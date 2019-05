Stiri pe aceeasi tema

- Comuna damboviteana Razvad, de la o zi la alta da semne clare ca se aliniaza cerintelor Uniunii Europene . Gospodarirea si dezvoltarea eficienta a comunei reprezinta principalul obiectiv al administratiei condusa de primarul Emanuel Spataru si viceprimarul Ionela Serban. Prioritatile sunt gospodarirea…

- Primaria comunei Cotești, condusa de primarul PSD Dorel Bolovan, are in derulare mai multe proiecte de investiții in infrastructura. Un astfel de proiect este cel privind reabilitarea și asfaltarea a aproximativ 8 kilometri de drumuri locale, valoarea totala estimata a investiției fiind de 4,3 milioane…

- Cele mai importante trei proiecte derulate in comuna Plopiș vizeaza investiții de maxima importanța pentru locuitorii comunei și ai satelor aparținatoare. Este vorba despre rețeaua de alimentare cu apa potabila in comuna, rețeaua de canalizare menajera și construirea unei stații de epurare in comuna,…

- Rețele de apa potabila și canalizare menajera in localitațile Tartaria și Saliște vor fi extinse. Lucrarile sunt executate in doua etape. In etapa intai va fi extinsa rețeaua de apa, vor fi executate branșamentele și va fi amenajata o stație de pompare. In a doua etapa vor fi executate lucrarile de …

- Beneficiara a unei finanțari europene, in valoare de un milion de euro plus TVA, obținuta din Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR), comuna ... The post Intr-o comuna timișeana vor incepe lucrarile la canalizare appeared first on Renasterea banateana .

- Operatorul de apa intentioneaza sa inceapa lucrari de reabilitare si extindere retea pe patru strazi din municipiul Alba Iulia. Este vorba despre conducte de canalizare uzate, colmatate ce vor fi inlocuite si o parte din retea extinsa. Investitia este de 2,5 milioane lei. In sedinta de marti, consilierii…

- – Domnule primar, cum ați depașit problemele ivite din cauza caderilor masive de zapada din aceasta iarna? – Am avut ceva probleme cu deszapezirea, pentru ca toate satele comunei sunt situate in bataia Crivațului, iar vantul are destul spațiu de unde sa adune, sa transporte, mai ales pe drumuri, cantitați…