. Interpreta de muzica…

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.Citeste…

- Maria Tudor, cunoscuta interpreta de muzica populara banateana a murit la varsta de 71 de ani, potrivit ziuadevest.Maria Tudor a murit in somn, dupa cum a declarat chiar sotul ei, Luca Novac: A intrat in camera sa se odihneasca si n a mai iesitArtista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.…

- Filmarile au avut loc inainte ca uraganul Irma sa loveasca Miami. Irisha lanseaza cea de-a doua piesa din cariera sa: „You Lose”. Single-ul, compus de Irina Rimes si Vanotek, este insotit si de un videoclip hot filmat in Miami si regizat de Alex Ceausu. „Muzica e cea mai mare pasiune a mea si de aceea,…

- O interpreta de muzica populara din zona noastra, Amalia Chiper Iurian, a aparut intr-o fotografie pe internet, alaturi de cunoscutul interpret Aurel Tamaș, promovand steagul secesionist al fostei Transilvanii, care este folosit de cei care doresc independența Ardealului, chiar in anul centenarului…

- Din cele mai vechi timpuri, dragostea este prima sursa de inspirație. Culita Sterp si Carmen de la Salciua știu prea bine acest lucru și, de Dragobete, și-au surprins fanii cu un nou videoclip pentru o piesa de dragoste dedicata pentru toti indragostiții de pretutindeni. Culita Sterp si Carmen de la…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Andrada Cerna, una dintre cele mai apreciate cantarete de muzica populara din tara noastra, a tinut sa transmita un mesaj emotionant, de Dragobete. Tanara hunedoreanca care a terminat liceul de muzica, iar in prezent este anul 3 la academia de muzica din Cluj, si la doar 21 ani are Hunedoara la picioare,…

- Mesaje de Dragobete. Declaratii de dragoste, felicitari si SMS-uri pe care le poti trimite de ziua indragostitilor la romani De Dragobete, ziua indragostitilor la romani,este momentul potrivit pentru a surprinde persoana iubita cu SMS-uri, felicitari si mesaje de dragoste. Fie ca este vorba despre…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a facut declarații despre viața sa personala la o emisiune TV. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a finalizat, in luna ianuarie a acestui an, divorțul de omul de afaceri Marcel Toader . Dupa separarea de acesta, vedeta iși vede liniștita de…

- Dupa “Freeze”, melodia de succes pe care Alina Eremia a avut-o alaturi de Monoir, artista colaboreaza cu Mark Stam, cantaret si compozitor de peste Prut, pentru o versiune inedita a piesei „Doar noi”.

- Valentin Sanfira trece prin momente cumplite. Cunoscut interpret de muzica populara se pregateste de inmormantare dupa ce bunica sa a decedat. Anuntul a fost facut de artist pe contul personal de socializare. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte”, a scris Valentin Sanfira. Valentin…

- Inca de la primele aparitii, AMI si-a creat o semnatura unica, cucerind publicul prin combinatia de sensibilitate si romantism. Printr-un sound care creeaza dependenta, AMI aduce in inimile noastre “Niste dragoste”, pentru ca avem nevoie de iubire nu doar de Valentine’s Day. “Dragostea e un joc fara…

- Ilinca Bacila, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2017 si jurata Eurovision Romania 2018, lanseaza cel de-al treilea single si videoclip din cariera, “Nu acum”. Muzica este compusa de Catalin Tamazlicaru, iar versurile sunt scrise de catre Irina Rimes. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan,…

- Marcel Toader si Maria Constantin au divortat la finalul lunii ianuarie. Separarea a avut loc in mare secret, la notar. In ultimele sase luni, fostul sportiv a acuzat-o pe interpreta de muzica populara ca l-a inselat in mai multe randuri.A A A

- Marcel Toader si Maria Constantin au divortat la finalul lunii ianuarie. Separarea a avut loc in mare secret, la notar. In ultimele sase luni, fostul sportiv a acuzat-o pe interpreta de muzica populara ca l-a inselat in mai multe randuri.A A

- Interpreta de muzica populara din Gorj, Mariana Pitigoi Maracine, a decedat astazi. Anuntul a fost facut de solista de muzica populara Elena Soare.Iubita mea Mariana. Cu cine mai vorbesc eu Aveai incredere in mine ca am sa reusesc sa rezolv problema artistilor umiliti. Erai dezamagita de nedreptati.…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara din Targu Jiu, Mariana Pitigoi, a murit astazi pe patul de spital, ca urmare a unei boli nemiloase. Trupul neinsuflețit al artistei va fi depus la capela Șișești, din Targu Jiu, maine, 10 februarie. Inmormantarea ...

