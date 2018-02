Stiri pe aceeasi tema

- Scandal monstru in lumea muzicala! Lautari celebri sustin ca au fost batuti cu bestialitate de patronul unei discoteci din Buzau si lasati fara instrumente. Programul sustinut de Marinica Namol si lautarii sai s-ar fi incheiat cu circ.

- In data de 31 ianuarie, in jurul orei 00.00, o patrula mobila din cadrul Sectorului PF Poienile de Sub Munte, aflata in exercitarea atributiilor de serviciu, a observat un autoturism de teren care a evitat echipajul polițiștilor de frontiera, șoferul intorcand brusc si deplasandu-se in mare viteza spre…

- Cateva sute de muncitori de pe platforma siderurgica a Combinatului ArcelorMittal Galati au protestat, marti, in fata sediului administrativ, solicitand salarii mai mari, dupa ce contractul colectiv de munca a expirat, iar in aceasta perioada se poarta negocieri pentru noul contract. S-a ajuns și…

- O fosta profesoara de limba rusa, care era si director de scoala, a fost condamnata pentru ca si-a umilit elevii. S-a intamplat in perioada anilor 2014-2015 la gimnaziul din satul Mihalasa, raionul Telenesti.

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI. In…

- Mistretul nervos a fost surprins de camerele de supraveghere. Dupa ce a doborat-o pe femeie s-a uitat descumpanit la ea, dar s-a hotarat sa-si continue drumul, el alergand intr-un supermarket din apropiere. Acolo a facut ravagii, insa nu este clar daca animalul a fost capturat sau s-a intors…

- O femeie de 59 de ani si-a pierdut viata in aceasta seara, in urma unui incident rutier, care a avut loc pe un drum din Buzau. Fiica ei, o tanara de 27 de ani, a vrut sa efectueze o depasire, dar nu s-a asigurat corect si s-a izbit violent de o alta masina. Impactul a fost atat de puternic, incat mama…

- Polițiștii reșițeni au intrat in alerta seara trecuta, dupa ce la 112 au fost raportate doua talharii in zona Parcului Siderurgistului. Din primele informații era vorba despre doua persoane, barbați, din care unul a folosit un cuțit, care au deposedat, prin amenințare și violența, un barbat de telefonul…

- Elena Udrea s a nascut pe 26 decembrie 1973, in Buzau, Romania. Este un politician roman, care din 2008 detine functia de deputat. In trecut a detinut functiile de consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, ministru al turismului si ministru al dezvoltarii regionale si turismului. Udrea…

- Un taximetrist a fost atacat de client în timp ce conducea și a pierdut controlaul asupra mașinii. Incidentul s-a produs în cartierul Manaștur. ”Din pacate un eveniment urat umbreste aceasta perioada. Colegul nostru de la…

- Craciun indoliat in familia unui preot din judetul Buzau. Fratele parintelui din comuna Bordusani s-a stins sub privirile rudelor, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier teribil. In urma impactului puternic, fratele preotului Daniel Apostoiu a ramas incarcerat si a suferit rani grave.

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…

- Un autoturism a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu o autoutilitara care se deplasa regulamentar. Doua persoane au fost ranite, dintre care una a fost preluata inconștienta de catre ambulanța. Accidentul s-a produs in afara localitații Poșta Calnau, in zona intersecției cu drumul spre…

- Vicepreședintele PNL, economistul Florin Cîțu, a lansat un atac extrem de dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, cel care s-a pastrat în penumbra în ultimele saptamâni, de când s-a pornit "asaltul pe

- Jandarmii buzoieni au depistat in zona Pietei Centrale, o persoana care detinea tigari netimbrate, provenite din contrabanda. Femeia, in varsa de 40 de ani, cu domiciliul in municipiul Buzau avea asupra sa 3600 de tigarete.

- Un accident rutier in care sunt implicate doua mașini s-a produs in urma cu putin timp la ieșirea din municipiul Buzau, spre Vernești. Din primele informații, se pare ca un autoturism Opel Zafira cu numere de Buzau s-a ciocnit cu [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Accident la ieșirea din Buzau!…

- Șase femei au fost ranite, intr-o comuna din județul Buzau, dupa ce puntea pe care mergeau s-a rupt, iar femeile au cazut de la cinci metri inalțime, in albia unui parau, lovindu-se de pietre.

