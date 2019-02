VIDEO / La un pas de moarte din cauza Adelei! Gruia a fost desfigurat de amantul iubitei

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Buga locuia cu concubina sa atunci cand a comis fapta. Pe 19 februarie 2018, amandoi au fost chemati de fratele lui Buga la ziua de nastere a fiicei sale, de opt ani. Petrecerea a fost mai degraba una a adultilor, cei doi frati si partenerele lor consumand in jur de 5-6 litri de bere, potrivit…

- Un barbat de 45 de ani, din Slovenia, a ajuns marți in stare critica la un spital din Craiova, dupa ce ar fi fost batut de mai mulți tineri, intr-un bar din comuna Draguțești. Acesta venise in Gorj sa cunoasca familia iubitei sale. In total, cinci persoane s-ar fi agresat reciproc și toate au avut ……

- INCONSTIENT…Un tanar de 18 ani, din Barlad a fost gasit de trecatori, pe 24 ianuarie, zacand aproape in coma pe o banca din centrul orasului. A fost chemata imediat Ambulanta, deoarece baiatul era aproape inghetat si in stare de inconstienta. Unul dintre martori povestește ca doi barbati l-au adus pe…

- Bilanțul deceselor provocate de gripa a ajuns la 34 de romani care au murit de cand a inceput sezonul virozelor respiratorii. Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) inregistrat la nivel national a fost de 117.576, cu 21,3% mai mare comparativ cu cel…

- Șapte copii și mama lor au ajuns la spital intoxicați cu monoxid de carbon, in noaptea de sambata spre duminica. Toate cele opt persoane s-au aflat in pericol de moarte, de la o soba care a produs gazul letal, in locuința familiei din Bistrița. Din fericire, au primit primul ajutor și au fost salvați.…

- In urma unui apel prin 112, jandarmii si politistii au intervenit pentru sprijinirea a trei tineri din Craiova, dupa ce autoturismul in care se aflau a derapat pe un drum care face legatura intre localitatea Visinesti, judetul Dambovita si localitatea Adunati, judetul Prahova. Tinerii intentionau sa…

- Un barbat din județul Alba a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, acesta fiind acuzat ca a spart contul de Facebook al iubitei sale, a intrat in mesaje, i-a copiat discutiile private si le-a facut publice, pe pagina personala a femeii.Tribunalul Alba l-a condamnat pe tanar la 1 an…

- „Am preluat un barbat de 38 ani cu traumatism cranio-cerebral si fracturi la nivelul picioarelor, o femeie de 40 ani si o fetita 14 ani, ambele acuzand dureri. Serviciul de Ambulanta a preluat alte trei victime, o femeie in jur de 40 de ani cu traumatism cranio-cerebral si fractura la mana, un copil…