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica nu traiește doar din cantari, ci are și alte pasiuni, de pe urma carora face bani. Nicoleta Voica, care iubește din nou dupa trei casnicii eșuate , este una dintre cele mai apreciate soliste de muzica populara din Romania. Nicoleta Voica, care a slabit extraordinar…

- Indragita interpreta de muzica populara din Gorj, Ileana Laceanu, și-a petrecut ziua de naștere in cadrul unei emisiuni TV. Artista a fost prezenta alaturi de moderatorii emisiunii și de interpretele Maria Loga, Maria Ghinea și Aura Stoican. Cantareața a primit un tort cu chipul sau, din…

- Irina Loghin, clipe de cosmar peste Ocean. A fost infestata cu un virus care a ucis oameni in America. Acum este acasa, insa in stare delicata! „Cum am ajuns in tara am mers de urgenta la medic. Dupa nopti pierdute, turneul din State este obositor, aveam program vineri, sambata, duminica in…

- Imagini incredibile cu Ionela Prodan, la spital! Iubita artista e, in continuare, internata, dupa ce luna trecuta a avut probleme de sanatate. Ionela Prodan este vizitata zilnic de cele doua fiice ale sale, Anamaria și Anca, aceasta din urma venita din America, pentru a fi alaturi de mama sa.

- Anamaria Prodan și-a scos mama la plimbare, dupa aproape doua saptamani in care medicii i-au facut mai multe investigații. Interpreta de muzica populara se simte mult mai bine, iar acest lucru se vede in cea mai recenta apariție in mediul virtual. „O alta zi perfecta! Imi iubesc mama! Te iubim!”, a…

- Caravana Campaniei nationale de informare si promovare”Alege oaia” va ajunge in weekend la Buzau, in parcarea noului centru comercial Kaufland Unirii Sud, iar sambata va fi prezent la eveniment si Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Conform unui comunicat al MADR, vor fi amenajate…

- Niculina Stoican este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara din Romania, In plus, artista este si o mare iubitoare de animale, de-a lungul timpului avand mai multi caini si pisici. Recent, cantareata a primit o lovitura teribila, dupa ce si-a pierdut felina pe care o iubea enorm.…

- Pe Silvana Riciu, fanii o vad mereu fericita, la concerte sau la emisiuni tv, insa putini stiu ce se ascunde in spatele acelui zambet larg. Cantareata de muzica populara nu are o casnicie asa cum au majoritatea cuplurilor. Silvana Riciu, la un pas de divort! “De ani de zile, noi stam impreuna DOAR pentru…

- Cantaretul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații cumplite despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Nelu Sarbu a…

- Artistul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații emoționante despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Cantarețul…

- Lupta cu kilogramele in plus nu e deloc usoara. Atat existenta lor, cat si razboiul pornit odata cu decizia de a slabi poate duce la o depresie crunta. Din nefericire, mai sunt si cazuri in care apar si alte efecte negative. In aceasta situatie se regaseste Cornelia Rednic, care a dat jos 33 de kilograme…

- Interpreta de muzica populara Veta Biris s-a casatorit la 17 ani si, pentru ca a locuit cu viitorul sot inainte sa imbrace rochia alba de mireasa, ea n-a mai fost primita in biserica, la nunta. Cantareata de muzica populara Veta Biris (68 de ani) a implinit 50 de ani de activitate, eveniment marcat…

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu a aflat lucruri despre sarcina la o emisiune de televiziune, din partea unui clarvazator. Cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu s-a cununat religios in luna februarie a anului trecut . Claudia Gițulescu, care a fost la terapeut inainte de nunta…

- O cunoscuta interpreta de muzica populara a investit circa 150.000 de euro in costume populare, carora le-a oferit un spatiu special in casa si viata ei si cu care are o relatie speciala.

- Artista de muzica populara, Silvana Riciu, la un pas de divorț. Vedeta a recunoscut ca sta cu soțul ei doar de dragul copiilor și ca de ceva timp, fiecare are viața lui, pe plan personal. Silvana Riciu nu mai poarta nici verigheta și marturisește sincer ca anul 2018 ar putea sa o aștepte cu un divorț.…

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- Prietena lui Sergiu Curca, tanarul interpret 22 de ani de muzica populara gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, este distrusa de durere. Pe Facebook tanara si a schimbat fotografia de profil, cu o imagine complet neagra, de doliu iar mesajele de condoleante ale prietenilor…

- Solistul de muzica populara Sergiu Curca s-a sinucis pe 1 ianuarie, fiind gasit in locuința sa chiar de catre tatal lui. Detalii cutremuratoare incep sa iasa la iveala, la cateva ore de la descoperirea șocanta. Potrivit aradon.ro, Sergiu Curca spanzurat de manerul ușii din camera sa cu un cordon provenit…

- Maria Constantin a transmis și ea un mesaj odata cu apropierea sfarșitului de an. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a avut un an dificil, in care imaginea sa a avut mult de suferit din cauza divorțului cu mare scandal de omul de afaceri Marcel Toader, cel de-al doilea partener de viața…