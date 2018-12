​VIDEO Lautaro Martinez aduce victoria Interului n prelungiri, 1-0 vs Napoli

Stiri pe aceeasi tema

- Inter și Napoli au oferit un meci pe cinste in aceasta seara, in etapa a 18-a a Serie A. Finalul a fost unul dramatic: gazdele au dat lovitura in prelungiri, 1-0, iar oaspeții au terminat cu doi oameni mai puțin și au irosit șansa de a se apropia de Juventus. Spre finalul unei dispute echilibrate,…

- Napoli s-a impus in deplasarea de la Cagliari, scor 1-0, prin golul marcat de Arkadiusz Milik in primul minut de prelungiri. Napoletanii raman pe locul secund, la opt puncte in spatele lui Juventus și cu șase puncte deasupra Interului.

- Napoli a castigat fara probleme pe teren propriu in fata echipei clasate pe penultimul loc in Serie A, Frosinone. Dupa victoria liderului Juventus, de vineri seara, 7 decembrie, in fata celor de la Inter, cu 1-0, a urmat si victoria napoletanilor, clasati pe pozitia a doua, 4-0.

- Napoli, care a scapat printre degete victoria cu PSG, la mijlocul saptamanii trecute (2-2), in Liga Campionilor, a reusit sa smulga egalul pe teren propriu, 1-1, cu AS Roma, duminica seara, in etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Italiei, scrie agerpres.ro.

- Inter Milano a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), formatia Spal, in etapa a VIII-a a campionatului italian Serie A, scrie news.ro.Icardi a marcat pentru invingatori, in minutele 14 si 78. Golul gazdelor a fost reusit de Paloschi '72. Antenucci a ratat un penalti pentru…

- AS Roma a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Empoli, in etapa VIII-a a campionatului italian de fotbal Serie A.Golurile au fost marcate de Nzonzi '36 si Dzeko '85. Caputo (Empoli) a ratat un penalti, in minutul 58. AS Roma a urcat pe locul 3 in clasament,…

- Juventus a continuat parcursul perfect din Serie A, "Batrana Doamna" ajungand, dupa victoria din deplasare cu Udinese, 2-0, la a opta victorie din tot atatea meciuri. Campioana ultimelor 7 sezoane din Serie A a rezolvat partida inca din prima repriza. Bentacur a deschis scorul in minutul 33, acesta…