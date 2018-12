Stiri pe aceeasi tema

- Începând de joi, oficialii mexicani au transferat migranții de la complex catre un nou adapost care se afla mai departe de granița, în partea estica a orașului, într-o zona cunoscuta sub numele de El Barretal. Deși majoritatea au plecat înca de duminica, se…

- Mexic a inceput deportarea a 98 de imigranți care au fost reținuți dupa ce au incercat sa treaca granița din Tijuana spre Statele Unite in mod ilegal, a informat luni Institutul Național pentru Migrație, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Toți imigranții deportați sunt proveniți…

- Presedintele american Donald Trump spune ca migrantii care asteapta la granita de sud a SUA in Mexic nu vor primi permisiunea de a intra in SUA pana cand cererile lor de azil nu vor fi procesate acolo, dupa aparitia unor informatii in presa privind un acord intre cele doua tari pe acest subiect,…

- Citeva sute de migranti care au plecat acum o luna din Honduras au ajuns miercuri la granita dintre Mexic si Statele Unite, iar multe alte sute sunt inca pe drum, in timp ce presedintele american Donald Trump a trimis mii de militari pentru a apara frontiera.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a anunțat ca va face miercuri o vizita la frontiera dintre Statele Unite și Mexic, dupa ce mii de militari au fost trimiși pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranți latino-americani, relateaza Reuters.„Voi vizita granița maine”, a declarat…

- Presedintele Donald Trump intentioneaza sa-i puna in ”orase de corturi” si sa-i opreasca cu peste 5.000 de militari - a caror trimitere la frontiera a fost anuntata de armata - pe migrantii din caravana din America Centrala ce fug din calea violentei si saraciei din tarile lor si se indreapta catre…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters. "Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!" - a…

- Caravana migranților din America Centrala avanseaza spre Statele Unite, in pofida avertizarilor lui Donald Trump. Sunt peste 5000 de oameni pe traseu. Unii au intrat ilegal in Mexic și iși continua marșul istovitor prin soare.