- Un accident de circulație care putea avea consecințe extrem de grave s-a produs astazi la intrarea in curtea Școlii Nr.1 din municipiul Buzau. Noua persoane au ajuns la spital dupa ce mașina directoarei instituției a intrat in plin in grupul [...] citește mai mult Post-ul „S-a panicat și a apasat accelerația.…

- Polițiști din Capitala efectueaza miercuri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, 43 de percheziții domiciliare in București și pe raza județelor Ilfov, Buzau, Dambovița și Cluj, intr-un dosar de contrabanda cu țigarete și articole pirotehnice, fiind puse in aplicare 42…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs la miezul noptii, ora locala 0:15, in judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Avioane ale Israelului au bombardat mai multe pozitii ale gruparii militare Hamas, ca raspuns la tirurile de racheta ale palestinienilor. Doi oameni au murit, iar alte cel putin 25 de persoane au fost ranite in primul raid aerian in Gaza, potrivit oficialilor palestinieni, scrie BBC News, potrivit News.ro.

- Bogdan Dinu l-a invins in aceasta seara pe brazilianul Marcelo Luis do Nascimento prin KO. Ultimul mare eveniment din boxul profesionist romanesc s-a desfasurat la Buzau, vineri seara, incepand cu ora 19.30 la Sala Sporturilor Romeo Iamandi. In premiera, Bogdan Dinu a boxat, in fata publicului buzoian,…

- Peste 20 dintre de politisti din judetul Hunedoara au donat sange, in dorinta de a-l ajuta Dan Ciprian Sfichi, politistul din Suceava ranit grav, dupa ce a fost atacat cu o sabie, de un interlop.

- "Memorandum privind oportunitatea finantarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii conditiilor optime de detentie la standarde europene - Memorandumul prevede: constructia unui nou penitenciar, cu o capacitate de 1.000 de locuri, in localitatea Berceni, judetul Prahova;…

- Magazinele de cartier au la raft adevarate bombe chimice sub forma de alimente expirate, unele si de spte ani. Au constatat-o politistii locali din Buzau care au mers in control la cateva buticuri din oras alese la intamplare. Agentii au descoperit atat de multe nereguli incat au umplut doua dube cu…

- Politistii din intreaga tara sunt pregatiti ca, in caz de nevoie, sa doneze sange pentru colegul lor aflat in coma dupa ce a fost taiat cu sabia de un interlop periculos din Radauti. Reprezentantii Politiei Romane anunta ca apelul anonim lansat pe Facebook, prin care se cere sange pentru luptatorul…

- "Un politist a fost ranit in aceasta dimineata. Au fost facute 8 perchezitii domiciliare, la una dintre locatii, au actionat patru politisti si patru lucratori de la Interventii speciale. Intr-o curte erau 4 caini de lupte dintre care unul liber, care a fost imobilizat. La intrarea in imobil proprietarul…

- Fostul ministru Cristian David a fost trimis in judecata de DNA in 16 iulie iulie 2015, alaturi de Gheorghe Doliu, Valeriu Roger Nitescu, fostul sef de cabinet al lui David, si Marian Cristinel Bigiu, prefect al judetului Buzau la data comiterii faptei.

- Un autocar care plecase in aceasta seara din Buzau și care se indrepta catre București s-a aprins din senin in localitatea Cotorca. Pasagerii și șoferul au reușit sa iasa din autocar și au sunat de urgenta la 112. Mai multe echipaje de pompieri acționeaza pentru a stinge flacarile, iar circulația rutiera…

- Pepe si Raluca au o relatie cum multi si-ar dori. De altfel, frumoasa bruneta nu rateaza nicio ocazie sa se pozeze alaturi de partenerul ei si sa scrie mesaje sugestive. Ultimul dintre acesta este, mai mult ca sigur, dedicat Oanei Zavoranu. "Acest razboi a fost castigat de iubirea noastra",…

- Un grav accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in zona benzinariei Lukoil situata la ieșirea din Buzau spre Ploiești. In eveniment sunt implicate un Logan de Ilfov și un BMW inmatriculat in Buzau. Printre raniți se afla și [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Accident grav | Cinci victime,…

- Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”, din Branești, este deja vestit prin targurile firmelor de exercițiu „Antreprenor Fest”, organizate aici. Anul acesta, targul a ajuns la cea de-a șasea ediție. Inițiativa acestui eveniment i-a aparținut, in anul 2012, directorului acestui liceu, Marinela Culea. Articol…

- Politia Romana a transmis, marti dimineata, ca pana la aceasta ora in judetele aflate sub avertizarea meteorologica (cod galben si portocaliu) nu sunt semnalate probleme de fluenta si nu sunt instituite restrictii de viteza sau de tonaj. In ceea ce priveste judetul Prahova, pe DN1A Cheia…

- Pregatiți-va hainele groase pentru ca la inceputul saptamanii vom avea parte de ploi și vant puternic, dupa cum rezulta din prognoza meteo pentru București in 27 și 28 noiembrie. Meteorologii au emis pentru luni și marți o prognoza speciala pentru municipiul București. Vor fi ploi insemnate, acumulari…

- La acest concurs, elevii cu deficiențe de vedere (ambliopi) și nevazatori participanți au posibilitatea de a-și demonstra abilitațile de utilizare a calculatorului. In aceasta competiție s-a pus accentul pe dezvoltarea creativitații elevilor, a capacitatii de a cerceta o tema data, a gandirii…

- Pavel Filip a adresat informațiile precum ca Republica Moldova ar fi cerut excluderea de pe agenda ONU subiectul retragerii trupelor armatei ruse din regiunea transnistreana. "RM ramane ferma și consecventa in solicitarea sa de a include acest subiect pe agenda ONU. Unele instituții, fiind orbite de…

- Cabral a fost un puști absolut superb in copilarie. Era atat de dragalaș ca te topeai cand il vedeai. Cabral, care este casatorit cu Andreea Ibacka , este unul dintre cei mai indragiți prezentatori de televiziune de la noi, dar și unul dintre cei mai simpatici. Cabral, care și-a aniversat ziua de naștere…

- Site-ul Aif.md, care este pagina electronica a ziarului ”Argumentî i Factî v Moldove”, a publicat o știre întitulata ”Бэсеску считает, что более половины граждан Молдовы нужно побить” (în traducere: ”Basescu considera ca mai mult de jumatate…

- Am putea spune ca este un proiect in spatii neconventionale. Unul dintre principalele proiecte educative si culturale ale corporatiei publice Radio Romania, initiat si organizat de Radio Romania Muzical, "Asculta 5 minute de muzica clasica" isi propune sa apropie publicul larg de muzica clasica prin…

- Regulamentul de conviețuire sociala, cu reguli foarte stricte pentru proprietarii de apartamente din Buzau, a starnit ample polemici astazi in Consiliului Local. Contestatarii regulamentului acuza ca in document sunt incluse cateva reguli aberante, precum amendarea proprietarilor care usuca rufe pe…

- Mai putin de 20% din locuintele din Romania sunt asigurate impotriva dezastrelor naturale, dar numarul creste intrucat in luna octombrie a acestui an, au fost emise cu 5,73% mai multe polite de asigurare obligatorie a locuintelor decat in septembrie 2017, potrivit Polita de Asigurare Impotriva Dezastrelor…

- De cateva zile, aflam constant despre cazuri cu in care ursii au coborat din padure pana in apropierea blocurilor sau ca s-au apropiat periculos de mult de cabane, cei mai multi in cautare de hrana. De aceasta data, un mamifer a atacat un barbat in varsta, trimitandu-l pe batran pe mana medicilor prahoveni,…

- Coaliția pentru Familie a dat startul circuitului național de caravane: „Referendum pentru Romȃnia". Caravana Coalitiei pentru Familie a poposit joi, 9 noiembrie, si in municipiul Suceava, dupa ce a oprit in Buzau, Focsani, Vaslui, Iasi, Botosani. Suceava este al saselea oras dintr-un ...

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Ramnicelu, aflati pe raza de competenta in exercitarea atributiilor de serviciu in sistem integrat, au depistat in flagrant un barbat in varsta de 38 de ani, banuit de braconaj.